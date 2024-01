Agfa en EFI smeden strategisch partnerschap ter ondersteuning van de omslag naar digitaal drukken

Mortsel, België – Londonderry, NH, VS – 30 januari 2024 – 7u45 CET

Met trots kondigen Agfa en EFI aan dat ze een wereldwijd strategisch partnerschap zijn aangegaan dat gericht is op het benutten van elkaars baanbrekende technologieën. De samenwerking tussen twee marktleiders is een belangrijke mijlpaal in de wereld van grootformaatinkjetdruk.

Binnen het kader van het partnerschap zal Agfa EFI's roll-to-roll-systeem in zijn aanbod integreren, terwijl EFI Agfa's high-end hybride inkjetprinters in zijn gamma zal opnemen. Beide printplatformen zijn koplopers in hun respectieve domeinen. (Mogelijke) klanten zullen ongeëvenaarde voordelen halen uit deze strategische samenwerking. Door de wederzijdse versterking van de portfolio's van Agfa en EFI kunnen beide ondernemingen het breedste en meest innovatieve productaanbod aanbieden dat vandaag op de markt beschikbaar is, evenals een betrouwbare service-infrastructuur.

Het wereldwijde debuut van de samenwerking is gepland voor de FESPA-beurs in Amsterdam, Nederland (19-22 maart 2024). Agfa en EFI zullen er het potentieel van deze dynamische samenwerking tonen op hun respectieve stands.

Pascal Juéry, CEO van de Agfa-Gevaert Groep, zei: "Digitaal drukken is een van de belangrijkste groeimotoren van onze onderneming. Dit strategisch partnerschap met marktleider EFI zal de waaier aan opties die we aan onze klanten kunnen aanbieden uitbreiden en het marktbereik voor onze ultramoderne oplossingen vergroten. Het is echt een mijlpaal voor onze onderneming en voor de grootformaatdrukindustrie in het algemeen."

Arnaud Calleja, Vice-President Digital Printing Solutions bij Agfa, gaf het volgende commentaar: "We zijn opgetogen over de samenwerking met EFI. Door hun roll-to-roll-platform te integreren in ons sign & display-aanbod, zijn we klaar om een uitzonderlijk divers productgamma met ongekende waarde te leveren aan ons klantenbestand. Tegelijkertijd kunnen we ons allebei blijven richten op productinnovatie binnen onze respectieve gespecialiseerde domeinen, zodat onze technologieën toonaangevend blijven op het gebied van digitale druktransformatie."

Frank Pennisi, CEO van EFI, verklaarde: "Al meer dan dertig jaar richt EFI zich op de digitalisering van hoogwaardige printtoepassingen. EFI en Agfa zijn de meest vertrouwde merken in de industrie en we hebben nu de mogelijkheid om de digitale reis van onze klanten te versnellen en hen nog productiever te maken. We zijn enthousiast over dit volgende hoofdstuk en over de mogelijkheid om de sterke punten van beide organisaties te benutten om de industrie vooruit te helpen."

Todd Zimmerman, SVP/GM Display Graphics & OEM Ink bij EFI, verklaarde: "Dit partnership betekent een samenwerking tussen marktleiders, die elk hun unieke troeven inbrengen. De integratie van Agfa's hybride platform in onze oplossingen bevestigt ons engagement om onze klanten de meest geavanceerde en uitgebreide opties aan te bieden."

Agfa en EFI zetten zich in voor voortdurende innovatie en voor het verruimen van de horizon van inkjetdruk. Klanten kunnen genieten van de sterke punten en innovatieve oplossingen van beide ondernemingen, terwijl ze hun relaties met hun bestaande partners behouden.

Over EFI

EFI™ is een wereldwijd technologiebedrijf dat de globale transformatie van analoge naar digitale beeldverwerking aandrijft. Wij begrijpen dat onze klanten baanbrekende technologieën willen om hen door hun digitale reis te leiden. Daarom zijn we gepassioneerd over het stimuleren van hun bedrijfsgroei met een schaalbaar portfolio van producten, oplossingen, diensten, ondersteuning en partnerschappen van wereldklasse voor de productie van bewegwijzering, verpakking, textiel, keramische tegels en bouwmaterialen met een breed scala aan printers en inkten. Ze werken samen om de winst te verhogen, de kosten te verlagen, de productiviteit te verbeteren en de efficiëntie te optimaliseren - job na job, jaar na jaar. We zijn toegewijd aan onze klanten. En we zijn ervan overtuigd dat we de juiste mensen, technologie en ervaring hebben om hen te helpen hun zakelijke doelen te bereiken.

Media Contact

Holly O’Rourke

Director, Corporate Communications

EFI

News3@efi.com

Over Agfa

De Agfa-Gevaert Groep is een toonaangevende onderneming op het vlak van beeldvormingstechnologie en IT-systemen met meer dan 150 jaar ervaring. De Groep bestaat uit drie divisies: Radiology Solutions, HealthCare IT en Digital Print & Chemicals. Ze ontwikkelen, produceren en verkopen analoge en digitale systemen voor de gezondheidszorgsector, voor specifieke industriële toepassingen en voor de drukindustrie. In 2022 realiseerde de Groep een omzet van 1.857 miljoen euro.

Contact

Viviane Dictus

Director Corporate Communications

tel. ++32 0 3 444 7124

e-mail: viviane.dictus@agfa.com

Over Agfa's Digital Printing Solutions

Agfa's business unit Digital Printing Solutions stimuleert de toepassing van inkjetdruk in verschillende industrieën. Het stelt grafische en goederenproducerende industrieën in staat om veelzijdiger en efficiënter te worden door het innovatieve gebruik van inkjetdruktechnologie. Het doet dit door hun ervaringen, behoeften en uitdagingen te analyseren en door actief met hen en met industrie-experts samen te werken.

Agfa's aanbod op het vlak van digitaal drukken bestaat uit zelf ontwikkelde en ontworpen inkjetprinters, inkten, software en diensten van hoge kwaliteit. Ze worden aangeboden als een geïntegreerde, perfect afgestemde oplossing, maar ook als op maat gemaakte componenten binnen een groter productieproces. Het assortiment is het beste in zijn klasse op het vlak van kwaliteit, productiviteit, duurzaamheid en eigendomskosten, met een onberispelijke service over de hele wereld. www.agfa.com

