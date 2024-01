Cellebrite révolutionne le flux de travail des enquêteurs avec une plateforme révolutionnaire, de bout en bout, pour résoudre plus rapidement davantage d’affaires

TYSONS CORNER, État de Virginie et PETAH TIKVA, Israël, 25 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq : CLBT), un leader mondial des solutions d’investigation numérique pour les secteurs public et privé, a annoncé aujourd’hui le lancement de Case-to-Closure (« C2C »), une plateforme élargie de bout en bout pour les examinateurs et aux enquêteurs, destinée à résoudre les affaires plus rapidement et faire en sorte qu’elles soient mieux « défendables », afin d’accélérer la justice partout dans le monde.



« La solution C2C de Cellebrite, c’est notre mission en action. Cette plateforme offre aux forces de l’ordre une nouvelle norme d’excellence en matière d’examen et d’enquête et permettra aux professionnels de disposer d’un éventail plus large de capacités pour résoudre de manière inédite les dossiers qui s’accumulent », a déclaré Lisa Cole, directrice du marketing chez Cellebrite. « Grâce à cette plateforme, les clients des secteurs public et privé du monde entier seront à même d’accélérer leurs enquêtes, ainsi que de protéger et de sauver davantage de vies dans les populations partout dans le monde. Forts de notre riche passé en matière d’innovation révolutionnaire, nous sommes fiers d’être à la fois les premiers et les leaders technologiques les plus éprouvés dans le domaine de l’investigation numérique. »

Alors que les professionnels de l’entreprise et les unités de criminalistique numérique des forces de l’ordre sont de plus en plus confrontés à des volumes écrasants d’appareils et de données qui menacent la rapidité et l’efficacité des enquêtes, C2C propose de multiples solutions technologiques révolutionnaires :

Cellebrite Inseyets est une technologie logicielle de criminalistique numérique améliorée et automatisée, conçue pour transformer l’accès, l’extraction et le décodage des données numériques provenant d’un très grand nombre de téléphones mobiles et d’autres sources numériques. Cellebrite Inseyets dote nos clients des capacités nécessaires pour obtenir plus rapidement des informations exploitables à partir d’extractions de systèmes de fichiers complets et de données dans le cloud, réduisant ainsi le risque de passer à côté de preuves importantes. Grâce à la technologie de l’UFED et de PA Ultra, solutions leaders sur le marché, Cellebrite Inseyets vise à réduire le temps d’examen jusqu’à 40 % et à permettre aux services de toutes tailles d’accéder à 60 % de données en plus. Cette solution permet en outre aux examinateurs de trier les appareils de manière experte, afin de déterminer leur pertinence dans le cadre d’une enquête, ce qui permet de gagner un temps précieux et d’optimiser des ressources limitées.



Grâce à un module amélioré d’automatisation des flux de travail, les laboratoires de police scientifique et les unités d’investigation peuvent accélérer l’extraction des données et le délai d’obtention des preuves, et obtenir ainsi une vue complète des données d’investigation, en augmentant l’efficacité, réduisant le risque d’erreur humaine et préservant l’intégrité des preuves pour les tribunaux.

Vous pouvez obtenir davantage d’informations sur la solution C2C de Cellebrite ici .

