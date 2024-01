Alvotech kynnir jákvæða niðurstöður úr rannsókn á lyfjahvörfum AVT03, fyrirhugaðrar líftæknilyfjahliðstæðu við Prolia og Xgeva

Aðalendapunktar rannsóknarinnar voru uppfylltir, en henni var ætlað að bera saman lyfjahvörf, öryggi og þolanleika AVT03 og Prolia í heilbrigðum einstaklingum.

Prolia og Xgeva (denosumab) eru lyf við sjúkdómum í beinum

Alvotech (NASDAQ: ALVO) tilkynnti í dag jákvæðar niðurstöður rannsóknar á lyfjahvörfum AVT03, sem er fyrirhuguðu líftæknilyfjahliðstæða við Prolia og Xgeva, en bæði lyfin innihalda denosumab.

Rannsókninni var ætlað bera saman lyfjahvörf, öryggi og þolanleika AVT03 og Prolia í heilbrigðum einstaklingum og voru aðalendapunktar hennar uppfylltir. Rannsókn á klínískri virkni AVT03 í sjúklingum stendur yfir, auk rannsóknar til að bera saman lyfjahvörf AVT03 og Xgeva í heilbrigðum einstaklingum.

„Við erum afar ánægð með framvindu klínískra rannsókna á AVT03. Þessi áfangi og nýlegar niðurstöður úr öðrum klínískum rannsóknum, sýnir vel getu Alvotech og framúrskarandi aðstöðu sem við höfum byggt upp til þróunar og framleiðslu á líftæknilyfjahliðstæðum,“ sagði Joseph McClellan, framkvæmdastjóri rannsókna hjá Alvotech.

Prolia (denosumab) er líftæknilyf til meðferðar við beinþynningu eftir tíðahvörf hjá konum og við beintapi hjá körlum og konum sem eru í aukinni hættu á beinbrotum. Xgeva, sem inniheldur einnig denosumab í öðru lyfjaformi, er gefið til að fyrirbyggja einkenni frá beinum, svo sem sjúkleg beinbrot hjá fullorðnum með langt gengna illkynja sjúkdóma sem tengjast beinum. Það er einnig gefið til meðferðar við risafrumuæxli í beinum. Á liðnum tólf mánuðum fyrir 30. september 2023, námu samanlagðar tekjur af sölu Prolia og Xgeva meira en 825 milljörðum króna, samkvæmt ársfjórðungslegum uppgjörstölum framleiðanda frumlyfjanna.

Um AVT03 (denosumab)

AVT03 er einstofna mótefni og fyrirhuguð líftæknilyfjahliðstæða við Prolia og Xgeva (denosumab). Denosumab beinist að og binst með mikilli sækni og sértækni við RANKL og kemur í veg fyrir virkjun viðtaka hans, svokallað RANK. Fyrirbygging RANKL/RANK tengingarinnar minnkar endurupptöku beina og beineyðingu af völdum krabbameins [1]. AVT03 er líftæknilyfjahliðstæða í þróun og hefur ekki verið samþykkt til notkunar á neinu markaðssvæði.

Um Alvotech

Alvotech, stofnað af Róberti Wessman, er líftæknifyrirtæki sem einbeitir sér að þróun og framleiðslu líftæknihliðstæðulyfja fyrir sjúklinga um allan heim. Alvotech stefnir að því að verða leiðandi fyrirtæki á sviði líftæknihliðstæðulyfja. Til að tryggja hámarksgæði eru allir þættir í þróun og framleiðslu í höndum fyrirtækisins. Alvotech vinnur meðal annars að þróun líftæknilyfjahliðstæða sem nýst geta sjúklingum með sjálfsofnæmis-, augn- og öndunarfærasjúkdóma, beinþynningu eða krabbamein. Alvotech hefur gert samninga um sölu, markaðssetningu og dreifingu við samstarfsaðila á öllum helstu mörkuðum, í Bandaríkjunum, Evrópu, Japan, Kína, öðrum hlutum Asíu, Rómönsku-Ameríku, Afríku og Mið-Austurlöndum. Meðal samstarfsaðila Alvotech eru Teva Pharmaceuticals, dótturfélag Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (markaðsaðili í Bandaríkjunum), STADA Arzneimittel AG (Evrópa), Fuji Pharma Co., Ltd (Japan), Advanz Pharma (EES, Bretland, Sviss, Kanada, Ástralía og Nýja Sjáland), Cipla/Cipla Gulf/Cipla Med Pro (Ástralía, Nýja Sjáland, Afríka), JAMP Pharma Corporation (Kanada), Yangtze River Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. (Kína), DKSH (Taívan, Hong Kong, Kambódía, Malasía, Singapore, Indonesía, Indland, Bangladess og Pakistan), YAS Holding LLC (Miðausturlönd og Norður Afríka), Abdi Ibrahim (Tyrkland), Kamada Ltd. (KMDA; Ísrael), Mega Labs, Stein, Libbs, Tuteur and Saval (Rómanska-Ameríka) og Lotus Pharmaceuticals Co., Ltd. (Taíland, Víetnam, Filippseyjar og Suður-Kórea).