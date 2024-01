VRANKEN-POMMERY MONOPOLE - Chiffre d’affaires consolidé 2023 : 338,4 M€ Légère croissance de +1,2%

COMMUNIQUE FINANCIER

Chiffre d’affaires consolidé 2023 : 338,4 M€

Légère croissance de +1,2%

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE* CHAMPAGNES* PROVENCE & CAMARGUES* AUTRES (PORTOS, SPARKLING WINES, DIVERS)* 338,4 M€ 290,7 M€ 27,4 M€ 20,3 M€ +1,2% +1,0% +6,2% -3,3% comparé au CA 2022

*en cours d’audit

Reims, le 25 janvier 2024

Vranken-Pommery Monopole a réalisé un chiffre d’affaires consolidé 2023 de 338,4 M€ en progression de +1,2%.

Dans un contexte de baisse des volumes sur le marché du Champagne, le repositionnement premium du Groupe et la solide évolution de l’activité Vins ont permis d’atteindre une légère progression du chiffre d’affaires, même si l’ambition était de 5% de croissance.

Champagnes

Après une année 2022 en très forte hausse, traduisant un rattrapage post-Covid, les volumes sur le marché du Champagne sont en baisse de 8,2% (source Comité Champagne) marquant un retour au niveau de 2019.

Dans ce contexte, l’évolution des volumes du Groupe est légèrement plus favorable que celle du marché, et le chiffre d’affaires de l’activité Champagnes progresse de 1% en 2023 à 290,7 M€, grâce à son repositionnement tarifaire et premium. La progression est de 1,9% sur les produits conditionnés par le Groupe.

Les ventes du Groupe progressent principalement sur le Off-Trade en France et le travel retail à l’international, ce qui a permis de compenser la contraction de la demande sur l’UE.

Le poids de l’export reste stable à 65% soutenu par une bonne dynamique au Royaume-Uni, en Amérique du Nord et sur la zone Asie.



Côtes de Provence et Sable de Camargue

Le chiffre d’affaires de la branche Vins s’établit à 27,4 M€ en progression de 6,2%. Comme attendu les ventes du second semestre se sont fortement redressées à +13.3% compte tenu du report de ventes sur le semestre.

Avec le retour à des rendements normatifs à la vendange, les Grands Domaines du Littoral retrouvent un chiffre d’affaires comparable à la période pré-Covid, et bénéficient de la bonne dynamique sur le Sable de Camargue, devenu AOP à la vendange 2023.

Portos et Vins du Douro

Les ventes de Portos et Vins du Douro progressent légèrement grâce à la consommation domestique, et au développement du Nord de l’Europe. Le second semestre a ainsi été très dynamique, après un premier semestre en retrait.

Sparkling Wines

Le chiffre d’affaires progresse de 9% sur les Sparkling Wines élaborés en Angleterre et en Californie sous la marque Louis Pommery, et ceux élaborés en Camargue sous l’impulsion du marché du Bénélux.

Divers

Des refacturations de matières sèches, à marge nulle, réalisées en 2022 n’ont pas été reconduites en 2023 et expliquent la variation des activités « autres ».

Prochaine communication

Publication des résultats annuels 2023 : 27 mars 2024 après bourse.

A propos de Vranken-Pommery Monopole

Vranken-Pommery Monopole gère 2 600 hectares en propriété ou en exploitation, répartis sur 4 vignobles implantés en Champagne, en Provence, en Camargue et dans le Douro. Le groupe exerce son activité dans les métiers de la vigne, de l’élaboration de vins à leur commercialisation, avec un engagement fort en matière de valorisation des terroirs, de viticulture durable et de préservation de l’environnement.

Son portefeuille de marques comprend :

les Champagnes Vranken, Pommery & Greno, Heidsieck & Co Monopole, Charles Lafitte, et Bissinger & Co

les Portos Rozès et São Pedro, et les vins du Douro Terras do Grifo

les Camargues, Domaine Royal de Jarras et Pink Flamingo, et Provences, Château La Gordonne

les Sparkling Wines : Louis Pommery California, Louis Pommery England, Brut de France et Pink Flamingo.

Vranken-Pommery Monopole est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et Bruxelles.

(Code "VRAP" (Paris), code "VRAB" (Bruxelles) ; code ISIN : FR0000062796).

