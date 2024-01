SEACOR Marine anuncia la modernización de cuatro PSV con sistemas marítimos de almacenamiento de energía de Kongsberg

HOUSTON y OSLO, Noruega, Jan. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- SEACOR Marine Holdings Inc. (NYSE: SMHI) (la «Empresa» o «SEACOR Marine»), proveedor líder de servicios de transporte marítimo y de apoyo a instalaciones energéticas en alta mar a escala mundial, ha anunciado hoy, de forma conjunta, su compromiso de adquirir cuatro sistemas de almacenamiento de energía de última generación a Kongsberg Maritime AS. La solución de energía híbrida, diseñada con tecnología de vanguardia, se instalará en cuatro de los buques de suministro a plataformas (PSV) de SEACOR Marine con el fin de mejorar la forma en que la empresa gestiona el consumo de energía y las emisiones a bordo de estos buques.

Los cuatro buques incluidos en el contrato son el SEACOR Ohio, el SEACOR Alps, el SEACOR Andes y el SEACOR Atlas. La instalación está prevista que comience en diciembre de 2024 y finalice en el segundo trimestre de 2025. Una vez instalada, más del 50 % de la flota de PSV de SEACOR Marine contará con propulsión híbrida.

Los cuatro PSV, que contarán con el sistema Kongsberg Maritime UT771 CDL Design, estarán equipados para operar de forma híbrida con baterías, mediante la instalación de un sistema de almacenamiento de energía en contenedores en cubierta y los correspondientes cuadros de distribución y sistemas de control de propulsores. La modernización también incluirá un nuevo sistema de posicionamiento dinámico (DP) K-Pos de Kongsberg Maritime instalado para sustituir al actual sistema de DP en los cuatro buques.

A partir de febrero de 2024 en Ulsteinvik, Noruega, Kongsberg Maritime modernizará también el UT771 CDL SEACOR Yangtze con el sistema de almacenamiento de energía en cubierta.

John Gellert, director general de SEACOR Marine, comenta: «Nuestra decisión de ampliar nuestra flota híbrida responde a los valores fundamentales de SEACOR Marine en materia de innovación y protección del medio ambiente y se basa en nuestra posición de liderazgo en la adopción de tecnologías ecológicas en el sector marítimo. SEACOR Marine fue uno de los primeros operadores offshore en instalar sistemas híbridos de baterías, y este anuncio representa un paso importante en nuestros esfuerzos continuos por mejorar la eficiencia operativa y reducir el impacto medioambiental de nuestra flota.

Estos sistemas de almacenamiento de energía son una inversión en la futura sostenibilidad de nuestra flota y en nuestra capacidad para hacer frente a las necesidades de transporte en alta mar de nuestros clientes en todo el mundo. Nos complace poder ofrecer a nuestros clientes PSV híbridos adicionales que operan de forma eficiente con una disminución del consumo de combustible y de los costes operativos asociados, a la vez que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero».

James Poulton, vicepresidente ejecutivo de repuestos de Kongsberg Maritime, afirma: «SEACOR Marine es uno de los operadores con más experiencia en sistemas híbridos de alimentación por baterías en el mercado offshore, y nos sentimos enormemente satisfechos de que hayan optado de nuevo por ampliar su flota de PSV híbridos con la tecnología de Kongsberg Maritime.

La instalación de baterías permite reducir hasta en un 20 % el consumo de combustible en el modo de funcionamiento DP de estos buques. La conversión contará, además de con baterías, con una conexión a tierra que permitirá acceder a las redes eléctricas cuando se encuentre en puerto, lo que reducirá en gran medida la cantidad de horas de funcionamiento de los motores y las emisiones de los combustibles diésel. La principal ventaja de disponer de forma inminente de la energía de las baterías es mantener la redundancia del sistema de alimentación de los buques, con menos motores en funcionamiento. Esta característica es especialmente útil cuando se opera en modo DP, pero también resulta interesante en otros modos operativos».

Acerca de Kongsberg Maritime AS

Kongsberg Maritime es una empresa global de tecnología marítima que proporciona soluciones tecnológicas innovadoras y fiables destinadas a todos los sectores de la industria marítima. Con sede central en Kongsberg, Noruega, Kongsberg Maritime cuenta con instalaciones de fabricación, venta y servicio en 34 países.

Las soluciones de Kongsberg Maritime cubren todos los aspectos de automatización marítima, seguridad, maniobras, navegación y posicionamiento dinámico, así como la gestión de la energía, la manipulación de cubierta y los sistemas de propulsión, y los servicios de diseño de buques.

Sitio web: Kongsberg Gruppen | Kongsberg Maritime

Redes sociales: LinkedIn | Twitter | Facebook

Acerca de SEACOR Marine

SEACOR Marine presta servicios globales de transporte marítimo y de apoyo a instalaciones energéticas en alta mar en todo el mundo. SEACOR Marine opera y gestiona una amplia flota de buques de apoyo en alta mar que transportan carga y personal a las instalaciones en alta mar, incluidos los parques eólicos marinos; ayudan en las operaciones en alta mar en instalaciones de producción y almacenamiento; proporcionan apoyo en la construcción, reparación de pozos, instalación de parques eólicos marinos y desmantelamiento; transportan y lanzan equipos utilizados bajo el agua en la perforación e instalación, mantenimiento, inspección y reparación de pozos; y manipulan anclas y equipos de amarre para equipos de perforación y plataformas en alta mar. Además, los buques de SEACOR Marine ofrecen servicios de respuesta a emergencias y alojamiento para técnicos y especialistas. Visite el sitio web de SEACOR Marine en www.seacormarine.com para obtener más información.

