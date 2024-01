NewSpace India et SAB Launch Services signent un accord de services de lancement pour faire voler des CubeSats dans le cadre de la mission PSLV

BENEVENTO, Italie, 30 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- NewSpace India Limited (NSIL), la branche commerciale de l’ISRO fournissant des services de lancement à bord des lanceurs de l’ISRO, et SAB Launch Services (SAB-LS), spécialisée dans les services de lancement pour petits satellites, ont signé fin 2023 un accord de services de lancement pour le déploiement de satellites miniatures en orbite. Cet accord représente une étape importante dans la prestation de solutions avancées et fluides pour les petits satellites qui viennent compléter les missions PSLV et SSLV, la gamme de lanceurs axés sur les clients commerciaux.



M. Radkakrishnan D, président et directeur général de NSIL, s’est dit ravi par ce partenariat : « Notre collaboration stratégique avec SAB nous permet de mieux servir la communauté internationale des petits satellites, également avec l’arrivée de notre nouveau petit lanceur SSLV. »

Marco Mariani, PDG de SAB-LS, a ajouté : « Ce partenariat témoigne de l’engagement que nous avons déployé afin d’améliorer notre offre de services. Grâce à PSLV, nous pouvons offrir plus de flexibilité et compenser tout retard au niveau de notre lanceur principal VEGA-C. Nous considérons NSIL comme un partenaire stratégique à long terme et avons hâte d’élargir notre collaboration à SSLV. »

À propos de NewSpace India Limited

NSIL est une société appartenant au gouvernement indien, relevant du ministère de l’Espace (Department of Space, DoS) et est la branche commerciale de l’ISRO. NSIL est actif dans le secteur spatial commercial de bout en bout, ce qui implique la construction de satellites et de lanceurs ; la prestation de services de lancement à bord des lanceurs fiables de l’ISRO ; la prestation de services par satellite ; la création du segment sol et des services de soutien pour la mission. NSIL a joué un rôle essentiel dans le lancement réussi de plusieurs satellites clients internationaux à bord des fusées PSLV, LVM3 et SSLV.

https://www.nsilindia.co.in/

À propos de SAB Launch Services S.r.l.

SAB-LS (groupe SAB) propose des services de lancement sur des lanceurs européens de petits satellites. SAB-LS propose des services « de bout en bout », comprenant la provision du lanceur, la provision de systèmes de séparation, les activités d’intégration du satellite sur la structure du lanceur, l’assistance avant et après le lancement et la maintenance en orbite.

https://www.sablaunchservices.com/

Contact média :

Ricardo Patrício, Développement des affaires et relations institutionnelles

rpatricio@sabls.com, +351936740857