Sidra Capital 成立新加坡可變資本公司（VCC），進行跨境大宗商品供應鏈投資

新加坡, Jan. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sidra Capital 是一間符合伊斯蘭教規的頂尖資產管理公司，且受沙特阿拉伯資本市場管理局監管。日前，該公司隆重宣佈在新加坡成立旗下首家可變資本公司 Sidra Asian Opportunities Investment I VCC（VCC） 。



2023 年 11 月，這間 VCC 開始營運，其投資策略專注於透過全額資助的不可撤銷信用狀（LC）來推動跨境商品供應鏈發展。 VCC 專門針對市場對特定印尼生產商出產的固體燃料的高需求，憑著商品的內在品質以及生產商的可靠性（在商品數量和品質方面能夠符合買家預期）而受到青睞。

為了增強安全性，相關交易以美元計價的信用狀進行端到端擔保，這些信用狀由具有良好信用評級的銀行簽發或保兌，從而消除了外匯和支付風險。 此外，由於交易的結構是「背對背」（back-to-back）買賣商品而非投機交易，因此投資者毋須承受庫存和價格風險。

Sidra Capital 董事局主席 Hani Baothman 先生 對 VCC 的成立感到非常高興，表示：「Sidra Capital 處於創新私人財務投資方案的前沿，而 VCC 應運而生，以新加坡健全的法制和匯聚全球各大金融機構的重要地位為優勢，同時享受當地與不同司法管轄區的全面雙重徵稅協定，最終讓基金投資者得益。」

此外，Baothman 先生指出，Sidra Capital 會大力支持新加坡政府實現成為全球伊斯蘭金融樞紐的雄心壯志。 符合伊斯蘭教規的新加坡 VCC 是一種獨特的投資模式，亦是本地和地區資產管理領域大受歡迎的新式公司。 對於為新加坡伊斯蘭金融產業發展作出貢獻，Sidra Capital 引以為豪。

VCC 由 Sidra Capital Pte Ltd 管理，後者是 Sidra Capital 的全資子公司，亦是獲得新加坡金融管理局許可的註冊基金管理公司。

Sidra Capital 銳意成為沙特阿拉伯伊斯蘭私人金融業界的先驅， 其組合包括一系列符合伊斯蘭教規的私人財務投資方案，例如廣受好評的 Sidra Income Fund 系列和 Sidra-Ancile Global Structured Trade Investment Fund。











