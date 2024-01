ORAPI : CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2023 - Chiffre d’affaires stable comparé à 2022

Communiqué de presse Lyon – Saint-Vulbas, le 25 janvier 2024 à 18h00

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2023

Chiffre d’affaires stable comparé à 2022

En M€ T4 2022 T4 2023 2022 YTD 2023 YTD Europe 52,0 51,8 213,5 216,0 Scandinavie 0,7 0,1 2,5 1,6 Amérique du Nord 0,5 0,4 2,0 1,9 Asie et reste du Monde 2,9 3,0 11,6 11,2 Retraitement Orapi Nordic -1.6 -1,6 Total à périmètre courant 56,1 53,7 229,6 229,1 Total à PC* 55,4 53,7 227,1 229,1 Courant hors retraitement Nordic 56.1 55.3 229.6 230.7

* à Périmètre Comparable (hors Orapi Nordic dont il a été procédé au dépôt de bilan le 23 novembre 2023).

ORAPI réalise sur le 4ème trimestre 2023 un chiffre d’affaires de 53,7 M€, en baisse de -4,2% par rapport au T4 2022 (et de -1.4% avant retraitement Orapi Nordic), portant le chiffre d’affaires sur 12 mois à 229,1 M€.

A périmètre courant, après l’arrêt des activités de la filiale scandinave Orapi Nordic, le chiffre d’affaires cumulé annuel est ainsi quasi stable, à -0,2% comparé à 2022.

Cette stagnation du chiffre d’affaires en 2023, dans un contexte 2023 pourtant inflationniste, s’explique notamment par les éléments suivants : annulation de 75% des volumes du contrat de sous-traitance concernant le site de Vénissieux - compromettant durablement le retour sur investissement des CAPEX 2022 du site -, arrêt des activités non rentables en Scandinavie de la filiale Orapi Nordic et décroissance de la demande en produits dits Covid (-46% par rapport à 2022) non compensée par la croissance organique.

En France, principal marché du groupe, le chiffre d’affaires sur 2023 atteint 196,1 M€ contre 193,0 M€ en 2022, soit une progression de 1,6%, dont +4,5% de hausse des prix dans un contexte d’inflation et -2,9% d’effet volume.

Après une croissance de +3,1% au S1 2023 comparé au S1 2022, la tendance est à un tassement net sur le S2 2023, qui évolue de -0,1% par rapport au S2 2022.

En Europe (hors France et hors Scandinavie), les ventes de l’Europe du Sud reculent de -9,4%, dans des marchés perturbés par l’inflation et celles de l’Europe du Nord s’améliorent de +2,4%, grâce à la reprise de la filiale anglaise.

En Amérique du Nord, les ventes « process & maintenance » subissent un léger repli (- 0,1 M€) dans un marché stable.

La zone Asie & reste du Monde, s’établit à 11,2 M€, soit -3,2% comparé à 2022.

Les résultats annuels seront publiés le 15 mars 2024.

Rappel : Offre Publique d’Achat en cours initiée par le groupe PAREDES.

Expiration le 24 janvier 2024 du délai du dépôt d’une offre concurrente à l’offre publique d’achat

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de maintenance. ORAPI est le leader français de l’Hygiène Professionnelle

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA – PME

Contacts :

Directrice Administrative et Financière

Annelise Rousset

+33 (0)4 74 40 20 82

annelise.rousset@orapi.com Communication Financière

+33 (0)1 75 77 54 68

orapi@aelium.fr

Pièce jointe