TORONTO, ONTARIO, Jan. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- („Amaroq,“ „félagið“ eða „fyrirtækið“)



Staðfesting á áframhaldi háu hlutfalli af gulli í „Target Block“ svæðisins í Nalunaq

***Ný bergsýi sem tekin voru handan við stærsta þekkta vinnslusvæði Nalunaq, „Target Block“, staðfesta áframhald gullsvæðis með hátt hlutfall gulls eða allt að 48,3g/t Au yfir 1 metra***

***Frekari sýnataka í nýlega uppgötvuðu 75-æðinni staðfestir enn betur þykkt hennar og samfellu***

TORONTO, ONTARIO – 29. janúar 2024 – Amaroq Minerals Ltd. (AIM, TSXV, NASDAQ Iceland: AMRQ), auðlindafélag með víðtækar rannsóknar- og vinnsluheimildir á Suður-Grænlandi, kynnir með ánægju niðurstöður úr frekari tilraunaborunum í rannsóknaráætlun Nalunaq-námunnar fyrir árið 2023.

James Gilbertson, yfirmaður rannsókna hjá Amaroq:

„Bergsýnataka, þar sem við notumst við Dolerite Dyke-jarðfræðilíkanið okkar, hefur enn á ný sýnt fram á möguleikann á auknu auðlindamagni og námuvinnslu í Nalunaq. Sýnin sem tekin voru af gullæðinni draga fram tilvist hágæða gullsvæðis handan fyrra vinnslusvæðis í „Target Block“. Þetta dregur verulega úr áhættu í fyrirhugaðri áætlun félagsins um hreinsun á námusvæðum og rannsóknir í þróunarskyni til þess að ná markmiðum um 300 tonna afköst á dag og auka staðfest magn auðlindarinnar í námunni en markmið félagsins er að komast yfir 1m únsa á næstu 2 árum

Auk þess hafa rannsóknir á sýnum nú staðfest verulegt umfang hinnar nýlega uppgötvuðu „75-æðar“, sem nú er ljóst að er svipuð að umfangi og meginæðin. Nú er vitað að æðin teygir sig umfram öll vinnslusvæði og gæðin eru allt að 256g/t Au yfir 0,5m fyrir ofan „Mountain Block“ svæðið, 22,59 g/t Au yfir 0,59m fyrir ofan „Target Block“ svæðið, 175g/t Au yfir 0,51m fyrir ofan „South Block“ svæðið og 15,5g/t Au yfir 1,45m fyrir ofan „Valley Block“ svæðið. Þessar niðurstöður gera okkur kleift að gera áreiðanlegt líkan af seinni æðinni og við vonumst, háð frekari niðurstöðum tilraunaborana, til að geta skilgreint auðlindamagn fyrir þessa æð í náinni framtíð.

Við erum að byrja að taka gullgrýti úr námunni í mars og það að vera komin með búnað neðanjarðar sem og fjárfestingu í innviðum eins og lofthreinsun, rafmagni og vatni gerir okkur kleift að vinna og rannsaka allt árið í Nalunaq sem umbreytir því hve hratt við getum aukið auðlindamagn sem og framleiðslu.“

Yfirlit

Niðurstöður hafa borist úr jarðvegsrannsóknum á þremur dýptum á „Target Block“ svæðinu, sem löngum hefur verið með hæsta hlutfall af gulli í Nalunaq námunni.

Sýnatakan miðaði að því að staðfesta fyrri sýni sem ekki voru gerð opinber en bentu til framlengingar á „Target Block“ svæðinu.

Niðurstöður staðfesta mikil gæði „Target Block“ inn á svæði þar sem námavinnsla hefur ekki farið fram til þessa, en gæðin nema allt að 48,3g/t Au yfir 1 m.

Í kjölfara þessara niðurstaðna hyggst Amaroq hefja boranir í því skyni að koma upp öðru, allt að 775m vinnslusvæði í Nalunaq.

Viðbótarsýni sem tekin voru staðfesta enn frekar áframhald nýlega uppgötvuðu 75-æðarinnar, þar sem allt að 256g/t Au yfir 0,5m greindist í borunum í Nalunaq árið 2023.

