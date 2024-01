Vaisala Oyj

Lehdistötiedote

26.1.2024 klo 10.30

Vaisala julkaisee tammi–joulukuun 2023 tilinpäätöstiedotteen 14.2.2024

Vaisala Oyj julkaisee tammi–joulukuun 2023 tilinpäätöstiedotteen keskiviikkona 14.2.2024 noin klo 9.00. Tilinpäätöstiedote on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat. Toimitusjohtajan esitys julkaistaan osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat klo 14.00 mennessä samana päivänä.

Audiocast ja puhelinkonferenssi

Englanninkielinen audiocast ja puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään samana päivänä klo 14.00 alkaen.

Suoraan verkkolähetykseen (audiocast) voi osallistua seuraavan linkin kautta: https://vaisala.videosync.fi/q4-2023

Kysymyksiä voi esittää osallistumalla puhelinkonferenssiin. Ilmoittaudu puhelinkonferenssiin rekisteröitymällä alla olevasta linkistä. Rekisteröitymisen jälkeen saat sähköpostitse puhelinnumerot ja konferenssitunnuksen.

https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=50048550

Tilaisuuden tallenne on saatavilla osoitteessa vaisala.com/sijoittajat myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoa

Paula Liimatta

09 8949 2020, ir@vaisala.com

vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava sää-, ympäristö- ja teollisuusmittausten ratkaisuja tarjoava yritys. Yli 85 vuoden kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittausratkaisuja ja -palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan mittausteknologiaa hyödynnetään myös avaruustutkimuksessa esimerkiksi Marsissa. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on yli 2 000 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä.