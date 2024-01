Abcourt recoupe 14,79 g/t d’or sur 4 mètres dans une nouvelle zone sur sa propriété Flordin dans le secteur de Lebel-sur-Quévillon

ROUYN-NORANDA, Québec, 30 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture : ABI) est heureuse d’annoncer les résultats d’analyse de sa plus récente campagne de forage réalisée en novembre 2023 sur sa propriété Flordin (100% ABI) dans le secteur de Lebel-sur-Quévillon.

Faits saillants:

Une nouvelle zone aurifère est identifiée sur la propriété Flordin;



La minéralisation est caractérisée par deux structures parallèles de 4 m d’épaisseur et distantes de 8 m;



Le type de minéralisation est différent de celui précédemment observé sur la propriété et se caractérise par des sulfures disséminés dans un basalte cisaillé et altéré;



Les zones se trouvent très près de la surface, soit moins de 50 m verticaux;



La continuité de ces structures a été confirmée sur plus de 200 m.

En tout, 1 512 mètres de forage ont été réalisés (8 sondages) à l’automne 2023 dans le secteur Est de la propriété. Cette campagne de forage avait pour principal objectif de valider et de confirmer la présence de nouvelles zones à haute teneur en or situées près de la surface, identifiées par le sondage FL-18-254 effectué en 2018. En effet, le sondage FL-23-265 a recoupé deux zones minéralisées en or dans un intervalle de 36 à 52 m. La première zone minéralisée a rapporté 3,58 g/t d’or sur 4 m de 36 à 40 m, et la seconde a rapporté 14,79 g/t d’or sur 4 m de 48 à 52 m. La minéralisation est principalement constituée de fine pyrite cubique disséminée dans un basalte cisaillé, fortement hématisé et ankéritisé. Ce style de minéralisation ne semble pas associé à des veines et veinules de quartz-carbonates en tensions et boudinées qui sont reconnues comme la composante principale de la minéralisation aurifère contenue dans le gîte Flordin (1 530 000 tonnes mesurées et indiquées à une teneur de 2,15 g/t d’or pour un total de 107 000 onces, publiées le 29 juin 2023 dans un rapport technique d’InnovExplo, intitulé NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Flordin Project, Quebec, Canada, disponible sur SEDAR+).

Figure 1 : Photo zone minéralisée sondage FL-23-265





Les autres forages réalisés de part et d’autre du sondage FL-23-265 ont permis de confirmer la continuité latérale de la minéralisation sur plus de 200 mètres. En effet, chacune des zones minéralisées en or interceptée dans les extensions latérales présentent la même signature géologique que celle observée dans le sondage FL-23-265. Le sondage FL 23-270 qui est situé plus de 150 mètres à l’ouest du sondage FL-23-265, a rapporté 2,3 g/t d’or sur 4 m dans une zone minéralisée en pyrite fine cubique disséminée également, encaissée dans un basalte cisaillé hématisé et ankéritisé. Toujours à proximité de la surface, soit de 15 à 19 m, le forage FL-23-269, 75 m à l’ouest du 265, a recoupé 1,91 g/t d’or sur 4 m. Le secteur à l’est du forage 265 a recoupé également des zones hématisées et ankéritisées enrichies en fine pyrite cubique disséminée et encaissée dans un basalte cisaillé. En effet, le sondage 271 a rapporté 1,51 g/t d’or sur 3,5 m à plus de 150 m à l’est du sondage 265.

La confirmation de la continuité latérale de la zone minéralisée est encourageante pour d’éventuels travaux de forage plus en profondeur. L’intersection à haute teneur en or obtenue dans le sondage FL-23-265 est parmi l’une des plus significative jamais rapporté sur la propriété Flordin avec un facteur métal de 59 (teneur X épaisseur).

Le tableau suivant présente les meilleures intersections en or obtenues lors de la campagne de forage 2023 sur la propriété Flordin.

#DDH De (m) à (m) Épaisseur (m) Teneur (g/t) FL-23-265 36 40 4,0 3,58 FL-23-265 48 52 4,0 14,79 Incluant 49 50 1,0 33,1 Incluant 50 51 1,0 20,4 FL-23-267 105 106 1,0 6,19 FL-23-269 15 19 4,0 1,91 FL-23-270 67 71 4,0 2,30 FL-23-271 69,5 73 3,5 1,51



Pascal Hamelin, Président et chef de la direction commente : « Cette récente campagne de forage sur notre propriété Flordin nous a permis de mettre en lumière un nouveau style de minéralisation à haute teneur près de la surface, démontrant une continuité latérale intéressante qui mérite un suivi dans le futur. Avec seulement 1 500 mètres de forage réalisés lors de cette campagne, notre équipe a démontré la pertinence de continuer les travaux d’exploration sur notre projet Flordin et ceci confirme encore une fois notre vision de développement, qui est de concentrer les efforts d’exploration dans un rayon de 100 km autour de notre usine Géant-Dormant.

Nous croyons que le corridor Géant Dormant-Discovery-Flordin se développera à court et moyen terme avec la montée récente du prix de l’or à plus de 2 000 $ US l’once. Nous sommes la seule société junior présentement capable de capitaliser et de livrer des onces d’or rapidement. De ce fait, il est impératif de tirer le maximum de nos nombreux projets aurifères potentiels qui peuvent assurer les futures onces d’or de la Société. Cette campagne s’inscrit dans la stratégie de développement de l’entreprise en valorisant rapidement un projet d’exploration avancé et ouvre de belles perspectives à proximité de notre usine de Géant Dormant. »

Personnes qualifiées

M. Robert Gagnon, Géo. Vice- président exploration de la Société, a vérifié et approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué.

Mesures de Contrôle de la Qualité (QA/QC)

Suivant un programme d’assurance et de contrôle de qualité analytique, des échantillons en blanc et des matériels de référence certifiés ont été ajoutés parmi les échantillons de demi-carotte de calibre NQ avant d’être expédiés et analysés par le laboratoire ALS CHEMEX. de Val-d’Or, Québec, suivant la méthode de pyro-analyse. Les travaux de forage, de description de carotte et de préparation à l’analyse ont été faits sous la supervision de Robert Gagnon, géologue, Vice-président exploration de Mines Abcourt, personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

Figure 2-3 : Localisation de la propriété et des claims









Figure 4-5 : Vue en plan et résultats de forage 2023









Figure 6 : Section transversale regard vers l’Est





À propos de Mines Abcourt Inc.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne d’exploration détenant des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant, où elle concentre ses activités de mise en valeur.

Pour plus d’informations sur Mines Abcourt Inc., veuillez visiter notre site Web et consultez nos dépôts sous le profil d’Abcourt sur www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin Dany Cenac Robert, Relations aux investisseurs Président et chef de la direction Reseau ProMarket Inc., T : (819) 768-2857 T : (514) 722-2276, poste 456 Courriel : phamelin@abcourt.com Courriel : dany.cenac-robert@reseaupromarket.com



DÉCLARATIONS PROSPECTIVES



Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective, telle que « planifie », « vise », « s’attends à », « projette », « à l’intention », « anticipe », « estime », « pourraient », « devraient », « probable », ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs sont basés sur les estimations d’Abcourt et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations d’Abcourt soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu’à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics d’Abcourt, sont disponibles sur SEDAR à www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Bien que Abcourt estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent, Abcourt décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de ce communiqué de presse.