Árið 2024 hyggst Amaroq auka enn frekar kjarnasýnatöku úr eldri borholum til að styðja við jarðfræðilega líkanagerð fyrir 75-æðina.

Rannsóknir

Í bergssýnatöku í Nalunaq á árinu 2023, þar sem notast var við Dolerite Dyke-líkanið okkar, greindu rannsakendur á vegum Amaraq sjáanlega framlengingu á meginæðinni, með jarðmálmum af miklum gæðum, töluvert vestur af „Target Block“ svæðinu. Þetta svæði var áður mesta hæsta hlutfall af gulli á hvert tonn í Nalunaq-námunni. Þetta benti sterklega til þess að jarðmálmarnir sem áður voru grafnir úr jörðu á svæðinu næðu langt út fyrir ysta gröftinn og í ónuminn jarðveg. Möguleg framlenging frá fyrri vinnslusvæðum til vesturs nemur um 775 m.

Söguleg þróun og sýnataka á þessum svæðum virðist ekki hafa verið í samræmi við þessa vinnslumöguleika, þar sem jarðvegsrannsóknir fóru fyrst og fremst fram á svæðum sem nú teljast lítt vinnsluhæf samkvæmt Dolerite Dyke-líkaninu. Þessi uppgötvun hleypti af stokkunum nýrri og öflugri sýnatökuáætlun á öllum dýptum sem nú eru aðgengilegar á vestanverðu „Target Block“ svæðinu.

Við sýnatöku var notast við tvöfaldan demantsbor og sýni voru tekin eftir allri breidd meginæðarinnar meðfram fyrri svarfsýnatökustöðum. Öll sýni voru kirfilega skráð, undirbúin á staðnum og send til efnagreiningar hjá ALS Geochemistry á Írlandi.

Niðurstöðurnar úr jarðvegssýnatökunum gefa Amaroq kleift að renna stoðum undir svarfsýnin sem tekin hafa verið áður og staðfesta að meginæðin nær fram yfir ysta vinnslusvæðið, þar sem nýjar prófanir sýna fram á gæði sem nema allt að 48,3 g/t af gulli yfir 1 m. Þetta, ásamt kortlagningu á miklum og stöðugum jarðmálmum við jaðra áður þekktrar legu meginæðarinnar, gefur sterk fyrirheit um að frekari námavinnsla meðfram æðinni sé möguleg. Þetta gerir Amaroq kleift að ganga frá áætlun sinni um frágang og tilraunaboranir og sýnatöku á þessu svæði, þar sem markmiðið er að skapa nægilega fullvissu til að hanna og skipuleggja annað námuvinnslusvæði í Nalunaq í framhaldi af „Target Block“ svæðinu.

Niðurstöður úr jarðvegssýnatökum

Auðkenni rásar Austun Norðun Hæð Heildardýpi (m) Jarðlagshalli Azimuth 57320 508215 6691101 584 0,5 90 315 57322 508218 6691102 584 0,5 90 315 57324 508221 6691103 583 0,5 90 315 57326 508223 6691105 583 0,5 90 315 57328 508226 6691107 583 0,5 90 315 57330 508231 6691109 583 0,5 90 315 57332 508239 6691112 582 1 90 315 57334 508276 6691091 564 0,5 90 315 57336 508278 6691092 563 0,7 90 315 57338 508349 6691074 538 0,8 90 315 57340 508354 6691077 538 0,9 90 315





Auðkenni rásar Frá Til Bil (m) Raunþykkt (m) Gull (g/t) 57320 0 0,5 0,5 0,44 0,1 57322 0 0,5 0,5 0,44 0,23 57324 0 0,5 0,5 0,44 0,31 57326 0 0,5 0,5 0,44 0,34 57328 0 0,5 0,5 0,44 0,57 57330 0 0,5 0,5 0,44 13,3 57332 0 1 1 0,88 48,3 57334 0 0,5 0,5 0,47 14,8 57336 0 0,7 0,7 0,65 4,21 57338 0 0,8 0,8 0,75 0,09 57340 0 0,9 0,9 0,85 0,15

Frekari sýnataka úr 75-æðinni

Í kjölfar uppgötvunar á nýrri jarðmálmaæð, 75 m ofan meginæðarinnar, í borunum árið 2023 („75-æðin“, sem greint var frá 11. október 2023), hefur Amaroq endurmetið aðrar niðurstöður úr sýnatökuáætluninni, sem og úr fjölda borhola sem mögulega höfðu þverað 75-æðina en ekki verið greindar að fullu. Niðurstöðurnar nú sýna að fimm af sex borholum 2024 fóru í gegnum æðina og alls hafa 46 tilvik 75-æðarinnar verið greind.

75-æðin er nú önnur samfelldasta æðin í Nalunaq á eftir meginæðinni og með svipaða vinnslulengd. Amaroq hyggst halda áfram að endurskrá og greina frekari borunarstaði 75-æðarinnar á árinu 2024, sem gerir fyrirtækinu kleift að hefja öfluga líkangerð af æðinni, sem aftur gerir kleift að áætla auðlindir í jarðvegi á svæðum með nægilegum þéttleika borana.

75-æðin felur jafnframt í sér mögulega þróun námuvinnslu á svæðinu til þess að gera félaginu kleift að ná markmiði sínu um 300 tonna afköst á dag.

Valdir borunarstaðir í gegnum 75-æðina

Númer holu Austun Norðun Hæð Heildardýpi (m) Mt. Jarðlagshalli Mt. Azimuth Ár NAL2301 508011 6691453 1114 321,93 85 302 2023 NAL2302 508010 6691453 1114 249,98 62 322 2023 NAL2303 508010 6691455 1116 286,48 65 20 2023 NAL2304 508083 6691351 1033 275,05 66 354 2023 NAL2305 508083 6691352 1033 274,41 47 356 2023 NAL2306 508083 6691351 1033 323,58 35 7 2023 AEX2218 508974 6690835 360 181,60 50 311 2022 AEX2219 508877 6690714 378 242,36 67 245 2022 AEX2220 508877 6690714 378 203,12 71 270 2022 AEX2226 508879 6690713 378 212,25 65 307 2022 AEX2228 508880 6690714 378 209,62 80 302 2022 AEX2230 508881 6690714 378 212,05 57 322 2022 AEX2235 508753 6690787 454 242,46 55 223 2022 AEX2236 508928 6690769 370 196,84 48 298 2022 AEX2238 508928 6690769 370 184,56 61 308 2022 AEX2242 508978 6690836 360 178,97 58 284 2022 AEX2244 508978 6690836 360 176,20 71 310 2022 AEX21005 509111 6690874 306 164,70 55 326 2021 AEX21009 509037 6690911 342 161,63 79 315 2021 AEX21032 508950 6690488 318 240,96 55 316 2021 AEX21092 509386 6690918 233 206,33 66 315 2021 AEX21099 509244 6690515 231 404,50 86 269 2021 AEX2005 509127 6690868 306 148,50 80 315 2020 AEX2007 509133 6690904 304 213,00 68 318 2020 AEX2008 509127 6690868 306 175,30 62 325 2020 AEX1906 509444 6691087 234 215,61 64 309 2019 AEX1702 508750 6690313 226 137,90 60 316 2017 AEX1703 508063 6690782 665 139,80 90 315 2017 AEX1704 508063 6690782 665 132,80 60 315 2017 NQ158 508085 6691344 1029 371,00 68 29 2006 NQ159 508547 6690849 577 260,00 60 317 2006 NQ161 508085 6691343 1029 378,75 84 6 2006 NQ163 508546 6690849 577 240,00 46 320 2006 NQ164 508180 6691202 936 320,50 66 5 2006 NQ113 509150 6690850 290 280,00 78 310 2005 NQ127 509284 6690873 245 246,50 65 310 2005 NQ90 508295 6691091 829 299,70 45 315 2004 NQ96 508343 6691073 791 242,90 48 290 2004 NQ-79 508810 6690890 445 198,00 46 305 2001 NQ-80 508756 6690807 457 251,70 85 260 2001 NQ-84 508969 6690837 364 251,70 85 305 2001 NQ-86 508598 6690954 580 251,70 86 315 2001 NQ-64 508998 6691030 372 161,00 85 297 1999 NQ-37 509064 6690799 324 302,00 63 330 1998 NQ-41 508976 6690942 372 248,00 43 330 1998 NQ-42 508976 6690941 372 170,00 80 330 1998 NQ-45 508651 6691215 581 149,00 84 315 1998

