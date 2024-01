Täiendav teave seoses muudatustega tütarühingute nõukogudes

Alates 01.02.2024 naaseb Jelena Fedosejeva Eesti Gaasi nõukogu koosseisu. Muudatus on seotud sellega, et regulatiivsetelt ei ole võimalik osaleda samal ajal mõlema ettevõte töös. Akciju sabiedrība "Gaso" tegevus on hästi juhitud ja seega on Jelena Fedosejeval võimalik naasta Eesti Gaasi nõukogu koosseisu.



Väljavõte Jelena Fedosejeva viimase kolme aasta ametikäigu kohta Infortar grupis:

AS Infortar investeeringute juht, alates 2007- tänaseni

Elenger Marine OÜ tegevjuht ja prokurist, alates 20.10.2020-tänaseni

Infortar Marine Ltd juhatuse liige alates 06.08.2020-tänaseni

AS Gaasivõrk nõukogu liige 05.04.2019-tänaseni

Akciju sabiedrība "Gaso" nõukogu liige perioodil 20.07.2023- 31.01.2024

AS Eesti Gaas nõukogu liige 15.04.2016-13.07.2023 ja alates 01.02.2024

AS EG Ehitus nõukogu liige 05.04.2019-28.11.2023

OÜ EG Biofond nõukogu liige 18.10.2019 - 14.10.2022

HG ProSolution OÜ nõukogu liige 28.08.2019-27.12.2022

Elenger Crew Management OÜ nõukogu liige 25.11.2020 - 23.01.2023

Elenger UAB juhatuse liige 09.03.2020-13.07.2023

Elenger OY juhatuse liige 13.08.2019-14.07.2023

Elenger Sp. Z o.o. nõukogu liige 16.11.2021-14.07.2023





Tänase päeva seisuga on Jelena Fedosejeva 150 AS Infortar aktsia omanik.

Infortar tegutseb viies riigis, ühingu peamised tegevusvaldkonnad on energeetika, laevandus ja kinnisvara. Infortar omab ligi 42 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Eesti Gaas ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 100 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar ka ehituse ja maavarade, trükkimise, taksonduse ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 104 ühingut: 48 kontserni tütarühingut, 5 sidusettevõtjat ja 50 sidusettevõtjate tütarühingut. Arvestamata sidusettevõttjaid annab Infortar tööd 1333 inimesele.

