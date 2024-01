Signaux Girod : Résultats consolidés 2022/2023

SIGNAUX GIROD

(ISIN : FR0000060790)

RESULTATS CONSOLIDES 2022/2023

Bellefontaine, le 25 janvier 2024 – 18H00

Le conseil d’administration a arrêté le 25 janvier 2024 les comptes consolidés de l’exercice clos au 30 septembre 2023. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification est en cours d’émission.

En millions d’Euros 2022/2023 2021/2022 Variations (Chiffres arrondis au dixième de million le plus proche) Du 01/10/2022 Du 01/10/2021 en Au 30/09/2023 Au 30/09/2022 M€ Chiffre d’affaires 105,2 102,6 + 2,8 Résultat opérationnel courant + 4,0 - 1,1 + 5,1 Perte de valeur - 0,5 - 1,3 + 0,8 Autres produits et charges opérationnels + 0,1 - 0,8 + 0,9 Résultat opérationnel + 3,6 - 3,2 + 6,8 Résultat net consolidé + 3,0 - 3,7 + 6,7 Résultat net part du groupe + 3,0 - 3,7 + 6,7 EBITDA* + 8,6 + 5,0 + 3,6

* L’EBITDA représente le résultat net consolidé avant impôt, amortissements, provisions, pertes de valeur et résultat financier tels qu’ils apparaissent au compte de résultat consolidé. Cet indicateur non défini par une norme IFRS, est utilisé pour mesurer la capacité du groupe à générer de la trésorerie à partir de ses activités opérationnelles.

Depuis la publication semestrielle (31 mars 2023), le mode de calcul de l’EBITDA a été ajusté et correspond désormais à la définition ci-dessus. La donnée comparative (exercice 2021/2022) a été ajustée.

L’exercice 2023 enregistre une progression du chiffre d’affaires de 2,6 % (+8,1 % à périmètre constant).

Le bénéfice net consolidé de l’exercice atteint 3,0 M€. Il intègre une perte de valeur de 0,5 M€ constatée sur le goodwill de notre filiale spécialisée Concept Urbain.

L’EBITDA augmente de 3,6 M€ et passe de 4,9 % du chiffre d’affaires au 30 septembre 2022 à 8,2 % du chiffre d’affaires au 30 septembre 2023 (après retraitement du calcul de l’EBITDA de l’exercice précédent). Les marges se sont améliorées notamment suite à la normalisation du prix des matières premières.

Le résultat opérationnel courant ressort à +4,0 M€ et se décompose de la manière suivante sur les différents pôles :

Signalisation France : (CA : 69,3 M€ - ROC : +1,3 M€)

Le chiffre d’affaires a progressé de 4,7 %. Les révisions tarifaires et le volume d’activité ont permis de retrouver un résultat opérationnel courant bénéficiaire à la clôture de l’exercice. L’amélioration est de +2,7 M€ par rapport à l’exercice précédent.

Sociétés spécialisées : (CA : 10,0 M€ - ROC : +0,5 M€)

Le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel courant se sont maintenus par rapport à l’exercice précédent.

Activités internationales : (CA : 25,9 M€ - ROC : +2,2 M€)

Ce secteur a su conserver un niveau d’activité semblable à celui de l’exercice précédent sur un périmètre réduit. Les décisions stratégiques prises ont permis la suppression de foyers de pertes et l’atteinte d’un résultat opérationnel courant en progression de +2,6 M€ par rapport à l’exercice précédent.

Situation financière :

Le groupe dispose d’un niveau de liquidités de 16,7 M€ au 30 septembre 2023. Son endettement net global est de 4,2 M€ (dont 4,8 M€ de dettes liées à l’application de la norme IFRS 16) contre 10,0 M€ (dont 6,1 M€ de dettes liées à l’application de la norme IFRS 16) au 30 septembre 2022.

Sa solidité financière est renforcée avec un gearing de 7,6% contre 19,5% à la clôture de l’exercice précédent.



Perspectives du groupe :

A ce jour, la diminution de la demande ressentie sur le secteur Signalisation France risque de réduire le volume de chiffre d’affaires et donc les résultats, à la différence des deux autres secteurs qui devraient rester stables.

Le conseil d’administration proposera lors de l’assemblée générale du 28 mars 2024, un dividende de 1€ par action.

Les comptes annuels seront disponibles le 26 janvier 2024 après bourse sur notre site : www.girod-group.com