Áætl. WGS 84 UTM-svæði 23N

Sýni úr borunum í 75-æðina

Númer holu Frá Til Bil (m)* Gull (g/t) Æð NAL2301 137,45 138,95 1,5 0,03 75 NAL2302 75-æðin ekki greind (ekki sýnd) NAL2303 147,1 147,6 0,5 0,51 75 NAL2304 137,33 137,87 0,54 0,32 75 NAL2305 128,4 128,9 0,5 256 75 NAL2306 152,5 154 1,5 0,28 75 AEX2218 72 72,5 0,5 0,1 75 AEX2219 96,1 97 0,9 0,08 75 AEX2220 87 88,5 1,5 0,07 75 AEX2226 84,75 85,25 0,5 0,06 75 AEX2228 91 91,5 0,5 0,22 75 AEX2230 85,3 86 0,7 0,17 75 AEX2235 122,37 122,87 0,5 0,14 75 AEX2236 83,85 84,35 0,5 3,85 75 AEX2238 79,26 79,8 0,54 0,09 75 AEX2242 76,56 77,07 0,51 0,12 75 AEX2244 62,82 63,32 0,5 0,11 75 AEX21005 50,26 51,71 1,45 15,5 75 AEX21009 50,65 51,59 0,94 0,1 75 AEX21032 134,4 135,9 1,5 0,09 75 AEX21092 50,54 51,04 0,5 0,13 75 AEX21099 184,58 186,08 1,5 0,13 75 AEX2005 60,45 61,95 1,5 1,11 75 AEX2007 54,6 55,35 0,75 6,02 75 AEX2008 58,8 60,3 1,5 0,122 75 AEX1906 24,9 25,4 0,5 5,48 75 AEX1702 49 50 1 0,08 75 AEX1703 53,5 54,5 1 0,17 75 AEX1704 48,78 49,8 1,02 0,29 75 NQ158 154,88 155,38 0,5 0,11 75 NQ159 101,95 103,05 1,1 0,1 75 NQ161 143,25 143,99 0,74 0,2 75 NQ163 106,44 106,95 0,51 175 75 NQ164 179,21 179,95 0,74 0,49 75 NQ113 55,05 55,52 0,47 0,15 75 NQ127 46,6 46,84 0,24 0,08 75 NQ90 164,04 164,57 0,53 0,09 75 NQ96 153,82 154,36 0,54 22,59 75 NQ-79 48,95 49,5 0,55 0,11 75 NQ-80 87,15 88,5 1,35 0,57 75 NQ-84 75,35 76 0,65 0,22 75 NQ-86 85,1 86,25 1,15 0,24 75 NQ-64 32,98 33,93 0,95 0,38 75 NQ-37 73 74,25 1,25 0,07 75 NQ-41 39,55 40,3 0,75 0,19 75 NQ-42 53,46 54,48 1,02 0,19 75 NQ-45 8,82 9,86 1,04 0,07 75

*Raunlengd áætluð 70-100% af billengd

Bakgrunnur – Málmgrýti í Nalunaq

Meginæðin í Nalunaq er löng, aflíðandi, hliðlæg kvarsæð með gulli þar sem meðalþykkt er 70 cm. Gæði gulls í æðinni er allt að 5.240 g/t þar sem jarðefni skiptast í hágæðasvæði sem nema allt að 5.240 g/t og lággæðasvæði sem hvor tveggja ráðast af skörun kerfa sem Amaroq hefur skilgreint í Dolerite Dyke-jarðfræðilíkani sínu.

