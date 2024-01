Neue Partnerschaft zwischen QIAGEN und Penn State University treibt Mikrobiomwissenschaften voran

Germantown, Maryland, und State College, Pennsylvania, Jan. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- QIAGEN (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute eine Zusammenarbeit mit der Penn State University in den USA bekannt gegeben, um eine gemeinsame Forschungs- und Bildungseinrichtung für die dynamischen Mikrobiomwissenschaften aufzubauen.

Die Partnerschaft zwischen Universität und Industrie ist wegweisend in diesem Fachgebiet, da es sich Forschungsmöglichkeiten annimmt, die Herausforderungen und Forschungslücken bei Mikrobiomen adressieren. Hierzu gehört die Erforschung einer Gemeinschaft von Mikroorganismen, die in einer beliebigen Umgebung leben, darunter auch der menschliche Körper.

Mit dieser neuen Partnerschaft erhält QIAGEN Zugang zu einem Testzentrum für die Entwicklung neuer Produkte. Zudem soll sie in diesem Fachgebiet wichtige Forschungs- und Ausbildungsmöglichkeiten für die nächste Generation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern schaffen. Hierzu gehört auch ein Praktikumsprogramm für Absolventinnen und Absolventen der Penn State University in den Laboren von QIAGEN am europäischen operativen Hauptsitz in Hilden. So werden Studierende bei der Vorbereitung auf eine Karriere in der Biotechnologie-Industrie unterstützt.

„Diese neue Partnerschaft mit der Penn State University, einem der führenden akademischen Forschungsinstitute im Bereich Mikrobiomforschung, beruht auf der gemeinsamen Vision, dass die Gesundheit von Tieren, Menschen und Ökosystemen miteinander verknüpft ist. Sie wird Forschung und Bildung in den Mikrobiomwissenschaften gestalten und die Bekanntheit dieses noch jungen Fachgebiets fördern. Damit wird sie hoffentlich auch den Karrieren einer neuen Generation von Wissenschaftlern Schwung verleihen, die sich für dieses Gebiet interessieren“, so Nitin Sood, Senior Vice President und Leiter des Geschäftsbereichs Life Sciences bei QIAGEN. „Zudem wird sie unsere Beziehungen zu Mikrobiomforschern stärken und es ermöglichen, Produkte für die Mikrobiomforschung auf Basis von direktem Kundenfeedback zu entwickeln.“

Seth Bordenstein, Direktor des One Health Microbiome Center, Professor für Biologie und Entomologie sowie Stiftungsprofessor des Huck Institute für Mikrobiomwissenschaften an der Penn State University, ergänzt: „Die ‚One Health‘-Vision, die QIAGEN und die Penn State University teilen, ist für die Mikrobiomforschung von entscheidender Bedeutung. Wir freuen uns über diese Partnerschaft mit dem führenden Anbieter von Mikrobiom-Lösungen. Sie wird Forscher mit den nötigen Instrumenten ausstatten, um zu untersuchen, wie Mikroorganismen in Menschen, Tieren, Pflanzen und der Umwelt zirkulieren und sich auf die Gesundheit dieser Ökosysteme auswirken. Mit dieser mehrjährigen Partnerschaft werden wir die Lücke zwischen Forschung und Industrie schließen und die Zukunft der Mikrobiomforschung mitgestalten.“

Als eines der zahlreichen Projekte dieser Partnerschaft wird das Team das weltweite wissenschaftliche Bildungsprogramm „Discover the Microbes Within: The Wolbachia Project“ unterstützen. Im Rahmen dieses Programms können sich Studierende sowie Sekundarschülerinnen und -schüler mit Arthropoden beschäftigen (wirbellose Tiere mit einem Exoskelett aus Chitin, in Segmente gegliederten Körpern und Beinen mit Gelenken, u.a. Insekten, Spinnen, Milben und Schalentiere) und wissenschaftliche Daten über den bakteriellen Endosymbionten (ein zum Wohle beider in einem anderen Organismus lebender Organismus) Wolbachia pipientis erfassen.

Dieses Bakterium ist Schätzungen zufolge in etwa 50% der Arthropoden weltweit zu finden und kann beispielsweise die Reproduktion potenziell tödlicher RNA-Viren wie Dengue-, West-Nil- und Zika-Virus blockieren1. Darüber hinaus wird es dazu genutzt, die Übertragung dieser und anderer Viren zu reduzieren, die durch den Biss von infizierten Arthropoden übertragen werden (sog. Arboviren)2. Aufgrund dieser konkreten Wirkungen wird Wolbachia oft als Modellorganismus verwendet, um Interaktionen zwischen Tieren und Mikroben sowie Genetik, Evolution, Ökologie und menschliche Gesundheit zu untersuchen.

