Communiqué de presse



29 janvier 2024

20240129_Communiqué_Renault Group_Annulation IPO Ampere_Confirmation stratégie

Renault Group décide d’annuler l’introduction en bourse d’Ampere et confirme sa stratégie électrique et software

Boulogne-Billancourt, 29 Janvier 2024

Renault Group a créé Ampere, l’unique pure player européen du véhicule électrique et du software, avec pour unique objectif de démocratiser le véhicule électrique en Europe plus rapidement que ses concurrents pure players.

Dès le début, l’approche stratégique de Renault Group a été de construire Ampere comme une entité indépendante, avec une équipe entièrement dédiée à l’électrique et au software pour être plus compétitifs, agiles et novateurs. Depuis le 1er novembre 2023, Ampere opère de manière autonome et le Groupe mesure jour après jour les bénéfices opérationnels et industriels de cette nouvelle organisation.

En 2022, Renault Group a annoncé son intention d’introduire cette entité en bourse. Le dernier calendrier envisageait le 1er semestre 2024, en fonction des conditions de marché. Renault Group considère que les conditions de marchés actuelles ne sont pas réunies pour poursuivre le processus d’introduction en bourse et servir au mieux les intérêts de Renault Group, ses actionnaires et Ampere.

Comme annoncé précédemment, le plan stratégique de Renault Group, Renaulution, est autofinancé. Les résultats attendus pour 2023 confirment la capacité du Groupe à générer du cash durablement pour financer son futur (y compris le développement d’Ampere). Au cours des derniers semestres, Renault Group a significativement amélioré sa performance pour atteindre des niveaux dépassant ses attentes initiales. Cela offre au Groupe une meilleure flexibilité et toute la marge de manœuvre dont il a besoin.

En conséquence, compte tenu des conditions de marché actuelles et des niveaux de cash-flow plus élevés que prévu, Renault Group a décidé d’annuler le processus d’introduction en bourse d’Ampere.

Toute l’équipe d’Ampere est pleinement engagée dans l’exécution de sa stratégie et dans la construction de son track-record. Les principales priorités sont :

Un plan d’action clair, déjà lancé, pour réduire drastiquement le coût des véhicules électriques de 40 % en une génération (permettant d’améliorer progressivement le positionnement prix des véhicules),

de 40 % en une génération (permettant d’améliorer progressivement le positionnement prix des véhicules), Un plan technologique solide et différentiant grâce à des logiciels et des solutions d’intelligence artificielle (OpenR Link, Avatar Reno, Software-Defined-Vehicle…),

(OpenR Link, Avatar Reno, Software-Defined-Vehicle…), Des lancements majeurs à venir avec Scenic, Renault 5, Renault 4, Twingo et 2 véhicules complémentaires,

avec Scenic, Renault 5, Renault 4, Twingo et 2 véhicules complémentaires, La montée en puissance de l’écosystème industriel de véhicules électriques le plus compact et performant en Europe déjà investi.

Renault Group continuera de financer le développement d’Ampere jusqu’à l’atteinte de l’équilibre financier d’Ampere en 2025. Tous les objectifs annoncés lors du Capital Market Day d’Ampere sont confirmés. De plus, cette décision n’a pas d’impact sur les perspectives financières de Renault Group, ni sur sa stratégie d’allocation du capital.

« Je suis extrêmement fier de nos équipes qui ont créé en moins de 2 ans avec Ampere la meilleure réponse à la concurrence. En créant un business entièrement dédié aux véhicules électriques et au software, nous avons construit en un temps record une entité compétitive et agile. Nous avons une culture de start-up qui nous permet d’innover en permanence. C’est exactement ce qui permettra à Ampere de réussir dans ce nouvel environnement compétitif. Aujourd’hui, nous avons pris une décision pragmatique. Nous sommes tous concentrés sur l’exécution de notre stratégie et sur la construction de notre track-record afin de créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes. »

a déclaré Luca de Meo, CEO de Renault Group & CEO d’Ampere.

Luca de Meo, CEO de Renault Group, et Thierry Piéton, Directeur financier de Renault Group, tiendront une visioconférence à 18h30 heure de Paris : accéder à la conférence en streaming.