Á milli 2004 og 2013 voru u.þ.b. 360.000 únsur af gulli grafnar úr þessari æð1. Áætlanir Amaroq miðast við að vinna allt að 2 milljónir troyesúnsa af gulli úr meginæðinni og æðum í flávegg og slútvegg samkvæmt tilkynningu frá 16. september 20202. Samkvæmt uppfærðri nýtingaráætlun sem tilkynnt var um 6. september 2022 miðast verkefnið, samkvæmt samþykki frá CIM, við 355,0 kt m.v. 28,0 g/t gull, með 320 koz gull3.

Námusvæðið skiptist niður í fimm svæði, „Mountain“-, „Target“-, „South“-, „Valley“- og „Welcome“-beltin, þar sem finna má mestu gæðin í meginæðinni. Á þremur þessara svæða hefur námavinnsla verið stunduð áður og hyggst félagið einbeita sér að vinnslu ofan og neðan við þessi svæði, auk þess að þróa svæði sem ekki hafa verið greind áður.

Í rannsóknaverkefninu 2022 fór fram frekari kjarnaborun, jarðvegsrannsóknir, sýnataka og drónamyndataka með áherslu á „Valley“- og „Mountain“-beltin (fjalllendið).

(1 NI 43-101 Skýrsla dagsett júní 2020; 2 Sjá fréttatilkynningu frá 16. september, 2020; 3 Sjá fréttatilkynningu frá 6. september, 2022)

Sýnataka og gæðaeftirlit

Borkjarni var skorinn í tvennt með demantsblaði. Ávallt var skorið eftir flatarveftu og sýni tekið hægra megin í kjarnanum. Öll borkjarnasýni voru sett í þykka fjölliðupoka og merkt með sýnatökumiða. Öll sýni voru meðhöndluð á undirbúningsrannsóknarstöð ALS Geochemistry á vinnusvæðinu í Nalunaq og svo send til greiningar á viðurkenndu rannsóknarstöðinni ALS Geochemistry í Loughrea á Írlandi.

Notast var við sýnatökufyrirkomulagið PREP-31BY fyrir öll sýni. Það felur í sér mölun niður í 70% undir 2 mm, úr 1 kg sýni, og dyftingu yfir 85% m.v. 75 míkron. Sýnin voru því næst greind með 50 g eldprófun samkvæmt aðferð Au-AA26, þar sem greiningarmörkin eru 0,01 ppm Au. Sýni með sýnilegu gulli og sýni sem talin voru vera úr meginæðinni voru prófuð með eldskimunaraðferð Au-SCR24, þar sem greiningarmörkin eru 0,05 ppm Au. Hún felur í sér skimun á 1 kg af dyftu sýni að 106 míkrónum og svo þyngdarmælingu á öllu plúsbrotinu og samskonar 50 g frumeindagleypnimælingu á mínusbrotinu.

Við gæðaeftirlit Amaroq er kerfisbundið miðað við vottuð viðmiðunarefni með þekktu gullinnihaldi, dauð sýni og kvarssýni við rannsóknir á sýnum af staðnum með tíðninni 1 af 20 eða 5% fyrir hvern flokk gæðaeftirlits. Auk þess er notast við dauð sýni og staðla í greiningarferlinu. Meðalsýnatökumassinn var 2,08 kg.

Allar áætlaðar tölur um auðlindir í jörðu sem finna má í þessari fréttatilkynningu voru áætlaðar samkvæmt kvarðanum „Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves, National Instrument 43-101“.

Fyrirspurnir:

Amaroq Minerals Ltd.

Eldur Ólafsson, forstjóri

eo@amaroqminerals.com

Eddie Wyvill, viðskiptaþróun

+44 (0)7713 126727

ew@amaroqminerals.com

Stifel Nicolaus Europe Limited (tilnefnt sem ráðgjafarfyrirtæki og verðbréfamiðlari)

Callum Stewart

Varun Talwar

Simon Mensley

Ashton Clanfield

+44 (0) 20 7710 7600

Panmure Gordon (UK) Limited (sameiginlegur verðbréfamiðlari)

Hugh Rich

Dougie Mcleod

+44 (0) 20 7886 2500

Camarco (fjármálaupplýsingagjöf)

Billy Clegg

Elfie Kent

Charlie Dingwall

+44 (0) 20 3757 4980

Fyrir fréttir af fyrirtækinu:

