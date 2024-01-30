KFSH&RC-Madinah 榮獲著名的 2023 年 Press Ganey 人類體驗卓越守護者獎





沙特阿拉伯，利雅德, Jan. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 麥地那的費薩爾國王專科醫院和研究中心 (KFSH&RC) 憑藉過去一年在門診服務方面的出色表現，榮獲 Press Ganey 頒發的 2023 年人類體驗卓越守護者獎 (Human Experience Guardian of Excellence Award)。這項享有盛譽的獎項旨在表彰來自全球約 1500 家醫療機構的一群傑出醫療機構，因他們在一年內躋身患者體驗前 5% 的行列。

透過該獎項，Press Ganey（衡量和提升患者體驗的全球領先組織）反映了 KFSH&RC 在綜合教育和研究環境中跨各種醫療保健服務提供頂級醫療保健解決方案和卓越患者體驗的承諾。

作為致力於將人類體驗置於醫療保健核心的領先機構，KFSH&RC-Madinah 在認證醫療保健提供者中名列前 5%，因其在患者體驗、員工滿意度、安全性和臨床護理品質方面的卓越表現而獲得認可。

KFSH&RC-Madinah 的總經理 Nizar Khalifa 博士表示：「這一成就是我們持續努力的結果，我們始終將患者放在首位，促進積極的員工體驗，並取得了有效的臨床成果，強調我們致力於以最高標準提供卓越醫療服務的承諾，並優先考慮我們的員工和社群。」

2023 年 Press Ganey 獎頒獎典禮將於 2 月晚些時候宣布。在 KFSH&RC 與其盡職盡責的員工、合作夥伴和社群共同慶祝這一殊榮的同時，KFSH&RC 重伸了其將繼續致力於採用以人為本的方法和以患者為中心的思維方式，與「沙特 2030 年願景」中概述的醫療轉型計劃一致，為實現一個更加健康和充滿活力的社會做出積極貢獻。

費薩爾國王專科醫院和研究中心位居全球專業醫療的領導者之列，致力於推動創新，並成為先進的醫學研究和教育中心。透過與當地、區域和國際著名機構建立策略合作夥伴關係，醫院致力於推動醫療技術的發展並提高全球醫療保健標準。

關於費薩爾國王專科醫院和研究中心 (KFSH&RC)：

費薩爾國王專科醫院和研究中心 (KFSH&RC) 是中東地區領先的醫療機構，致力於成為每位尋求專業醫療服務的患者的最佳選擇。該醫院在治療癌症、心血管疾病、器官移植、神經科學和遺傳學方面擁有悠久的歷史。

2023 年，Brand Finance 將費薩爾國王專科醫院和研究中心評為中東及非洲頂級學術醫療中心，並躋身全球前 20 強。此外，2022 年，它被「新聞週刊」雜誌評為全球領先的醫療保健提供者之一。

2021 年 12 月21 日沙特阿拉伯發布了一項皇家法令，作為「沙特阿拉伯 2030 年願景」的一部分，將醫院轉型為獨立、非營利、政府所有的實體，為全面轉型計畫鋪平道路，透過卓越與創新的方式實現醫療保健領域的全球領導地位。