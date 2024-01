Apellatsioonikohtu otsus Läti konkurentsinõukogu otsuse vaidlustuses

AS Merko Ehitus avaldas 09.08.2021 börsiteates info Läti konkurentsinõukogu otsuse kohta, mille kohaselt peetakse kontserni tütarettevõtet SIA Merksi ühena üheksast ettevõttest osaliseks Läti ehitusettevõtete keelatud koostöös perioodil 2015–2019, mis tähendab Läti konkurentsiseaduse § 11 lg 1 rikkumist. Läti konkurentsinõukogu ei süüdista ettevõtteid hinnakokkulepetes. Konkurentsinõukogu otsuse aluseks olid olulises osas vestluste väljakirjutised, mis pärinesid Läti Korruptsiooniennetuse ja -vastase Võitluse Büroo (KNAB) poolt jälitustegevuse käigus tehtud pealtkuulamiste salvestistest. Läti konkurentsinõukogu otsuse kohaselt osales tollane SIA Merksi juhtivtöötaja 27.06.2016 ühel Läti ehitusettevõtjate koosolekul. Läti konkurentsinõukogu otsuse kohaselt toimus kokku 12 sellist koosolekut, millest ülejäänutel SIA Merksi esindaja ei osalenud.

SIA Merksi ei ole Lätis süüdistatud kartellikuriteos. Erinevalt Eestist menetletakse konkurentsireeglite võimalikke rikkumisi Lätis haldusmenetluses, kus konkurentsinõukogu on korraga nii juhtumi uurija kui ka otsuse tegija. Süüdistatav ettevõte saab otsuse vaidlustada halduskohtus, kuid erinevalt süüteomenetlusest on sisuliselt tegemist ümberpööratud tõendamiskoormusega ehk ettevõte peab tõendama, et ei ole süüdi.

Enne otsuse tegemist sai ettevõte ühe korra kirjalikult avaldada oma seisukohti tõstatatud etteheidete kohta ja osaleda ühel Läti konkurentsinõukogu koosolekul. SIA Merks ja AS Merko Ehitus vaidlustasid Läti ringkonnakohtus Läti Konkurentsinõukogu otsuse seaduslikkuse ilmsete protseduuriliste ja sisuliste vigade tõttu, mille kohta avaldas AS Merko Ehitus 13.09.2021 börsiteate . Täiendavad kommentaarid on ilmunud AS-i Merko Ehitus vahe- ja aastaaruannetes ning kõik materjalid on jooksvalt olnud saadaval ettevõtte kodulehe vastavas alajaotises .

Eile, 25. jaanuaril 2024 tegi haldusasjade Läti ringkonnakohus teatavaks oma otsuse, millega jäeti Läti konkurentsinõukogu otsus jõusse.

Merko Ehitus kontsern peab jätkuvalt Läti konkurentsinõukogu seisukohti SIA Merksi äritegevuse kohta põhjendamatuteks kogu ulatuses. Kontsern analüüsib põhjalikult Läti haldusringkonnakohtu otsuses tehtud järeldusi ning otsustab kassatsiooniavalduse esitamise Läti Riigikohtusse lähiajal. AS Merko Ehitus annab vaidlustamisest teada börsisüsteemi vahendusel.

Konkurentsinõukogu poolt määratud haldustrahv suuruses 5,4% SIA Merksi 2020. aasta müügitulust ehk kogusummas 2 688 950,79 eurot ei kuulu tasumisele ning muud võimalikud Läti seadustest tulenevad tagajärjed ei rakendu enne kohtuotsuse jõustumist. Seadusest tulenevate tagajärgede all peetakse silmas keeldu SIA Merksi osalemisele riigihangetel kolme aasta vältel peale otsuse jõustumist ning kahju kannatanud osapoolte võimalikke tsiviilhagisid. Läti Konkurentsinõukogu otsus ei süüdista ettevõtteid hinnakokkulepetes, vastavalt peame põhjendamatuks eeldada kahju tekkimist ilma konkreetsete tõenditeta.

Merko Ehitus avaldab uuendatud mõjuhinnangu igas vahe- ja aastaaruandes vastavalt usaldusväärse info tekkimisele. Ühekordse olulise mõjuga sündmuste info avaldab kontsern börsiteatena.

Merko Ehitus kontsern on jätkuvalt pühendunud ärieetika standardite kohase käitumise edendamisele ja rakendamisele, samuti kõikide äritavasid reguleerivate seaduste ja eeskirjade järgimisele. Mis tahes võimalik ausa konkurentsi rikkumine on vastuolus kontserni tegevuspõhimõtete ja väärtustega.

