Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 25.1.2024 kello 16.15.

Siili Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 3.4.2024. Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous päättäisi yhtiön hallituksen jäsenten kokoonpanosta ja palkkioista seuraavasti:

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen seuraavalle toimikaudelle nykyisen hallituksen jäsenet Harry Brade, Tero Ojanperä ja Jesse Maula. Anu Nissinen ja Kati Hagros ovat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään. Näin ollen nimitystoimikunta ehdottaa, että uusina jäseninä hallitukseen valitaan Henna Mäkinen ja Katarina Cantell.

Henna Mäkinen, s. 1981, KTM, OTM, toimii tällä hetkellä Supermetricsin talousjohtajana sekä Admicom Oyj:n hallituksen jäsenenä. Hän on aiemmin toiminut myös Woltin ja Ilmatar Windpowerin talousjohtajana. Mäkinen on työskennellyt lisäksi KPMG:llä ja Nokialla.

Katarina Cantell, s. 1981, PhD (Information Systems), on Adalyon Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja, minkä lisäksi hän toimii mm. Solteq Oyj:n hallituksen jäsenenä. Cantell on aiemmin työskennellyt muun muassa Aava Terveyspalvelut Oy:n strategiajohtajana ja johtoryhmän jäsenenä sekä Tieto Finland Oy:n Head of Strategic Design -tehtävässä.

Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Kaikkien hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden taustatiedot ovat nähtävissä Siili Solutions Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://sijoittajille.siili.com.

Ehdotetuista hallituksen jäsenistä Tero Ojanperä, Jesse Maula, Henna Mäkinen ja Katarina Cantell ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Harry Brade on riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävästä osakkeenomistajasta Lamy Oy:stä.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittelee hallitukselle, että se valitsee keskuudestaan Harry Braden uudelleen puheenjohtajaksi ja Jesse Maulan hallituksen varapuheenjohtajaksi.



Nimitystoimikunta on seuraajaehdokkaiden valinnassa painottanut ehdolla olevien henkilöiden kokemusta ja osaamista, erityisesti huomioiden yhtiön strategiset tavoitteet. Lisäksi nimitystoimikunta on arvioinnissaan huomioinut hallituksen monimuotoisuuden.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkioita seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 850 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 2 500 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 2 000 euroa kuukaudessa. Valiokuntien puheenjohtajille maksetaan valiokuntatyöstä 200 euroa kuukaudessa sekä valiokuntatyöstä kokouspalkkiona kaikille valiokunnan jäsenille 300 euroa per kokous. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta muodostuu seuraavista henkilöistä:

Heikki Westerlund, Lamy Oy (puheenjohtaja)

Jukka Vähäpesola, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Timo Luhtaniemi, Erina Oy

Esko Torsti, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Harry Brade, Siili Solutions Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja

Taru Kovanen, lakiasiainjohtaja

Puhelin: 040 4176 221, sähköposti: taru.kovanen(at)siili.com



Siili Solutions lyhyesti

Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa, Unkarissa, Hollannissa, Itävallassa, Isossa-Britanniassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi