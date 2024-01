Gereglementeerde informatie, Leuven, 26 januari 2024 (17.40 CET)

Halfjaarlijks financieel verslag 2023/2024

In de eerste helft van boekjaar 2023/2024 boekte KBC Ancora een winst van 72,9 miljoen euro, tegenover een winst van 71,3 miljoen euro over dezelfde periode in het vorige boekjaar. De eerste zes maanden van het boekjaar werden in hoofdzaak gekenmerkt door 77,5 miljoen euro aan dividendopbrengsten uit de participatie in KBC Groep, 1,6 miljoen euro operationele werkingskosten en 3,5 miljoen euro aan interestlasten.

Verkorte financiële overzichten en toelichting 1

Resultaten over de eerste helft van boekjaar 2023/2024

1H boekjaar



(in 000 euro) 2023/2024 p.a.

(in euro) 1H boekjaar





(in 000 euro) 2022/2023



p.a.

(in euro) Opbrengsten 77.953 1,01 77.523 0,99 Bedrijfsopbrengsten 0 0,00 7 0,00 Recurrente financiële opbrengsten 77.953 1,01 77.516 0,99 Kosten -5.074 -0,07 -6.214 -0,08 Bedrijfskosten -1.567 -0,02 -1.578 -0,02 Financiële kosten -3.508 -0,05 -4.636 -0,06 Resultaat na belastingen 72.879 0,95 71.309 0,91 Aantal aandelen uitgegeven* 77.011.844 78.301.314

* Er zijn geen instrumenten die tot verwatering kunnen leiden.

KBC Ancora realiseerde in de eerste zes maanden van het lopend boekjaar een winst van 72,9 miljoen euro, of 0,95 euro per aandeel, ten opzichte van een winst van 71,3 miljoen euro over dezelfde periode in het vorige boekjaar.

De opbrengsten bestonden hoofdzakelijk uit dividenden uit de participatie in KBC Groep (77,5 miljoen euro) en renteopbrengsten (0,4 miljoen euro). De kosten bestonden hoofdzakelijk uit rentekosten op schulden (3,5 miljoen euro) en operationele werkingskosten (1,6 miljoen euro).

Balans per 31.12.2023

(in 000 euro) 31.12.2023 *30.06.2023 BALANSTOTAAL 3.680.471 3.654.085 Activa Vaste activa 3.599.979 3.599.979 Vlottende activa 80.492 54.106 Handelsvorderingen 0 2 Geldbeleggingen (eigen aandelen) 0 50.000 Geldbeleggingen (overige beleggingen) 79.750 3.900 Liquide middelen 358 197 Overlopende rekeningen 384 7 Passiva Eigen vermogen 3.503.158 3.480.279 Inbreng 3.158.128 2.021.871 Wettelijke reserves 156.844 156.844 Onbeschikbare reserve voor eigen aandelen 0 50.000 Overige onbeschikbare reserves 0 1.136.257 Beschikbare reserves 114.440 114.440 Overgedragen resultaat 867 867 Resultaat van de periode 72.879 n.v.t. Schulden 177.313 173.806 Schulden > 1 jaar 100.000 100.000 Schulden < 1 jaar 73.236 73.223 Overlopende rekeningen 4.078 583

* De balans per 30.06.2023 is een balans na resultaatverwerking

Op 31.12.2023 bedroeg het balanstotaal 3,7 miljard euro, 26,4 miljoen euro meer dan per einde boekjaar 2022/2023.

Het aantal aandelen dat KBC Ancora aanhoudt in KBC Groep bleef ongewijzigd op 77.516.380. De boekwaarde van deze aandelen bedraagt 46,44 euro per aandeel (i.e. de historische aanschaffingswaarde). De beurskoers van het KBC Groep-aandeel bedroeg 58,72 euro per 31.12.2023 en de IFRS eigenvermogenswaarde bedroeg 52,2 euro per KBC Groep-aandeel per 30.9.2023.

De vlottende activa stegen per saldo met 26,4 miljoen euro tot 80,5 miljoen euro, wat in hoofdzaak de resultante is van enerzijds het ontvangen interim-dividend op de participatie in KBC Groep (+77,5 miljoen euro) anderzijds vernietiging van de eigen aandelen (-50 miljoen euro), zoals beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 oktober 2023.

