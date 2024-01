Muudatused tütarühingute nõukogudes

AS Infortar tütarühingu AS Eesti Gaas nõukogu koosseis muutub. Alates 01.02.2024 valiti AS Eesti Gaas ainuaktsionäri otsuse alusel nõukogu liikmeks Jelena Fedosejeva, tema volitused kehtivad viis aastat. AS Eesti Gaas nõukogu jätkab seejärel viieliikmelisena.



01.02.2024 seisuga ei jätka Jelena Fedosejeva AS Eesti Gaas tütarühingu Akciju sabiedrība "Gaso" nõukogu liikmena ainuaktsionäri otsuse alusel. Akciju sabiedrība "Gaso" nõukogu jätkab muudatuse järgselt neljaliikmelisena.

Infortar tegutseb viies riigis, ühingu peamised tegevusvaldkonnad on energeetika, laevandus ja kinnisvara. Infortar omab ligi 42 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Eesti Gaas ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 100 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar ka ehituse ja maavarade, trükkimise, taksonduse ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 104 ühingut: 48 kontserni tütarühingut, 5 sidusettevõtjat ja 50 sidusettevõtjate tütarühingut. Arvestamata sidusettevõttjaid annab Infortar tööd 1333 inimesele.

Kadri Laanvee

ASi Infortar investorsuhete juht

e-post: kadri.laanvee@infortar.ee

telefon: +372 5156662

https://infortar.ee/investorile