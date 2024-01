Nouvelle note de breffage de la SRC : «Stabilisation et rétablissement du secteur des soins de longue durée : restaurer la confiance au lendemain de la COVID-19 (2020-2023)»

OTTAWA, 30 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La SRC vient de publier son plus récent rapport, intitulé « Stabilisation et rétablissement du secteur des soins de longue durée : restaurer la confiance au lendemain de la COVID-19 (2020-2023) ». Il s’agit d’une mise à jour de « Rétablir la confiance : la COVID-19 et l’avenir des soins de longue durée au Canada », publié à l’origine en juillet 2020. Les deux rapports ont été préparés par des groupes de travail présidés par Carole Estabrooks, MSRC.



Cela fait près de quatre ans que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que l’épidémie de COVID-19 était une pandémie mondiale et, bien que des changements positifs aient été apportés aux systèmes et politiques qui régissent les soins de longue durée au Canada, plusieurs problèmes persistent. Retraçant l’évolution des politiques et de la législation survenue depuis le rapport de 2020, « Stabilisation et rétablissement du secteur des soins de longue durée » formule huit recommandations en vue d’une application urgente.

« Les établissements de soins de longue durée et les systèmes qui les soutiennent n’étaient pas préparés à affronter une pandémie mondiale, eux qui avaient souffert pendant des décennies d’un manque de ressources et de l’inaction des autorités responsables. Nous pouvons stabiliser et rétablir le système, mais cela exigera des efforts quasi herculéens et une détermination à toute épreuve. Si des mesures appropriées sont prises, nous pourrions disposer d’un système hautement résilient et outillé pour relever les défis à venir, ainsi que d’établissements de SLD que les personnes âgées ne craignent pas, mais considèrent plutôt comme des endroits où la vie et la fin de vie se vivent dans la dignité, où elles peuvent faire des choix et elles peuvent avoir suffisamment de moments de joie pour que leur vie soit belle. Mais il faudra prendre des mesures tangibles pour y arriver », a déclaré la présidente du groupe de travail, Carole Estabrooks, MSRC, de l’Université de l’Alberta.

Suivez la SRC pour avoir bientôt des détails sur un webinaire qu’elle tiendra prochainement. www.rsc-src.ca; src_rsc

Contexte

Établi par le président de la Société royale du Canada en avril 2020, le Groupe de travail de la Société royale du Canada sur la COVID-19 s’est vu confier le mandat de dégager des perspectives éclairées par la recherche sur les grands enjeux sociétaux qui se posent au Canada relativement à sa réponse à la COVID-19 et à sa démarche subséquente de rétablissement.

Le Groupe de travail a établi un ensemble de sous-groupes de travail qui ont été chargés de préparer rapidement des notes de breffage destinées à éclairer par des données probantes les réflexions des décideurs politiques.

À propos de la Société royale du Canada

Fondée en 1882, la Société royale du Canada (SRC) est composée de l’Académie des arts et des lettres, de l’Académie des sciences sociales, de l’Académie des sciences et du Collège de la SRC. La SRC reconnaît l’excellence, conseille le gouvernement et la société dans son ensemble, et promeut une culture de la connaissance et de l’innovation au Canada et avec d’autres académies nationales dans le monde.

La Société royale du Canada

Paige Beveridge

pbeveridge@rsc-src.ca

613-991-6990