Gestion privée de placement Pembroke ltée dépose à nouveau l’aperçu du fonds et le rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds du Fonds de dividendes et de croissance Pembroke

MONTRÉAL, 29 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion privée de placement Pembroke ltée (« Pembroke »), le gestionnaire du Fonds de dividendes et de croissance Pembroke (le « fonds »), annonce aujourd’hui qu’il a corrigé une erreur qui s’est glissée dans l’information concernant le niveau de risque du fonds dans l’aperçu du fonds daté du 9 mai 2023 (l’ « aperçu du fonds ») et du rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds pour la période de six mois close le 30 juin 2023 (le « rapport intermédiaire », et avec l’aperçu du fonds, les « documents »).



Par conséquent, des versions révisées des documents sont concurremment déposées sur SEDAR+ afin de corriger le niveau de risque de « Faible à Moyen » à « Moyen ». Aucune modification n’a été apportée aux objectifs de placement ou aux stratégies d’investissement.

L’information contenue à l’aperçu du fonds a également été mise à jour au 30 novembre 2023. Aucun autre changement n’a été apporté aux documents.

Les documents révisés remplacent l’aperçu du fonds déposé le 9 mai 2023 et le rapport intermédiaire déposé le 29 août 2023.

Pour de plus amples renseignements sur Pembroke et le fonds, veuillez-vous rendre à l'adresse www.pml.ca

