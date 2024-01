NewSpace India und SAB Launch Services unterzeichnen Vereinbarung über Startdienste, um Cubesat auf PSLV-Mission zu fliegen

BENEVENTO, Italien, Jan. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- NewSpace India Limited (NSIL), der kommerzielle Zweig der ISRO, der Startdienste an Bord der Trägerraketen der ISRO bereitstellt, und SAB Launch Services (SAB-LS), spezialisiert auf Startdienste für Kleinsatelliten, unterzeichneten Ende 2023 eine Vereinbarung über Startdienste für Kleinsatelliten im Orbit. Diese Vereinbarung stellt einen bedeutenden Meilenstein bei der Bereitstellung fortschrittlicher und nahtloser Lösungen für Kleinsatelliten dar, die das Trägerportfolio mit Schwerpunkt auf kommerziellen Kunden mit PSLV- und SSLV-Missionen ergänzen.



Radkakrishnan D, Vorsitzender und Geschäftsführer von NSIL, zeigte sich begeistert von der Partnerschaft: „Unsere strategische Zusammenarbeit mit SAB ermöglicht es uns, die globale Kleinsatellitengemeinschaft besser zu bedienen, auch im Hinblick auf unsere neue kleine Trägerrakete SSLV.“

Marco Mariani, CEO von SAB-LS, fügte hinzu: „Diese Partnerschaft ist ein Beweis für das Engagement, das wir in die Verbesserung unseres Serviceangebots gesteckt haben. Dank des PSLV können wir mehr Flexibilität bieten und etwaige Verzögerungen unserer Hauptträgerrakete VEGA-C kompensieren. Wir betrachten NSIL als langfristigen strategischen Partner und freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit auf das SSLV auszuweiten.“

Über NewSpace India Limited

NSIL ist ein Unternehmen der indischen Regierung, das dem Department of Space (DoS) untersteht, und der kommerzielle Zweig der ISRO. NSIL ist im kommerziellen End-to-End-Raumfahrtgeschäft tätig, das den Bau von Satelliten und Trägerraketen umfasst. Das Unternehmen bietet Startdienste an Bord der zuverlässigen Trägerraketen der ISRO, satellitengestützte Dienste, die Einrichtung des Bodensegments sowie Missionsunterstützungsdienste. NSIL hat eine entscheidende Rolle beim erfolgreichen Start mehrerer internationaler Kundensatelliten an Bord von PSLV-, LVM3- und SSLV-Raketen gespielt.

https://www.nsilindia.co.in/

Über SAB Launch Services S.r.l.

SAB-LS (SAB-Gruppe) bietet Startdienste für europäische Trägerraketen zum Transport von Kleinsatelliten an. SAB-LS bietet „End-to-End“-Dienstleistungen an, darunter Startbeschaffung, Beschaffung von Trennsystemen, Integrationsaktivitäten des Satelliten in die Trägerraketenstruktur, Unterstützung vor und nach dem Start sowie Wartung im Orbit.

https://www.sablaunchservices.com/

Medienkontakt:

Ricardo Patrício, Geschäftsentwicklung und institutionelle Beziehungen

rpatricio@sabls.com, +351936740857