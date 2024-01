Contact presse Capgemini :

Capgemini va devenir Partenaire mondial de la 37e Coupe de l’America

Avec ce nouveau partenariat, Capgemini apporte son expertise de pointe à l’une des compétitions sportives les plus technologiques au monde

Paris, 30 janvier 2024 – Capgemini annonce aujourd’hui avoir signé un accord en vue de devenir Partenaire mondial de la 37e Coupe de l’America (America’s Cup), l’un des événements les plus emblématiques et les plus prestigieux du calendrier sportif mondial, qui se tiendra à Barcelone d’août à octobre de cette année. A travers ce partenariat, Capgemini apportera sa vaste expertise en matière d’innovation numérique, de durabilité, de données et d’intelligence artificielle (IA), à cette compétition de voile axée sur la technologie, qui est aussi la plus ancienne au monde. En tant que fournisseur officiel de données, Capgemini améliorera l’expérience des fans grâce à des analyses tout au long de la compétition.

Ce nouveau partenariat mondial s’inscrit dans la même démarche que les autres partenariats de sponsoring sportif de Capgemini, qui se concentrent sur de grands événements mondiaux mettant l’innovation technologique, le développement durable, la haute performance et l’esprit d’équipe au premier plan. Capgemini apporte à chacun de ces partenariats ses vastes compétences en matière de technologie et de numérique pour transformer l’expérience sportive.

La 37e Coupe de l’America est un événement mondial et historique où « il n’y a pas de deuxième place ». Des équipes venant des États-Unis, du Royaume-Uni, d’Italie, de Suisse et de France s’affronteront dans des régates éliminatoires (Louis Vuitton Cup) pour déterminer quel « challenger » affrontera l’actuel champion en titre (Defender), l’équipe néo-zélandaise Emirates Team New Zealand, lors du duel final de la Coupe de l’America.

« Dans le sport comme en entreprise, chacun se doit d’exceller au sein d’une équipe. La Coupe de l’America est un événement mondial passionnant et hautement compétitif, alimenté par une technologie de pointe et un fort esprit d’équipe, commente Aiman Ezzat, Directeur général de Capgemini. Mondial par nature et ancré dans la technologie, cette prestigieuse compétition de voile, plus inclusive et durable cette année, incarne de nombreuses valeurs du Groupe. Je suis ravi que Capgemini apporte sa profonde expertise en matière d’innovation technologique, de données et d’IA pour améliorer l’expérience des fans de la 37e Coupe de l’America à Barcelone. »

« Nous sommes ravis que Capgemini rejoigne la famille des sponsors de la 37e Coupe de l’America en tant que Partenaire mondial, a déclaré Grant Dalton, Directeur général de l’événement de la Coupe de l’America. L’expertise de Capgemini en matière de technologie et de données apportera une grande valeur à la compétition et aux fans. Nous avons hâte de voir comment Capgemini peut nous aider à faire de cette édition l’expérience digitale la plus engageante et la plus instructive, tant pour les passionnés que pour les nouvelles générations. »

Promouvoir la diversité et l’inclusion dans le sport

Outre la puissance de l’esprit d’équipe, Capgemini croit également au potentiel de la diversité et de l’inclusion, tant dans le monde de l’entreprise que dans celui du sport. En tant que Partenaire mondial du programme Women in Rugby de World Rugby, Capgemini soutient World Rugby dans son plan stratégique destiné à accélérer le développement du rugby féminin, en accompagnant les dirigeantes et en favorisant l’égalité homme-femme dans le sport.

Cette année, la Coupe de l’America s’annonce plus diversifiée et plus inclusive avec l’intégration de la Coupe de l’America des Jeunes (Youth America’s Cup, 17-26 septembre) et des Femmes (Puig Women’s America’s Cup, 5-13 octobre) dans le programme des courses afin d’ouvrir une voie à la future génération de femmes et de jeunes navigateurs de la Coupe de l’America. Douze pays participeront aux épreuves de la Coupe de l’America des Jeunes et des Femmes : l’Allemagne, l’Australie, le Canada, l’Espagne, les États-Unis, la France, l’Italie, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suisse et la Suède.

Transformer le sport grâce à la technologie et l’innovation

Le partenariat de la 37e Coupe de l’America s’appuie sur l’expérience qu’a construite Capgemini dans le cadre de ses parrainages sportifs pour améliorer l’expérience des spectateurs et la performance sportive.

Capgemini a développé Outcome IQ pour la Ryder Cup 2023, un outil qui donne à chaque spectateur accès à l’intelligence des données en temps réel et contribue à améliorer leur expérience en suivant coup par coup les probabilités de résultats.

En tant que Partenaire majeur de la Coupe du Monde de Rugby France 2023, Capgemini a joué un rôle central dans de nombreux domaines afin d’assurer le bon déroulement du tournoi et d’améliorer l’expérience des fans.

Dans le cadre d’un partenariat pluriannuel avec Peugeot Sport, Capgemini fournit à l’équipe du programme Peugeot 9X8 des outils digitaux et analytiques avancés pour améliorer les performances de l’équipe et de l’hypercar Peugeot 9X8 pour le Championnat du monde d’endurance de la FIA (WEC).





A propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant près de 350 000 personnes dans plus de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de 55 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 22 milliards d’euros en 2022.

Get The Future You Want* | www.capgemini.com

*Capgemini, le futur que vous voulez

A propos de la Coupe de l’America (the America’s Cup)

La Coupe de l’America (America’s Cup) est la plus ancienne compétition sportive internationale, datant de 1851, et également l’une des plus disputées.

Le New York Yacht Club, l’un des clubs les plus prestigieux du monde, a détenu le trophée pendant 132 ans avant de le perdre en 1983 au profit de l’Australie. Depuis, la Coupe n’a été remportée que par des équipes américaines, suisses et néo-zélandaises.

L’actuel champion en titre (Defender) de la Coupe de l’America est l’équipe néo-zélandaise Emirates Team New Zealand, représentant le Royal New Zealand Yacht Squadron.

La 37e Coupe de l’America se déroulera du 22 août au 22 octobre 2024 au cœur de Barcelone, l’une des villes les plus visitées au monde. Le monde de la voile a élu domicile à Barcelone, autour du Port Vell et le long de la plage jusqu’au Port Olympique, pour ce qui promet d’être l’une des Coupes de l’America les plus intenses de ses 174 ans d’histoire.

https://www.americascup.com/

