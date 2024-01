Crédit Agricole Loire Haute-Loire : Communiqué financier 2023

Communiqué de presse exercice 2023

Crédit Agricole Loire Haute-Loire

NYSE Euronext Paris – Eurolist compartiment C – ISIN : FR0000045239

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire

St Etienne, publié le 29 janvier 2024

Le vendredi 26 janvier 2024, le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire a arrêté les comptes sociaux et consolidés à fin décembre 2023.

Une banque engagée et utile pour le territoire

Une activité dynamique pour accompagner les ligériens et alti-ligériens

La Caisse Régionale propose le 1er réseau bancaire sur le territoire avec 138 agences de proximité, 6 agences spécialisées, 281 automates de retrait et 1 402 collaborateurs dont 88 alternants engagés aux côtés de nos clients.

Les encours de collecte sont en progression de +3,1% sur un an à 16,2 Mds€.

La collecte bilan, premier levier de financement de l’économie de proximité en circuit court, augmente de +3,3% avec une hausse de +12,2% sur les livrets et de +118,5% sur les dépôts à terme. Ces mouvements vers les produits d’épargne ont entraîné une baisse concomitante des dépôts à vue.

La collecte hors-bilan progresse de +2,5% avec des encours assurance-vie en amélioration de +2% et des valeurs mobilières qui augmentent de +4,3%.

Dans un contexte de taux propice à l’épargne, le Crédit Agricole Loire Haute Loire est mobilisé pour offrir à ses clients la meilleure qualité de conseil en la matière.

Les encours de crédits clientèle progressent de +1,7% pour atteindre 10,3 Mds€. Ils permettent d’accompagner les projets de l’ensemble des acteurs locaux, avec +2,3% sur les crédits habitat, +2% sur les prêts consommation et +4,2% sur les crédits équipement à destination des entreprises, des agriculteurs, des professionnels, des associations et des collectivités locales. Au total, ce sont 1,75 Mds€ de crédits qui ont été mis en place en 2023 au profit de l’économie.

La production de crédits habitat est moins dynamique sur l’année 2023, sous les effets conjugués des règles encadrant cette activité et de la hausse des taux. Toutefois, le Crédit Agricole Loire Haute-Loire qui compte plus de 31%* des parts de marché sur le crédit immobilier, continue de se mobiliser pour accompagner chaque emprunteur de façon personnalisée.

L’évolution du nombre de contrats d’assurances de biens et de personnes souscrits par les clients de la Caisse Régionale évolue à +0,9% sur un an.

Les services poursuivent leur évolution avec +1% pour les offres de banque au quotidien dont les solutions de paiement adaptées à chaque besoin.

Enfin, sur l’année 2023, la Caisse Régionale reste attractive avec plus de 21 300 entrées en relation.

45% des clients de la Caisse Régionale sont sociétaires (228 314 sociétaires). Ces sociétaires sont représentés par 788 administrateurs.

Des résultats financiers robustes malgré la forte et rapide hausse des taux en 2023

Le Produit Net Bancaire (PNB) affiche une baisse de -3,8% sur un an à 269,6M€.

Cette évolution est principalement due à une marge d’intermédiation globale en diminution liée à la hausse brutale des taux de marché. Dans ce contexte de forte remontée des taux, les épargnants bénéficient d’une évolution rapide de la rémunération de leur épargne, alors que les taux fixes des crédits immobiliers protègent les emprunteurs de manière durable. La production de crédits nouveaux réalisée en 2023 permet une amélioration progressive du taux de l’actif.

La diversité des revenus du Crédit Agricole Loire Haute Loire, en lien avec la commercialisation de services et les investissements, attenue l’impact de cette baisse de la marge d’intermédiation.

A 165M€, les charges de fonctionnement diminuent de -3% par rapport à décembre 2022. Cette baisse des charges s’explique en partie par des éléments non récurrents. Le Crédit Agricole Loire Haute Loire continue à investir, au profit de ses clients et de l’économie, tant sur les moyens humains (154 nouveaux collaborateurs ont rejoint la Caisse Régionale sur l’année 2023) que technologiques.

Avec la remontée du nombre de défaillances d’entreprises qui retrouve un niveau connu avant les années 2020, le taux de créances dépréciées est orienté à la hausse mais reste maîtrisé à 2,14% à fin décembre 2023.

