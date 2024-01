nesto conclut une alliance stratégique avec le Groupe M3 pour accéder au réseau de courtiers hypothécaires

MONTRÉAL, 25 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- nesto, le chef de file des prêts hypothécaires en ligne au Canada, commencera à offrir des prêts hypothécaires via le réseau de courtiers en 2024, grâce à une relation exclusive de services de courtage avec le groupe M3. Le Groupe M3 est le premier réseau de courtiers au Canada, comptant plus de 8 500 courtiers participants sous les bannières Multi-Prêts, Alliance hypothécaire, Intelligence hypothécaire, Invis Mortgage Solutions et Verico.



Depuis 2018, nesto s'est donnée pour mission d'offrir une expérience de financement hypothécaire positive, transparente et simplifiée du début à la fin pour tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. En 2024, l’entreprise a l’intention de poursuivre cette mission en élargissant sa portée grâce au vaste réseau de courtiers du Groupe M3.

« Afin de poursuivre sa mission à grande échelle, nesto désire offrir ses prêts hypothécaires par l’entremise d’un des canaux les plus attrayants pour les Canadiens et Canadiennes », déclare Malik Yacoubi, cofondateur et PDG de nesto. « Le Groupe M3 correspond parfaitement à nos valeurs d'expérience client exceptionnelle grâce à un service rapide et efficace, à la transformation numérique et à une forte ambition de croissance. »

Le groupe M3 a une longue histoire d'intégration de nouveaux prêteurs innovants dans son réseau de courtiers par le biais de relations exclusives et est ravi d'annoncer ce partenariat stratégique avec nesto.

« Nous sommes ravis de pouvoir présenter ce prêteur exclusif actif à l’échelle nationale à nos courtiers partout au Canada. Ce partenariat s'inscrit naturellement dans la foulée de notre mentalité voulant faire place aux courtiers d'abord, poussés par leur passion d’aider les clients à réaliser leur rêve d'accession à la propriété de façon transparente grâce à des offres de taux hautement compétitives », déclare Luc Bernard, Président et chef de la direction de Groupe M3.

Ce partenariat permet au Groupe M3 de continuer à offrir à ses courtiers les meilleures options de prêt de l’industrie, tout en permettant à nesto d'accéder à l'un des plus grands réseaux de courtiers du Canada.

À propos de nesto



nesto est la plus importante plateforme numérique de prêts hypothécaires au Canada, qui compte plus de 300 employés et experts hypothécaires qualifiés, soutenus par des technologies de pointe. nesto a pour mission d’offrir une expérience de financement hypothécaire, positive, transparente et simplifiée du début à la fin pour tous les Canadiens. Cette mission s’accomplit en offrant aux Canadiens une expérience de financement hypothécaire numérique de premier plan, tout en permettant aux autres prêteurs hypothécaires d'améliorer et de simplifier leurs opérations de financement hypothécaire avec nesto Mortgage Cloud, technologie exclusive à nesto.

Lauréate du prix 2023 Canadian Mortgage Lender of the Year décerné par la Canadian Lending Association

décerné par la Canadian Lending Association Lauréate du prix Best Mortgage Lender 2023 décerné par Forbes Advisor

Lauréate du palmarès Technologie Fast 50(MC) de Deloitte pour 2023



À propos du Groupe M3

Établi à Montréal, le Groupe M3 est le principal initiateur de prêts hypothécaires non bancaire et le chef de file des sociétés de courtage au Canada. Ce groupe mené par les courtiers, guidé par les données et axé sur le client compte plus de 8 500 courtiers et affiche un volume de prêt de plus de 75 milliards de dollars sur 12 mois. Le groupe et ses filiales Multi-Prêts Hypothèques, Mortgage Alliance, Invis, Intelligence Hypothécaire, Verico, Simplinsur / SimplAssur, M3 Tech, M3 Ventures, YourMortgageMarket.com et Pinch Financial n’ont qu’un seul but : être le meilleur allié des consommateurs pour combler les besoins financiers des Canadiens d’un océan à l’autre.

L’équipe de leadership de M3 et de nesto





De gauche à droite: : Dino Di Pancrazio, Malik Yacoubi, Eric Chamelot, Chase Belair, Sylvain Hétu, Damien Charbonneau

