Muutos Harvian johtoryhmässä: Jennifer Thayer Pohjois-Amerikan alueesta vastaavaksi johtajaksi ja Harvia US Inc:n toimitusjohtajaksi

Harvia Oyj on nimittänyt Jennifer Thayerin Pohjois-Amerikan alueesta vastaavaksi johtajaksi, Harvia US, Inc:n toimitusjohtajaksi sekä Harvian johtoryhmän jäseneksi. Tehtävässään Thayer vastaa Pohjois-Amerikan kaupallisen organisaation johtamisesta ja Harvian kasvun ja kannattavuuden edistämisestä alueella. Hän aloittaa tehtävässään 1.2.2024 ja raportoi Harvia Oyj:n toimitusjohtajalle.

Jennifer Thayer on kokenut kaupallinen johtaja, jolla on vankkaa osaamista liiketoiminnan strategisesta kehittämisestä, ihmisten johtamisesta, tulosvastuusta sekä muutosjohtamisesta. Ennen Harviaa hän työskenteli myyntijohtajana STG Logisticsissa. Hän on työskennellyt myös erilaisissa johtotehtävissä Lowe’s Home Improvement -yhtiössä vuosina 2004−2020, muun muassa aluejohtajana vastuullaan Lowe’sin toiminta Floridassa ja yhtiön suurimmalla alueella North Carolinassa. Lowe’s Home Improvement on yksi maailman suurimmista kodin remontoinnin vähittäiskauppaketjuista.

”Pohjois-Amerikka on Harvian suurin raportoitu markkina-alue, ja tämän nopeasti kasvavan markkinan vahvan myynnin jatkuminen on meille erittäin tärkeää. Olemme erittäin iloisia Jennifer Thayerin liittymisestä harvialaisten joukkoon: hänellä on vahva kaupallinen tausta ja vakuuttavat näytöt sekä kuluttajakaupan että logistiikan saralta Pohjois-Amerikassa. Hänellä on tunnustettua osaamista monikanavaisesta myynnistä ja kyky luoda ja jalkauttaa liiketoimintastrategioita. Kasvusuunnitelmiamme ajatellen Jenniferillä on myös vankka kokemus yrityskaupoista ja niiden jälkeisestä integraatiosta”, sanoo Harvia Oyj:n toimitusjohtaja Matias Järnefelt.

”Harvia on yksi johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä Pohjois-Amerikassa ja maailmanlaajuisesti. Olen erittäin innoissani tästä mahdollisuudesta kehittää Harvian liiketoimintaa Pohjois-Amerikassa edelleen ja lisätä tietoisuutta saunasta ja sen terveysvaikutuksista yhdessä Harvian paikallisen asiantuntijatiimin kanssa”, sanoo Jennifer Thayer.

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2022 oli 172,4 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee noin 600 alan ammattilaista Suomessa, Saksassa, Yhdysvalloissa, Romaniassa, Kiinassa ja Hongkongissa, Itävallassa, Italiassa, Virossa ja Ruotsissa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

