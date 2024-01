Hausse du Chiffres d'affaires annuel à 10,5 millions d'euros

Communiqué de presse Ecully, le 25 janvier 2024 – 18h00





Chiffre d’affaires 2023 de 10,5 M€

En milliers d’euros



Chiffres non audités 2023 2022 Variation 2023/2022 CA 1er trimestre 2 399 1 342 + 79% CA 2e trimestre 3 034 1 770 + 71% CA 3e trimestre 2 077 2 249 - 8% CA 4e trimestre 3 009 2 071 + 45% CA annuel 10 519 7 432* + 42%

* Le chiffre d’affaires 2022 inclut la quote-part de chiffre d’affaires lié à Spine Innovations depuis son intégration le 21 juillet 2022, soit 1,7 M€.

Spineway enregistre un chiffre d’affaires 2023 de 10,5 M€, en progression de 42% par rapport à 2022. Cette croissance est portée par la bonne performance commerciale des produits Distimp et l’intégration des ventes de Spine Innovations, acquise en juillet 2022.

L’Europe reste la première zone commerciale du Groupe (49% du CA) avec un chiffre d’affaires en 2023 de 5,2 M€ qui progresse de 78% par rapport à l’an passé, grâce aux ventes Distimp et Spine Innovations. Ces dernières ont permis de renforcer les positions du Groupe en France et en Allemagne.

Les ventes en Asie s’établissent à 1,7 M€ sur l’exercice (+ 24% par rapport à 2022) et restent temporairement pénalisées par les problématiques du distributeur australien de prothèses de disque et le durcissement des réglementations (Chine et au Vietnam). L’homologation en Indonésie de la gamme VEOS1, destinée à la fixation intervertébrale par abord postérieur, devrait contribuer aux ventes sur l’exercice 2024.

En Amérique Latine, les ventes annuelles s’élèvent à 3,1 M€ en 2023 et s’apprécient de 23% comparé à l’exercice précédent. Le Groupe devrait poursuivre le renforcement de ses positions sur la zone notamment grâce aux homologations en 2023 des prothèses ESP au Mexique et de sa gamme VEOS en Colombie. Par ailleurs, l’obtention en 2024 de nouvelles homologations permettront de nouveaux développements des ventes pour les gammes Distimp et Spine Innovations.

Spineway a réalisé en 2023 un bon exercice commercial dans un contexte 2023 globalement peu favorable et a également intensifié ses investissements (réglementaires, R&D et marketing) afin de se mettre en ordre de marche pour les prochains exercices. Ces dépenses pèseront sur les comptes annuels mais devraient être porteuses de croissance future. Spineway confirme son ambition de devenir un acteur innovant en France et à l’international, leader dans les traitements moins invasifs du rachis.

Prochains RDV : 7 février 2024 – Résultats annuels 2023

8 février 2024 – Visioconférence avec la direction du groupe

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

Retrouvez toute l’information de Spineway sur www.spineway.com



Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise plus de 70% de son CA à l’export.

ISIN : FR001400BVK2 - ALSPW

Contacts :

Spineway Group



Ligne aux actionnaires



Ouverte du mardi au jeudi (10h-12h)



0806 70 60 60 Eligible PEA / PME





ALSPW





Euronext Growth

AELIUM



Finance et Communication







Relations investisseurs



Solène Kennis



spineway@aelium.fr





1 Communiqué du 24 novembre 2023

Pièce jointe