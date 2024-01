Paris, le 29/01/2024, 18h

Nomination de Charles Nouel, Directeur des Opérations du Groupe Eramet

Charles Nouel, actuellement Directeur de la Business Unit Sables Minéralisés, est nommé Directeur des Opérations du Groupe Eramet. A ce titre, il sera membre du Comité Exécutif. Cette nomination sera effective le 1er avril 2024. Il succèdera à Kléber Silva, qui a décidé de quitter le Groupe pour saisir une autre opportunité professionnelle.

Charles Nouel dispose d’une expérience de plus de 30 ans dans l’industrie minière, dont 24 années passées chez Eramet. Son parcours international en Europe, en Afrique et en Océanie lui a permis de développer de solides compétences techniques et managériales sur l’ensemble des métiers de la mine et de la métallurgie : géologie, ingénierie minière, exploitation, projets industriels, minéralurgie et métallurgie, achats et ventes de minerai, management opérationnel et direction de business unit. Depuis 2016, il était Directeur de la Business Unit Sables Minéralisés, 4ème producteur mondial de Zircon et produits titanifères.

Christel Bories, Présidente-Directrice Générale d’Eramet a déclaré : « Nous sommes très heureux d’accueillir Charles Nouel au sein du Comité Exécutif. Sa longue expérience de la mine et de la métallurgie, sa fine connaissance du groupe, et son exigence de résultats, constituent des atouts décisifs pour continuer à développer les performances du Groupe et l’accompagner dans ses projets de développement dans les métaux de la transition énergétique.

Je tiens à remercier chaleureusement Kléber Silva pour son engagement au cours des six dernières années et sa contribution essentielle à la transformation d’Eramet en un groupe minier et métallurgique international, robuste financièrement et disposant d’actifs de classe mondiale. L’ensemble de l’équipe se joint à moi pour lui souhaiter beaucoup de succès dans ses futurs projets. »

Né en 1967, Charles Nouel est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de Géologie de Nancy (1991). Il a commencé sa carrière comme géologue géostatisticien pour Cogema en Australie, avant d’exercer comme géologue puis directeur de la mine à ciel ouvert des Mines d’Or de Salsigne en France (1993), puis comme Senior Mining Engineer pour Mining & Resource Technology en Australie (1998). En 2000, il rejoint Eramet comme Chef de Projet de la mine de Tiébaghi en Nouvelle-Calédonie, avant d’évoluer sur différents postes de management au sein de la Business Unit Nickel, dont il devient le Directeur Adjoint des Affaires Industrielles en 2009. Directeur Marché Minerai de la Branche Manganèse en 2010, il prend la Direction de la Business Unit Sables Minéralisés en 2016, tout en occupant la fonction de Chief Technical Officer du Groupe de 2020 à 2022.

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés, lithium et cobalt : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