Die Mikrobiomforschung untersucht die Beziehungen zwischen Mikroorganismen wie Bakterien, Pilzen und Viren und ihrem jeweiligen Wirt. Sie kann zu einem besseren Verständnis der Auswirkungen von Mikrobiomen auf Gesundheit, Krankheiten und ökologische Prozesse beitragen, um neue Diagnoselösungen und Therapiestrategien zu entwickeln.

Im Rahmen des Vorzeigeprojekts am One Health Microbiome Center (OHMC) des Huck Institute of the Life Sciences an der Penn State University wird QIAGEN Instrumente und Kits für die Vorbereitung und Verarbeitung von mikrobiellen Proben zur Verfügung stellen.

Die Penn State University gehört mit jährlichen Forschungsausgaben von über $1,2 Mrd. zu den 30 führenden öffentlichen Forschungsuniversitäten in den USA. Mit über 500 Mitgliedern, darunter 125 Lehrende der verschiedenen Penn-State-Campus, und über 42 Instituten ist das OHMC eine der größten Organisationen ihrer Art in der Mikrobiomforschung.

Das umfassende Mikrobiom-Portfolio von QIAGEN beinhaltet Tools für jeden Aspekt des wissenschaftlichen Workflows, inklusive Kits für eine zuverlässige Probenvorbereitung, die für die Untersuchung von schwierigen Proben aus Mikrobiomen der Umwelt und des Menschen optimiert sind. Die automatisierte Probenvorbereitung von QIAGEN ermöglicht die Reproduzierbarkeit, Standardisierung und Verlässlichkeit von Ergebnissen. Das breite Spektrum an Mikrobiom-Lösungen umfasst auch nachgeschaltete Verarbeitungstechnologien wie Next-Generation Sequencing (NGS), digitale PCR (dPCR) und quantitative PCR (qPCR). Ergänzt wird dies durch zuverlässige Bioinformatik-Tools für eine reibungslose digitale Analyse.

Weitere Informationen zu den Lösungen von QIAGEN für die Mikrobiomforschung finden Sie unter https://www.qiagen.com/us/applications/microbiome.

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 30. September 2023 beschäftigte QIAGEN weltweit mehr als 6.000 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com.

Über die Penn State University

Die Penn State ist eine staatliche, öffentliche Forschungsuniversität mit mehreren Campus, die Studierende aus der ganzen Welt ausbildet und Einzelpersonen sowie Gemeinschaften durch integrierte Programme in den Bereichen Lehre, Forschung und Service unterstützt. Penn State ist eine R1-Universität, eine von der Carnegie Foundation for the Advancement of Higher Education vergebene Klassifizierung für die besten Forschungsuniversitäten in Amerika, und erreichte im Steuerjahr 2022-23 einen Rekordwert von 1,239 Milliarden Dollar an Forschungsausgaben. Die entdeckungsorientierte, kollaborative und interdisziplinäre Forschung und Lehre der Universität fördert die menschliche und wirtschaftliche Entwicklung, das globale Verständnis und den Fortschritt in der beruflichen Praxis durch die Erweiterung des Wissens und seiner Anwendungen in den Natur- und angewandten Wissenschaften, den Sozial- und Verhaltenswissenschaften, den Ingenieurwissenschaften, der Technologie, den Künsten sowie Geisteswissenschaften und vielen weiteren Fachgebieten. Der Bildungsauftrag der Universität umfasst die Ausbildung von Studierenden, Hochschulabsolventen, Fachleuten und die Weiterbildung, die sowohl durch Präsenzunterricht als auch durch Fernunterricht angeboten werden. Die Bildungsprogramme der Penn State University werden durch das Talent, das Wissen, die Vielfalt, die Kreativität und den Lehr- und Forschungsscharfsinn ihrer Lehrenden, Studierenden und Mitarbeiter bereichert. Als einzige staatliche Universität Pennsylvanias bietet die Penn State einen unvergleichlichen Zugang zu Bildung und öffentlichem Dienst, um die Bürger des Staates und darüber hinaus zu unterstützen. Die Universität arbeitet weltweit mit Partnern aus der Privatwirtschaft, dem Bildungswesen und der Regierung zusammen, um für die Gesellschaft wertvolles Wissen zu schaffen, zu integrieren, anzuwenden und zu verbreiten. Weitere Informationen finden Sie unter www.research.psu.edu.