Dans un souci de gestion prudente et responsable, le Crédit Agricole Loire Haute-Loire continue de renforcer ses provisions avec une dotation sur encours sains et sensibles (provisions IFRS9).

Le taux de couverture des créances douteuses dont créances en période d’observation s’élève à 47,9%.

Ainsi, le coût du risque s’établit à 26,8M€ en progression de 7,9M€ par rapport à décembre 2022. Cette augmentation s’est principalement concentrée sur le dernier trimestre 2023.

Après prise en compte de l’impôt sur les sociétés à 4,9M€, le résultat net social atteint 74,6M€ (-7%).

Le résultat net consolidé part du Groupe s’établit à 67,7 M€ en intégrant 15,5 M€ de contribution du Groupe COFAM, filiale à 100% de la Caisse Régionale et qui déploie son activité dans les métiers des financements spécialisés.

Le cours du CCI s’établit à 57,7€ au 31 décembre 2023 en progression de 8,5% sur un an.

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale du 28 mars 2024 le versement d’un dividende de 2,76€ par CCI soit un rendement de 4,78% par rapport au cours du 31/12/2023 qui s’établissait à 57,7€.





Chiffres clés en millions d’€uros

Base individuelle



12-2023



Variation Encours de collecte 16 222 +3,1 % Encours de crédits clientèle 10 291 +1,7 % PNB 269,6 -3,8 % Charges de fonctionnement (165,0) -3,0 % Résultat brut d’exploitation 104,7 -5,0 % Résultat net social 74,6 -7,0 %











Chiffres clés en millions d’€uros

Base consolidée



12-2023



Variation PNB 430,9 -2,0 % Charges de fonctionnement (287,0) -0,4 % Résultat brut d’exploitation 143,9 -5,0 % Résultat net consolidé – part du groupe 67,7 -20,5 %

La Caisse Régionale respecte pleinement les exigences réglementaires en matière de ratio de liquidité.

Au 30 septembre 2023, le niveau de fonds propres prudentiels représente 1,7 Mds€ et la Caisse Régionale consolide son niveau de solvabilité avec un ratio de solvabilité global de 29,9% pour un minimum règlementaire de 11 %.

Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 2,6 Mds€ et représentent 17,6% du bilan dont le total s’élève au 31/12/2023 à 15 Mds€. Les dettes envers la clientèle représentent 31,6 % du bilan, tandis que celles envers les établissements de crédits, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole SA, au regard des règles de refinancement interne au Groupe, s’élèvent à 47,3%.

Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire est engagé et agit chaque jour pour la Loire et la Haute-Loire

Pour le Crédit Agricole Loire Haute Loire, 2023 a été la première année de mise en force de son ambitieux projet d’entreprise « Engagés ! ».

A ce titre de nombreuses actions et transformations ont été réalisées au service des clients et du territoire dont voici quelques exemples :

Pour continuer à apporter toujours plus de conseil et d’expertise en proximité, une nouvelle organisation des agences a été déployée.





Cette réorganisation a permis d’amplifier le nombre d’experts et de créer de nouveaux métiers comme celui de conseiller habitat et transition pour fournir à nos clients un accompagnement personnalisé sur leurs projets de vie. Ces expertises sont désormais organisées en pôles, dont un pôle santé qui a vu le jour à Saint-Etienne pour accompagner spécifiquement les professionnels du secteur sur les 2 départements de la Loire et de la Haute-Loire.

Pour apporter toujours plus de services et de compétences aux clients, les parcours d’intégration et de formation des équipiers du Crédit Agricole Loire Haute Loire ont été renforcés.





Mobilisé dans l’accompagnement des transitions énergétiques et bas carbone de ses clients, le Crédit Agricole Loire Haute Loire a lancé des dispositifs dédiés, en particulier via la création de la société Loire Haute Loire énergie. Le crédit Agricole Loire Haute Loire pilote également sa propre trajectoire de décarbonation en lien notamment avec ses fournisseurs locaux.





2024 sera également marquée par des transformations pour continuer à générer de la valeur pour nos clients et notre territoire.

Tout ceci est possible grâce à la solidité financière du Crédit Agricole Loire Haute-Loire et à sa volonté de construire un avenir plus durable pour tous.

*donnée au 30/09/2023

Informations : www.ca-loirehauteloire.fr

Correspondant Communication Financière – Frédéric ROYON (frederic.royon@ca-loirehauteloire.fr)

Pièce jointe