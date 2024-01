Pressmeddelande

30 januari 2024, 09:15

Inbjudan till presentation av Sdiptechs Bokslutskommuniké 2023

Sdiptech AB (publ) offentliggör sin Bokslutskommuniké 2023, fredagen den 9 februari 2024, kl. 08:00, och bjuder in till en presentation via en webbsänd telefonkonferens samma dag kl. 14.00. Sdiptechs VD Bengt Lejdström och Head of Sustainability & IR My Lundberg kommer att presentera rapporten samt svara på frågor. Presentationen hålls på engelska.

Presentationen webbsänds

Sändningen går att följa via följande länk:

https://financialhearings.com/event/47303

Om du önskar delta och ställa skriftliga frågor går det att göra via följande länk:

https://ir.financialhearings.com/sdiptech-q4-2023/register

Telefonkonferens

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor:

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5007652

De presentationsbilder som används kommer att finnas tillgängliga under telefonkonferensen och kommer även att publiceras på bolagets hemsida:

www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Lejdström, CEO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

My Lundberg, Head of Sustainability & IR, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 januari 2024, kl 09:15.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 4 500 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

