Believe fait l'acquisition du catalogue de White Hill Music, acteur majeur de la musique punjabi, renforçant ainsi sa position de leader en Inde

Paris, le 30 janvier 2023 – Believe, l'un des leaders mondiaux de la musique numérique, annonce aujourd'hui l'acquisition du catalogue de musique punjabi premium de White Hill Music, confirmant ainsi la force de son approche partenariale du développement des labels et des artistes locaux, et son positionnement en tant que meilleur partenaire stratégique des labels locaux en croissance.

Cette acquisition est le résultat d'un partenariat à long terme entre Believe et White Hill Music (WHM), l'un des studios de production musicale et cinématographique les plus connus d'Inde. Depuis 2017, Believe a été un moteur clé de la numérisation du catalogue de WHM en soutenant la croissance de son catalogue sur les plateformes numériques. Believe a également signé plusieurs artistes sur son offre premium Believe Artist Services, dont certaines des meilleures sorties font partie du catalogue du WHM. Parmi eux, Happy Raikoti, l'un des principaux paroliers de la musique pendjabi dont le mélange de rythmes modernes et d'essence traditionnelle atteint désormais un public mondial, et l'auteur-compositeur-interprète basé au Pendjab Maninder Buttar, l'une des figures de proue de la scène pop indienne dont le hit « Sakhiyaan » cumule plus de 600 millions de vues sur YouTube.

Avec cet accord, Believe acquiert le catalogue de WHM, y compris des chansons d'artistes actifs établis et de premier plan du nord de l'Inde, notamment Maninder Buttar, Gurnam Bhullar, Ninja, Nimrat Khaira, R Nait, Shivjot, Akhil, Happy Raikoti, tous ayant des millions d'auditeurs sur YouTube et Spotify. Believe acquiert également la chaîne YouTube existante de WHM, qui compte une base de 23.4 millions d'abonnés et qui sera utilisée pour promouvoir le catalogue et les nouveaux artistes signés avec Believe Artist Services.

Établi en Inde depuis 2013, Believe est devenu l'un des plus grands acteurs de la musique sur le marché. Au cours de la dernière décennie, le Groupe a renforcé son leadership en Inde en investissant dans le plus grand segment de marché de la musique numérique du pays, les bandes originales de films. A titre d'exemple, l'acquisition de Venus Music en 2019 (rebaptisée Ishtar en 2021), l'un des plus importants catalogues de bandes originales de Bollywood en hindi, ainsi que celle de Think Music en 2021, une société indépendante leader dans le domaine des bandes originales en langue tamoule, a permis au Groupe de se renforcer. Believe a également diversifié son catalogue pour englober d'autres genres musicaux, et a confirmé son attractivité pour les principaux acteurs locaux.

Vivek Raina, directeur général de Believe Inde, a déclaré : « La musique pendjabi n'est pas seulement le deuxième plus grand genre musical indien en termes de part de marché en Inde, mais c'est l'un des plus populaires à l'échelle internationale, avec des artistes comme Maninder Buttar ou Gurnam Bhullar qui atteignent le public dans le monde entier grâce à la vaste diaspora indienne. Ce fut un immense honneur d'accompagner la croissance et la numérisation du fantastique catalogue de White Hill Music depuis 2017 et je suis maintenant ravi de les voir rejoindre la famille Believe pour cette nouvelle page de notre histoire commune ! »