Het eigen vermogen steeg met 22,9 miljoen euro. Dat is hoofdzakelijk het gevolg van enerzijds het resultaat van de eerste helft van het lopende boekjaar (72,9 miljoen euro) en anderzijds de afboeking van de onbeschikbare reserve voor eigen aandelen (-50 miljoen euro) die gepaard ging met de vernietiging van de eigen aandelen.

De schulden namen met 3,5 miljoen euro toe, hoofdzakelijk door (de proratering van) de interestlasten m.b.t. de eerste zes maanden van het boekjaar.

Tussentijds verslag over de eerste 6 maanden van het lopende boekjaar 2023/2024

Toelichting over de eerste helft van het lopende boekjaar 2023/2024

Resultaat over de eerste 6 maanden van boekjaar 2023/2024

KBC Ancora boekte in de eerste zes maanden van het lopend boekjaar een winst van 72,9 miljoen euro, ten opzichte van een winst van 71,3 miljoen euro over dezelfde periode in het vorige boekjaar.

Dit resultaat werd in hoofdzaak beïnvloed door volgende elementen:

77,5 miljoen euro aan dividenden. Het betrof, net zoals in dezelfde periode van vorig jaar, een interim-dividend van 1,00 euro per KBC Groep-aandeel.

0,4 miljoen euro rente op termijnbeleggingen.

interestlasten ten belope van 3,5 miljoen euro, 1,1 miljoen euro minder dan in dezelfde periode van vorig jaar, in gevolge de vervroegde terugbetaling van 70 miljoen euro aan kredieten in mei 2023.

operationele werkingskosten, die 1,6 miljoen euro bedroegen, in lijn met dezelfde periode van het voorgaand boekjaar. De werkingskosten bestonden in hoofdzaak uit de kosten gemaakt binnen de kostendelende overeenkomst met Cera (1,1 miljoen euro). Daarnaast werden gebruikelijke kosten gemaakt, onder meer met betrekking tot de beursnotering en de statutaire bestuurder. In de eerste helft van het boekjaar was tevens 0,1 miljoen euro taks op de effectenrekeningen verschuldigd.

Participatie in KBC Groep, netto-schuldpositie en intrinsieke waarde

Het aantal KBC Groep-aandelen in portefeuille bleef onveranderd in de afgelopen zes maanden (77.516.380 KBC Groep-aandelen).

De intrinsieke waarde van een KBC Ancora-aandeel wordt gedefinieerd als 1,0066-maal2 de koers van het KBC Groep-aandeel, verminderd met de netto-schuld3 per aandeel. Op 31.12.2023 bedroeg de netto-schuldpositie van KBC Ancora 1,26 euro per aandeel.

Op basis van de beurskoers van het KBC Groep-aandeel op 31.12.2023 (58,72 euro) bedroeg de intrinsieke waarde van een KBC Ancora-aandeel 57,85 euro en noteerde het KBC Ancora-aandeel (41,52 euro) met een discount van 28,2% ten opzichte van de intrinsieke waarde.

Onderstaande grafieken schetsen de evolutie van de beurskoersen van KBC Groep en KBC Ancora en de discount van KBC Ancora ten opzichte van haar intrinsieke waarde.

Evolutie beurskoers KBC Groep en KBC Ancora

(januari – december 2023) Evolutie discount van het KBC Ancora-aandeel ten opzichte van haar intrinsieke waarde (januari – december 2023)

Buitengewone Algemene Vergadering van 27 oktober 2023

Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 oktober 2023 werden 1.289.470 ingekochte eigen aandelen vernietigd en 1,13 miljard euro aan overige onbeschikbare reserves geïncorporeerd in het kapitaal. Daarnaast werden de machtigingen aan de statutaire bestuurder inzake het toegestane kapitaal en inzake de verwerving en de vervreemding van eigen aandelen hernieuwd.

Benoemingen bij statutair bestuurder Almancora Beheersmaatschappij

Op 15 december 2023 maakten de Raden van Bestuur van Cera Beheersmaatschappij, statutair bestuurder van Cera, en Almancora Beheersmaatschappij, statutair bestuurder van KBC Ancora, bekend dat ze Frederik Vandepitte hebben benoemd tot voltijds gedelegeerd bestuurder (bestuurder ‘A’) en CEO met ingang van 1 februari 2024. Hij treedt in de voetsporen van Franky Depickere, die de Cera-groep sinds 2006 succesvol heeft geleid. Tot einde april 2026 blijft Franky Depickere deeltijds gedelegeerd bestuurder en zal hij namens Cera zijn mandaten en opdrachten in de KBC-groep verder invullen en de overdracht ervan voorbereiden.