Fylgist með @Amaroq_Minerals á X (áður Twitter)

Fylgist með Amaroq Minerals Ltd. á LinkedIn

Frekari upplýsingar:

Um Amaroq Minerals

Helstu viðskiptamarkmið Amaroq Minerals eru að finna, rannsaka og þróa námur með gulli og öðrum verðmætum málmum á Grænlandi. Helsta eign fyrirtækisins er 100% eignarhlutur í Nalunaq-verkefninu, námugreftri á rannsóknarstigi sem er vel á veg kominn og með vinnsluleyfi sem tekur meðal annars til Nalunaq-gullnámunnar þar sem gröftur var stundaður áður. Fyrirtækið er með leyfi til að vinna gull og aðra verðmæta málma úr jörðu á Suður-Grænlandi, meðal annars úr gullbeltunum tveimur sem vitað er um á svæðinu. Amaroq Minerals er stofnsett samkvæmt kanadískum fyrirtækjalögum og er eini eigandi Nalunaq A/S, sem er stofnsett samkvæmt grænlenskum lögum um hlutafélög.

Upplýsingar um framtíðarhorfur

Í þessari fréttatilkynningu eru upplýsingar um framtíðarhorfur, í skilningi þar að lútandi verðbréfalöggjafar, sem endurspegla núverandi væntingar félagsins um væntanlega atburði og framtíðarvöxt reksturs félagsins. Í þessari fréttatilkynningu eru upplýsingar um framtíðarhorfur byggðar á ýmsum forsendum og háðar ýmsum áhættu- og óvissuþáttum, sem margir hverjir eru ekki á valdi fyrirtækisins og gætu valdið því að raunverulegar niðurstöður og atburðir séu verulega frábrugðin þeim sem koma fram, eða eru gefin í skyn, í slíkum upplýsingum um framtíðarhorfur. Slíkir áhættu- og óvissuþættir geta meðal annars verið þættirnir sem tilgreindir eru í liðnum „Áhættuþættir“ í útboðslýsingu fyrirtækisins á www.sedar.com. Upplýsingar um framtíðarhorfur í þessari fréttatilkynningu byggjast eingöngu á upplýsingum sem eru fyrirtækinu tiltækar og aðeins miðað við þá dagsetningu sem um ræðir. Nema annars sé krafist samkvæmt gildandi verðbréfalögum ber fyrirtækinu engin skylda til að uppfæra eða endurskoða upplýsingar um framtíðarhorfur í samræmi við nýjar aðstæður eða atburði. Engin eftirlitsstofnun með verðbréfaviðskiptum hefur samþykkt eða mótmælt efni þessarar fréttatilkynningar. Hvorki TSX Venture Exchange né eftirlitsaðili kauphallarinnar (samkvæmt skilgreiningu í reglum TSX Venture Exchange) ábyrgist að upplýsingarnar í þessari tilkynningu séu fullnægjandi eða réttar.

Innherjaupplýsingar

Þessi tilkynning inniheldur innherjaupplýsingar í skilningi 7. gr. bresku útgáfu reglugerðar (ESB) nr. 596/2014 um markaðsmisnotkun („UK MAR“) og er hluti af breskum landslögum samkvæmt ákvæðum laganna um úrsögn úr Evrópusambandinu frá 2018 og reglugerð (ESB) nr. 596/2014 um markaðsmisnotkun („EU MAR“).

Yfirlýsing hæfs aðila

Áætlun um auðlindir í jarðvegi gerði dr. Lucy Roberts, MAusIMM(CP), aðaljarðfræðiráðgjafi við SRK Consulting (UK) Limited., sem er óháður hæfur aðili samkvæmt kröfum „National Instrument 43-101 („NI 43-101“)“. Dr. Roberts hefur samþykkt þá upplýsingagjöf sem hér er að finna.

Tæknilegu upplýsingarnar í þessari fréttatilkynningu voru samþykktar af James Gilbertson CGeol, sem er framkvæmdastjóri rannsókna hjá Amaroq Minerals og jarðfræðingur við Geological Society of London, og telst sem slíkur vera hæfur aðili í skilningi NI 43-101.

Hugtakalisti