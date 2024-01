Les groupes de discussion de FAIR Canada révèlent un manque d'engagement et une forte dépendance à l'égard des conseillers

TORONTO, 30 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- FAIR Canada a effectué une recherche auprès de groupes d'investisseurs particuliers afin de mieux comprendre leurs expériences et leurs préoccupations. Les principales conclusions montrent que si les Canadiens sont conscients de l'importance d'investir leurs économies, nombre d'entre eux n'ont pas les connaissances et la confiance nécessaires pour s'y retrouver dans les différents canaux d'investissement.



« En cette période de hausse des taux d'intérêt et de crise de l’abordabilité, les Canadiens placent souvent leur avenir entre les mains de conseillers en placement sans poser les bonnes questions », a déclaré Jean-Paul Bureaud, directeur général de FAIR Canada. « Les investisseurs nous ont dit que, non seulement ils avaient du mal à comprendre les produits qu'on leur recommandait, mais que beaucoup d'entre eux ne comprenaient pas non plus le type de conseiller avec lequel ils traitent, ni comment celui-ci était rémunéré. »

Les points saillants des groupes de discussion sont les suivants :

La plupart des participants ont un faible niveau de connaissances et l'investissement suscite peu d'intérêt pour eux.

Pour compenser ce manque de connaissances et d'intérêt, beaucoup se contentent de faire confiance à un conseiller ou à la réputation de l'entreprise d'investissement et/ou de la banque.

La plupart d'entre eux n'étaient pas au courant des frais qu'ils paient, ni des répercussions de ces frais sur leurs investissements.

Bien que la plupart des participants ne connaissent pas ou ne comprennent pas les titres de compétences de leur conseiller, ils pensent que les qualifications sont importantes lors du choix d'un conseiller.

Même si la plupart des participants admettent qu'ils lisent rarement les informations relatives à l'investissement qui leur sont fournies, ils se sentent rassurés de recevoir ces informations.



« Le rapport nous aide à mieux comprendre les différents types d'investisseurs. La plupart des investisseurs utilisant les services de conseillers trouvent que l'investissement est difficile à comprendre et à apprendre. Il n'est donc pas surprenant d'observer une tendance à avoir une confiance aveugle dans leurs conseillers. Cela les expose à des risques potentiels et les rend plus vulnérables aux mauvais conseils », a déclaré M. Bureaud. « Dans l'ensemble, je pense que l'une des principales conclusions à retenir est que nous devons mieux éduquer et préparer les Canadiens à investir. »

Le rapport s'appuie sur huit groupes de discussion répartis en fonction de la manière dont les participants accèdent aux services d'investissement. Il s'agit d'investisseurs autonomes, d'investisseurs travaillant avec un conseiller d’une succursale bancaire, un conseiller indépendant ou ceux qui investissent par l'intermédiaire d'une société de courtage. Vous pouvez lire le rapport complet sur le site web de FAIR Canada.

Le prochain projet de recherche de FAIR Canada portera sur les attitudes et les niveaux de connaissance des investisseurs autonomes, et nous espérons le publier au printemps.

À propos de FAIR Canada

FAIR Canada défend les droits des investisseurs particuliers au Canada par l’entremise de la défense des intérêts, de l’éducation et de l’avancement des questions de réglementation. Nous sommes le porte-parole indépendant et digne de confiance afin de répondre aux enjeux importants qui touchent les investisseurs particuliers. En tant que seul organisme sans but lucratif, axé sur les investisseurs au Canada, nous fournissons des commentaires éclairés et objectifs sur les questions de réglementation qui ont une incidence sur l’équité et la protection des investisseurs. Pour en savoir plus sur les droits des investisseurs, consultez FAIRCanada.ca et suivez-nous sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

