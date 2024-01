VGP versterkt haar aanwezigheid in Frankrijk met de aankoop van een 21 hectare groot terrein van Stellantis in Mulhouse

Gereglementeerde informatie - Voorwetenschap

30 januari 2024, 7:00 CET, Antwerpen, België: VGP NV ('VGP' of 'de Groep') kondigt de aankoop aan van een terrein van 21 hectare, momenteel in gebruik als parking, gelegen op een deel van de Stellantis site in Mulhouse, Frankrijk. Twee jaar na haar komst op de Franse markt beschikt VGP nu over een portefeuille van 73 hectare grond waarop bijna 350.000 m² aan industriële, logistieke en bedrijfsruimten kan worden ontwikkeld. Eind 2024 zal VGP de eerste oplevering van 40.000 m² op de site Petit-Couronne in Rouen voltooien.

In een dynamische regio die momenteel te kampen heeft met een tekort aan industriële en logistieke ruimte, zal dit nieuwe park helpen om aan de groeiende behoeften van bedrijven te voldoen.

De site ligt in de gemeente Sausheim, in de buurt van Mulhouse, en heeft een uitzonderlijke ligging en bereikbaarheid, aan het knooppunt van de snelwegen A36 en A35, met directe toegang tot het toekomstige park. Het toekomstige VGP park ligt in een grensgebied, dicht bij de grens met Duitsland (50 km van Freiburg) en Zwitserland (15 minuten van Basel).

Op een terrein van 21 hectare wil de Groep op korte termijn een modern bedrijvenpark van ongeveer 100.000 m² ontwikkelen voor industriële en logistieke bedrijven. De bouwwerkzaamheden starten in het eerste kwartaal van 2025 en de eerste gebouwen worden eind 2025 opgeleverd.

Zoals voor alle projecten van de Groep geldt ook voor dit VGP park een ambitieus milieubeleid. Alle toekomstige gebouwen zullen streven naar minimaal een BREEAM Excellent certificering.

Aurélien Coudert, Country Manager van VGP Frankrijk:

"Met deze nieuwe strategische overname bevestigt VGP zijn sterke ambities op de Franse markt. Dankzij ons hybride model van ontwikkelaar, investeerder en beheerder, positioneren we onszelf als een langetermijnpartner in deze regio, met een aanwezigheid vanaf de ontwerpfase tot en met de exploitatie van de gebouwen. We willen Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) en Stellantis bedanken voor hun vertrouwen en hun rol in het faciliteren van dit project, en we kijken ernaar uit om dit nieuwe bedrijvenpark te ontwikkelen in lijn met de behoeften en eisen van onze toekomstige klanten en de lokale autoriteiten."

Met deze overname bevestigt VGP opnieuw het engagement van de Groep om te voldoen aan de behoeften van bedrijven en bij te dragen aan de duurzame groei van de regio's waarin het actief is.

CONTACTGEGEVENS VGP

Investeerdersrelaties



Tel: +32 (0)3 289 1433



investor.relations@vgpparks.eu Karen Huybrechts

Hoofd Marketing Tel: +32 (0)3 289 1432

OVER ONS

VGP is een pan-Europese eigenaar, beheerder en ontwikkelaar van logistiek en semi-industrieel vastgoed van hoge kwaliteit en een leverancier van duurzame energieoplossingen. VGP heeft een volledig geïntegreerd bedrijfsmodel met uitgebreide expertise en jarenlange ervaring in de hele waardeketen. VGP werd opgericht in 1998 als een Belgische vastgoedontwikkelaar in familiebezit in Tsjechië en is vandaag actief met ongeveer 371 voltijdse werknemers in 17 Europese landen, rechtstreeks en via verschillende 50:50 joint ventures. In juni 2023 bedroeg de brutovermogenswaarde van VGP, inclusief de 100% joint ventures, € 6,76 miljard en had het bedrijf een nettovermogenswaarde (EPRA NTA) van € 2,2 miljard. VGP is genoteerd aan Euronext Brussel (ISIN: BE0003878957).

Ga voor meer informatie naar: http://www.vgpparks.eu/en

