Falco annonce l’élection des administrateurs

MONTRÉAL , 25 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Falco Ltée (TSX.V : FPC) (« Falco » ou la « Société ») annonce que les six (6) candidats au poste d’administrateur indiqués dans la circulaire d’information de la direction datée du 11 décembre 2023 ont été élus à titre d’administrateurs de Falco.



Les résultats détaillés du vote pour l’élection des administrateurs tenu à l’assemblée annuelle des actionnaires le 24 janvier 2024 sont reflétés ci-dessous :

ITEM No1

Candidat(e) Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage (%)

des voix

EN FAVEUR Nombre de voix

CONTRE Pourcentage (%)

des voix

CONTRE Mario Caron 120 256 057 99,612 468 429 0,388 Alexander Dann 96 494 823 79,930 24 229 663 20,070 Claude Dufresne 120 250 663 99,608 473 823 0,392 Paola Farnesi 120 221 703 99,584 502 783 0,416 Luc Lessard 119 795 273 99,230 929 213 0,770 Chantal Sorel 120 473 879 99,792 250 607 0,208

Nomination et rémunération de l’auditeur

Le cabinet PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, a été nommé auditeur indépendant de la Société pour l’exercice qui suit, avec les résultats suivants :

ITEM No2 Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage (%)

des voix

EN FAVEUR Nombre

d’ABSTENTIONS Pourcentage (%)

des ABSTENTIONS Nomination et rémunération de l’auditeur 127 600 354 99,977 28 797 0,023

Résolution relative au régime incitatif à long terme

Les actionnaires ont approuvé la résolution ordinaire visant à approuver le régime incitatif à long terme « à nombre variable » plafonné à 10 % existant de la Société (le « RILT »). Les résultats sont les suivants :

ITEM No3 Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage (%)

des voix

EN FAVEUR Nombre de voix

CONTRE Pourcentage (%)

des voix

CONTRE Résolution ordinaire visant à approuver le RILT de la Société 102 167 254 84,628 18 557 232 15,372

À propos de Falco

Ressources Falco Ltée est l’un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi. Falco détient des droits sur plus de 67 000 hectares de terrains dans le Camp minier de Noranda, ce qui représente 70 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l’or et les métaux de base. L’actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé sous l’ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et a produit 11,6 millions d’onces d’or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Osisko Développement Corp. est le plus important actionnaire de Falco avec une participation de 17,3 % dans la Société.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Luc Lessard

Président, chef de la direction et administrateur

514 261-3336

info@falcores.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant l’information prospective

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives et des informations prospectives (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, peuvent être des déclarations prospectives. En règle générale, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de termes tels que « planifie », « s’attend », « évalue », « a l’intention de », « anticipe », « croit » ou des variations de ces mots, ou des déclarations que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », « seront pris », « se produiront » ou « seront atteints », le négatif de ces termes et une terminologie similaire bien que les déclarations prospectives ne contiennent pas tous ces termes et phrases. Les déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les performances, les perspectives et les opportunités diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion annuel et/ou trimestriel de Falco et dans d’autres documents d’information continue publics déposés sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca, ainsi que toutes les hypothèses concernant ce qui précède. Il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations, qui ne s’appliquent qu’à la date de ce communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée que de tels événements se produiront ou se produiront dans le délai annoncé. Sauf lorsque requis par la loi, Falco décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.