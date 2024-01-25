HYW 虧損預警：全球投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 Hywin Holdings Ltd. 投資者就證券集體訴訟調查進行查詢 – HYW

紐約, Jan. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 宣布代表 Hywin Holdings Ltd. (NASDAQ: HYW) 的股東對潛在證券索賠進行調查。原因是有指控稱 Hywin Holdings 可能向投資大眾發布了嚴重誤導性的商務資訊。

影響：若您曾購買了 Hywin Holdings 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而無需支付任何自付費用或訟費。Rosen Law Firm 正在準備提起集體訴訟，為投資者追討損失。

下一步行動：如欲加入有望進行的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=21975，撥打免費電話 866-767-3653 或傳送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

案件詳情：2023 年 12 月 14 日開盤前，Hywin Holdings 發布了題為《Hywin Holdings 報告若干資產支持產品的贖回問題》的新聞稿。新聞稿相關部分指出，「某些之前由本公司分銷的資產支持產品出現贖回問題。這些產品的資產管理人無法與相關客戶達成延期贖回的協議。儘管本公司僅作為這些資產支持產品的分銷商，但客戶現在要求本公司償還。未能妥善解決這些贖回問題可能會對我們的聲譽、客戶關係、業務、財務狀況和前景產生重大不利影響。本公司已成立由高級管理層成員組成的特別調查委員會，監督內部調查。」

受此影響，Hywin 的美國存託憑證（「ADR」）價格於 2023 年 12 月 14 日每 ADR 下跌 0.53 美元，跌幅為 16%，以每 ADR 2.77 美元收盤。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功業績紀錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年均位列前四名，並為投資者追回了數億美元。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」 (Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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