Beschrijving voornaamste risico’s en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar

Bepaalde risicofactoren kunnen een impact hebben op de waarde van de activa van KBC Ancora en op de mogelijkheid om een dividend uit te keren. Ter zake wordt verwezen naar de beschrijving van de risico’s in het meest recente jaarverslag (pg. 20).

De kosten van KBC Ancora zullen in de tweede jaarhelft van het lopende boekjaar (2023/2024) in hoofdzaak bestaan uit interestlasten en de gebruikelijke beperkte operationele kosten. KBC Ancora raamt de globale kosten voor het volledige boekjaar 2023/2024 op ca. 10 miljoen euro.

KBC Groep rapporteerde over de eerste negen maanden van 2023 een nettoresultaat van 2,73 miljard euro. Op 8 februari 2024 maakt KBC Groep haar jaarresultaat over boekjaar 2023 bekend.

Mede in functie van de beslissingen die KBC Groep zal nemen inzake de eventuele uitkering in de eerste jaarhelft van 2024 van een slotdividend over boekjaar 2023, zal de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutair bestuurder van KBC Ancora, eind mei 2024 een beslissing nemen over een eventueel in juni 2024 uit te keren interim-dividend over boekjaar 2023/2024, en dit conform haar dividendpolitiek. KBC Ancora heeft volgens haar dividendpolitiek de intentie om 90% van het voor uitkering vatbare recurrente resultaat uit te keren als (interim-) dividend (i.e. na correctie voor eventuele uitzonderlijke resultaten en na verplichte aanleg van de wettelijke reserve).

In mei 2024 komt een lening van 73 miljoen euro op eindvervaldatum. Op basis van haar kasplanning heeft KBC Ancora voldoende middelen ter beschikking om deze lening terug te betalen.

Verklaring van de verantwoordelijke personen

“Wij, de leden van de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutair bestuurder van KBC Ancora NV, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover ons bekend,

a) de verkorte financiële overzichten, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van KBC Ancora,

b) het tussentijdse jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de belangrijke gebeurtenissen en de belangrijkste transacties met verbonden partijen die zich in de eerste zes maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de verkorte financiële overzichten, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar.”



Informatie over de externe controle

De commissaris beoordeelde de verkorte tussentijdse financiële informatie en bijhorende toelichting. Het commissarisverslag werd in bijlage in extenso opgenomen.

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

Financiële kalender:

30 augustus 2024 (17.40 CEST) Jaarlijks communiqué boekjaar 2023/2024

24 september 2024 (17.40 CEST) Jaarverslag 2023/2024 beschikbaar

25 oktober 2024 Algemene Vergadering

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.kbcancora.be.

KBC Ancora Investor Relations & Pers contact: Jan Bergmans

tel.: +32 (0)16 27 96 72

e-mail: jan.bergmans@kbcancora.be of mailbox@kbcancora.be



Bijlage : balans en resultatenrekening met vergelijkende cijfers

(in 000 euro) 31.12.2023 *30.06.2023 BALANSTOTAAL 3.680.471 3.654.085 Activa Vaste activa 3.599.979 3.599.979 Financiële vaste activa 3.599.979 3.599.979 Ondernemingen waarmee een

deelnemingsverhouding bestaat 3.599.979 3.599.979 Deelnemingen 3.599.979 3.599.979 Vlottende activa 80.492 54.106 Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 0 2 Handelsvorderingen 0 2 Geldbeleggingen 79.750 53.900 Eigen aandelen 0 50.000 Overige beleggingen 79.750 3.900 Liquide middelen 358 197 Overlopende rekeningen 384 7 Passiva Eigen vermogen 3.503.158 3.480.279 Inbreng 3.158.128 2.021.871 Geplaatst kapitaal 3.158.128 2.021.871 Reserves 271.284 1.457.541 Onbeschikbare reserves 156.844 1.343.101 Wettelijke reserve 156.844 156.844 Onbeschikbare reserves voor eigen aandelen 0 50.000 Overige onbeschikbare reserves 0 1.136.257 Beschikbare reserves 114.440 114.440 Overgedragen resultaat 867 867 Winst/verlies van de periode 72.879 n.v.t. Schulden 177.313 173.806 Schulden > 1 jaar 100.000 100.000 Financiële schulden 100.000 100.000 Kredietinstellingen 100.000 100.000 Schulden < 1 jaar 73.236 73.223 Financiële schulden 73.000 73.000 Kredietinstellingen 73.000 73.000 Handelsschulden 169 182 Leveranciers 169 182 Overige schulden 67 41 Overlopende rekeningen 4.078 583

* De balans per 30.06.2023 is een balans na winstverdeling.

