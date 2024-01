Na sua décima edição, a IFE Conference se estabeleceu como o principal congresso de inovação educacional de língua espanhola

Na sua décima edição, a IFE Conference focou no tema da educação na era da inteligência artificial, incentivando discussões sobre os desafios tecnológicos e éticos associados ao seu uso.

Ao longo de três dias, foram realizadas mais de 250 atividades dedicadas à aprendizagem, colaboração e inovação.

MONTERREY, México, Jan. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A décima edição da IFE Conference, organizada pelo Instituto Tecnológico de Monterrey para o Futuro da Educação (IFE 2024) foi um grande sucesso. O evento reuniu mais de 4.000 participantes e especialistas em inovação educacional de mais de 39 países, que discutiram e compartilharam ideias sobre o tema da educação na era da Inteligência Artificial e os desafios tecnológicos associados ao seu uso.

A conferência apresentou mais de 250 atividades simultâneas, incluindo conferências, painéis e eventos temáticos. O congresso também incluiu o Artificial Intelligence in Education Summit, o IFE EdTech Summit e o Cyber-Physical Learning Alliance Summit (CPLAS 2024), com oportunidades de aprendizado, colaboração e de networking.

Além disso, foram apresentados mais de 170 projetos de pesquisa e inovação educacional de 30 países, abrangendo os temas de Tendências Educacionais, Tecnologias para a Educação, Inovação Acadêmica em Saúde, Gestão da Inovação Educacional e Aprendizagem ao Longo da Vida.

Os palestrantes principais do evento foram Michelle Marks, Chanceler da University of Colorado Denver; Scott Pulsipher, Presidente da Western Governor University; Bharat N. Anand, Vice-Reitora de Avanços em Aprendizagem da Harvard University; Jo Angouri, Diretora Acadêmica de Educação e Internacionalização da University of Warwick; Simon Bates, Vice-Reitor e Vice-Presidente Associado de Ensino e Aprendizagem da University of British Columbia; e María José González Solaz, Diretora de Microcredenciais da CEU Cardenal Herrera University Rectorate.

Durante o encerramento do evento, José Escamilla, diretor associado do Instituto para o Futuro da Educação, falou sobre as lições em inovação e educação que foram compartilhadas. Ele concluiu: "Esperamos que este congresso tenha sido uma oportunidade de conexão e aprendizado. Foi uma grande oportunidade tê-los aqui para que possamos cumprir em conjunto a nossa missão de melhorar a vida de milhões de pessoas no mundo, transformando o ensino superior e a aprendizagem ao longo da vida.”

Desde a sua primeira edição em 2014, a Conferência IFE, anteriormente conhecida como Congresso Internacional de Inovação Educacional, tornou-se o mais importante congresso de inovação educacional entre os países de língua espanhola.

Este evento ofereceu uma série de oportunidades para o estabelecimento de contatos, permitindo a interação entre acadêmicos, empresários da educação, pesquisadores, formuladores de políticas educacionais e organizações da sociedade civil para enriquecer a troca de ideias e perspectivas.

Para ver fotos do evento, clique em: : https://tec.rs/IFEConference_Día3

Visite o News room do Tecnológico de Monterrey

Siga nas redes sociais:

Sobre o Tecnológico de Monterrey