Nykredit udvider koncerndirektionen med Pernille Sindby - Totalkredit A/S

30. januar 2024

Til Nasdaq Copenhagen

Nykredit udvider koncerndirektionen med Pernille Sindby

Pernille Sindby tiltræder den 1. februar 2024 en stilling som koncerndirektør i Nykredit-koncernen med ansvaret for Wealth Management. Koncerndirektionen i Nykredit Realkredit A/S udvides dermed og består fremover af koncernchef Michael Rasmussen samt koncerndirektørerne Anders Jensen, David Hellemann, Tonny Thierry Andersen og Pernille Sindby.

Koncernchef Michael Rasmussen har hidtil haft koncernansvaret for Wealth Management, men det overtages altså nu af Pernille Sindby. Den øvrige koncerndirektions ansvarsområder fortsætter uændret.

Samtidig er det besluttet at indstille Pernille Sindby til valg til bestyrelsen for Nykredit Bank A/S og Totalkredit A/S ved de ordinære generalforsamlinger i marts 2024.

Pernille Sindby kommer fra en stilling som administrerende direktør for Totalkredit og har været en del af Nykredit-koncernen i mere end 20 år, herunder seks år som risikoansvarlig for Nykredit-koncernen og før det som ansvarlig for koncernens bank- og realkreditprodukter.

Bestyrelsesformand Merete Eldrup udtaler:

- Vi er i bestyrelsen tilfredse med nu at kunne udvide Nykredits koncerndirektion med så kompetent en profil som Pernille Sindby. Bestyrelsen har fulgt Pernilles dygtige arbejde gennem årene, og vi er ikke i tvivl om, at hun fra sin nye rolle i koncerndirektionen vil bidrage betydeligt til udviklingen af både Wealth Management-området og Nykredit. Med Michael Rasmussen i spidsen har direktionen og alle medarbejderne i Nykredit opbygget en stærk position som foreningsejet finansiel virksomhed og gjort ejerskabet til en konkurrencefordel såvel som en fordel for kunderne. Jeg selv og bestyrelsen ser frem til at fortsætte dette arbejde sammen med Pernille og resten af koncerndirektionen.

Michael Rasmussen, koncernchef for Nykredit, udtaler:

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu får en kapacitet som Pernille Sindby med i koncerndirektionen. Wealth Management er et strategisk vigtigt område for Nykredit, og jeg ser frem til sammen med Pernille at fortsætte den markante vækst, vi har haft på området gennem de seneste år. Pernille er en stærk repræsentant for den holdånd og handlekraft , der kendetegner Nykredit, og som er så afgørende for, at vi kan fortsætte de flotte resultater, vi har opnået over de senere år – også på Wealth Management-området.

Maiken Moltke Olesen er ny administrerende direktør for Totalkredit

I Totalkredit overtager Maiken Moltke Olesen samtidig stillingen som administrerende direktør. Maiken Moltke Olesen kommer fra en stilling som chef for Group Finance & Investments i Nykredit-koncernen. Derudover udvides Totalkredits direktion med Iben Rohde og Nicolaj Legind Jensen. Dette gælder også med virkning fra den 1.februar. Iben Rohde er i dag underdirektør og leder af Forretningsudvikling og optimering i Totalkredit, mens Nicolaj Legind Jensen er vicedirektør og leder af Funding & Kapital i Nykredit.

Direktionen i Totalkredit består således fremover af Maiken Moltke Olesen, nuværende direktionsmedlem Mathias Skou samt Iben Rohde og Nicolaj Legind Jensen.

- Det glæder mig, at vi med valget af Maiken Moltke Olesen også her er lykkedes med at finde den helt rigtige til at tage over som administrerende direktør i Totalkredit i vores egne rækker. Samtidig bringer vi to andre stærke kræfter ind i Totalkredits direktion i form af Iben Rohde og Nicolaj Legind Jensen. Jeg ser frem til – sammen med Maiken og den nye, udvidede direktion i Totalkredit – at fortsætte den flotte i udvikling i Totalkredit og det gode samarbejde med pengeinstitutterne i Totalkredit-samarbejdet om at levere attraktive boliglån til de danske boligejere i hele landet, siger Michael Rasmussen.

