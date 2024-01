Vidac Pharma annonce des données positives de l'analyse intermédiaire de phase 2a pour son produit phare VDA-1102 dans le traitement des Lymphomes T cutanés (LCT), une maladie rare.

London (UK), January 29, 2024 - Vidac Pharma Holdings Plc. (Hambourg et Stuttgart : T9G ; ISIN:GB00BM9XQ619 ; WKN : A3DTUQ), société biopharmaceutique d'oncologie de stade clinique, pionnière d'une nouvelle méthode révolutionnaire de traitement du cancer, annonce aujourd'hui les résultats favorables d'une analyse intermédiaire de phase 2a de son principal candidat médicament, VDA-1102, dans le mycosis fongoïde (MF), une forme de lymphome cutané à cellules T (CTCL) et une maladie "orpheline" rare qui pourrait faire l’objet d’une procédure réglementaire accélérée . Les données apportent de nouvelles preuves de l'efficacité et de l'innocuité de la famille de petites molécules non toxiques de Vidac Pharma dans le traitement du cancer.

L'analyse intermédiaire de 50 % des sujets a montré un taux de réponse objective (ORR) de 56 %, avec 22 % de réponse complète (CR) et 34 % de réponse partielle. Les réponses ont été observées entre 8 et 12 semaines. Ces résultats se comparent favorablement au standard de soins de la méchloréthamine, qui a un taux de réponse de 13 % et un temps de réponse médian beaucoup plus long de 26 semaines. Les effets secondaires ont été localisés et de faible gravité à l’exception d’un seul cas, où ils ont été modérés. Toutefois, tous les patients se sont rétablis et la maladie n'a progressé chez aucun d'entre eux au cours des quatre mois de l'étude.

"Ces résultats intermédiaires confirment une nouvelle fois que l'approche de Vidac Pharma, qui consiste à attaquer le cancer à la racine, présente un potentiel thérapeutique considérable. Nos candidats-médicaments inversent les anomalies métabolomiques qui caractérise toutes les cellules cancéreuses, stoppant ainsi la prolifération tumorale et la résistance immunitaire. Ces résultats sont prometteurs et laissent entrevoir la possibilité d'appliquer ces médicaments à un large éventail de cancers", a déclaré Max Herzberg, président-directeur général de Vidac Pharma.

Les résultats intermédiaires proviennent de plus de 50 % des patients prévus - 9 sur 16 - dans une étude ouverte contrôlée par placebo portant sur l'efficacité et l'innocuité du VDA-1102 comme traitement topique pendant 12 semaines chez des sujets adultes atteints de MF de stade 1 qui rechutent. Les prochains jalons sont les résultats intermédiaires pour l'ensemble de la population, attendus au deuxième trimestre, et les résultats finaux au quatrième trimestre.

Vidac Pharma développe une nouvelle technologie révolutionnaire qui inverse le métabolisme anormal des cellules cancéreuses - connu sous le nom d'effet Warburg - en empêchant l'enzyme Hexokinase 2 (HK2) de bloquer les canaux relais mitochondriaux VDAC.

Les données cliniques ont montré les effets puissants que cela peut avoir en stoppant la prolifération des cellules cancéreuses et en rétablissant la mort cellulaire programmée. Le principal médicament candidat de Vidac, le VDA-1102, est également au stade du développement clinique pour les patients atteints de kératose actinique, pour laquelle la société lancera bientôt une deuxième étude de phase 2b.

For more information please contact:

Vidac Pharma Holding Plc

Dr Max Herzberg

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

United Kingdom

http://www.vidacpharma.com/



investors@vidacpharma.com

+972-54-4257381

+972-77-9300647 Cohesion Bureau

Giovanni Ca’ Zorzi

Investor Relations

giovanni.cazorzi@cohesionbureau.com



Sophie Baumont

Media Relations

sophie.baumont@cohesionbureau.com









À propos de Vidac Pharma

Vidac Pharma est une société biopharmaceutique de stade clinique qui se consacre à la découverte et au développement de médicaments novateurs pour aider les personnes souffrant de différentes pathologies oncologiques et onco-dermatologiques. Vidac développe des médicaments anticancéreux premiers de leur catégorie en modifiant le micro-environnement tumoral hyper-glycolytique, en ciblant la sur-expression et la mauvaise fixation du checkpoint métabolique de l’hexokinase 2 (HK2) dans les cellules cancéreuses, afin de renormaliser le micro-environnement tumoral et de provoquer sélectivement leur mort programmée sans affecter les tissus sains environnants. Le VDA-1102, premier candidat médicament de Vidac Pharma, s'est avéré efficace contre la kératose actinique (KA) avancée et le lymphome T cutané (LTC) lors de ses essais de phase 2 chez l'homme. www.vidacpharma.com



information importante

Les informations présentes dans ce communiqué de presse ne constituent pas une offre publique de vente ou une sollicitation de soumission d'une offre d'achat ou de souscription d'actions de Vidac Pharma Holding PLC et sont présentées uniquement à titre informatif. Ce communiqué contient des déclarations qui sont ou sont susceptibles d’être des « déclarations prospectives ». Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par le recours à une terminologie prospective, comprenant des mots tels que « croit », « estime », « prévoit », « s’attend à », « a l’intention de », « pourrait », « peut », « projette », « poursuit », « en cours », « potentiel », « vise », « cherche à » ou « devrait » et comprennent également des déclarations de la Société concernant les résultats escomptés de sa stratégie. De leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs sont avertis du fait qu’elles ne constituent pas des garanties de résultats futurs. Les résultats effectifs de la Société peuvent différer sensiblement de ceux prédits par les déclarations prospectives. La Société ne s’engage pas à réviser ou mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, sauf dans la mesure où la loi l’exige.





Pièce jointe