(in 000 euro) 01.07.2023-31.12.2023 01.07.2022-31.12.2022 Bedrijfsopbrengsten 0 7 Andere bedrijfsopbrengsten 0 7 Bedrijfskosten 1.567 1.578 Diensten en diverse goederen 1.417 1.273 Andere bedrijfskosten 149 305 Bedrijfsresultaat -1.567 -1.571 Financiële opbrengsten 77.953 77.516 Recurrente financiële opbrengsten 77.516 77.516 Opbrengsten uit financiële vaste activa 77.516 77.516 Opbrengsten uit vlottende activa 437 0 Financiële kosten 3.508 4.636 Recurrente financiële kosten 3.508 4.636 Kosten van schulden 3.508 4.582 Andere financiële kosten 0 54 Financieel resultaat 74.445 72.880 Winst (verlies) voor belastingen 72.879 71.309 Winst (verlies) na belastingen 72.879 71.309



Verslag van de commissaris aan de raad van bestuur van KBC Ancora NV omtrent de beoordeling van de tussentijdse verkorte financiële informatie over de periode van 6 maanden afgesloten op 31 december 2023

Inleiding

Wij hebben een beoordeling uitgevoerd van het in bijlage opgenomen halfjaarlijks financieel verslag 2023/2024 dat de verkorte balans van KBC Ancora NV op 31 december 2023, de daarbij horende verkorte resultatenrekening over de periode van 6 maanden afgesloten op die datum, evenals de toelichting omvat (“de tussentijdse verkorte financiële informatie”). De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en het weergeven van de tussentijdse verkorte financiële informatie in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel voor tussentijdse verkorte financiële informatie. Het is onze verantwoordelijkheid om een besluit te formuleren over deze tussentijdse verkorte financiële informatie op basis van onze beoordeling.

Omvang van een de beoordeling

We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de “International Standard on Review Engagements 2410 – Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity”. Een beoordeling van tussentijdse verkorte financiële informatie bestaat uit het verzoeken om inlichtingen aan hoofdzakelijk financiële en boekhoudkundige verantwoordelijken, en het toepassen van analytische en andere procedures van beoordeling. De reikwijdte van een beoordeling is substantieel kleiner dan een controle uitgevoerd volgens “International Standards on Auditing” en laat ons bijgevolg niet toe om met zekerheid te stellen dat we kennis hebben van alle belangrijke gegevens die zouden geïdentificeerd zijn indien we een volkomen controle zouden hebben uitgevoerd. Wij brengen dan ook geen controleoordeel tot uitdrukking.

Besluit

Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons doet aannemen dat de bijgaande tussentijdse verkorte financiële informatie, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet opgesteld zou zijn in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel voor tussentijdse verkorte financiële informatie.

Overige aangelegenheid

De jaarrekening van KBC Ancora NV voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2023 en het halfjaarlijks financieel verslag 2022/2023, en derhalve de overeenkomstige cijfers opgenomen in de tussentijdse verkorte financiële informatie die het voorwerp uitmaakt van onderhavig verslag, werden door een andere commissaris gecontroleerd en beoordeeld. Deze commissaris heeft op 22 september 2023 een oordeel zonder voorbehoud over die jaarrekening tot uiting gebracht, en heeft in zijn beoordelingsverslag van 27 januari 2023 geen opmerkingen geformuleerd over die tussentijdse verkorte financiële informatie.

Diegem, 26 januari 2024

De commissaris,

PwC Bedrijfsrevisoren BV

vertegenwoordigd door

Damien Walgrave*

Bedrijfsrevisor

*Handelend in naam van Damien Walgrave BV

1 KBC Ancora rapporteert volgens de Belgische boekhoudnormen (Belgian GAAP). De waarderingsregels

zijn opgenomen in neergelegde statutaire jaarrekening, evenals in het jaarverslag.

Voor de balans en resultatenrekening: zie bijlage.

2 Aantal KBC Groep-aandelen in bezit / aantal uitgegeven KBC Ancora- aandelen: 1,0066 (= 77.516.380 / 77.011.844).

(= 77.516.380 / 77.011.844).

3 Netto-schuld wordt hier gedefinieerd als het totaal van de schulden verminderd met het totaal van de activa exclusief de financiële vaste activa.

exclusief de financiële vaste activa.

