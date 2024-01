INFORMATION FINANCIERE ANNUELLE - RESULTATS AU 31 DECEMBRE 2023

L’année 2023 a été impactée par la poursuite du changement de contexte de taux initié en 2022. Alors que l’année 2022 avait été marquée par un très fort volume de projets crédits, l’année 2023, à l’inverse, a vu cette demande nettement ralentir principalement du fait de la hausse des taux, de la réduction de la liquidité et de la conjoncture du secteur immobilier. Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a également dû faire face à ce ralentissement sensible de l’activité crédits, mais d’autres métiers ont pris le relais illustrant la force du modèle diversifié du Groupe Crédit Agricole.







Face à un marché de l’habitat où la demande de crédit a baissé de plus de 40%, la nouvelle organisation distributive mise en place en 2022 a pu donner sa pleine mesure. Les conseillers particuliers, qui gèrent l’ensemble de la relation, ont pu accompagner nos clients sur leurs différents besoins, notamment, la banque au quotidien, l’épargne redevenue un sujet majeur avec la remontée des taux mais également la protection via l’assurance et la prévoyance.

Afin de renforcer encore davantage la relation client, les clients professionnels et agriculteurs bénéficient désormais d’un conseiller unique pour l’ensemble de leurs besoins professionnels et personnels.







Nos départements ont été touchés par plusieurs évènements climatiques (sècheresse, grêle, tempêtes, inondations) qui ont généré plus de 10 M€ de sinistres indemnisés. Le développement des assurances climatiques est un enjeu fort pour la pérennité de la production locale et le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a été très actif en 2023 avec 400 nouveaux agriculteurs assurés.







Fidèle à son ambition d’accompagner les grandes transformations de la société, le Groupe Crédit Agricole et la Caisse Régionale Sud Rhône Alpes ont renforcé leur expertise dans l’accompagnement des clients dans la transition énergétique. En complément des dispositifs nationaux, une équipe dédiée composée d’experts en la matière a été créée sur le territoire.







Forte de son modèle coopératif toujours plus fort (378 000 sociétaires) la Caisse Régionale prouve, notamment à travers ses résultats 2023, sa solidité sur le long-terme malgré un contexte difficile sur l’activité crédits.