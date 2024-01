BAINS DE MER MONACO : Information financière 3ème trimestre 2023/2024

SOCIETE DES BAINS DE MER

ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO

Société anonyme monégasque au capital de 24 516 661€.

Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco.

R.C.S. : Monaco 56 S 523 - Siren : 775 751 878.

Information financière 3ème trimestre 2023/2024

(Période du 1er avril 2023 – 31 décembre 2023)

Le Groupe S.B.M. annonce une croissance soutenue

de son chiffre d’affaires au 3ème trimestre

Troisième trimestre

Groupe consolidé – normes IFRS 2022/2023 2023/2024 Variation

en % Secteur jeux 43 588 48 640 12 % Secteur hôtelier 50 263 51 988 3 % Secteur locatif 30 946 35 083 13 % Autres 1 556 1 872 20 % Cessions internes (2 210) (2 431) 10 % Total 124 144 135 152 9 %





Cumul 9 mois

Groupe consolidé – normes IFRS 2022/2023 2023/2024 Variation

en % Secteur jeux 174 912 176 398 1 % Secteur hôtelier 285 713 301 378 5 % Secteur locatif 93 733 99 974 7 % Autres 11 374 12 061 6 % Cessions internes (9 242) (9 093) (2 %) Total 556 489 580 718 4 %

La Société des Bains de Mer et ses filiales enregistrent un chiffre d’affaires consolidé en hausse de 9 % au cours du troisième trimestre de l’exercice 2023/2024 par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Le chiffre d’affaires du secteur jeux s’établit à 48,6 millions d’euros pour le trimestre écoulé contre 43,6 millions d’euros sur la même période de l’exercice précédent. La croissance du chiffre d’affaires jeux de 5,1 millions d’euros, soit 12 %, est portée par un aléa positif sur les jeux de table sur ce trimestre. Les volumes de jeux, tant sur les jeux de table que sur les appareils automatiques, sont en léger recul, en relation avec une sélectivité accrue des joueurs en lien avec des règles de Compliance renforcées.

Le secteur hôtelier confirme la tendance positive observée sur le premier semestre de l’exercice en cours. Il enregistre sur le troisième trimestre une augmentation de 3 % du chiffre d’affaires, qui s’établit à 52 millions d’euros contre 50,3 millions d’euros en 2022/2023, porté par un taux d’occupation et des prix moyens en légère progression.

Le secteur locatif, qui regroupe les activités de location de boutiques et de bureaux ainsi que les activités des résidences du Sporting, du Balmoral et du One Monte-Carlo et les Villas du Sporting, présente un chiffre d’affaires de 35,1 millions d’euros contre 30,9 millions d’euros précédemment. Cette hausse résulte principalement de la mise en location progressive des boutiques dans le nouveau complexe du Café de Paris, ainsi que de l’impact positif de l’indexation des loyers.

Au cumul des neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe S.B.M. s’établit à 580,7 millions d’euros contre 556,5 millions d’euros pour la même période de l’exercice précédent, soit une hausse de 4 %.

Description générale de la situation financière et des résultats

L’activité du Groupe S.B.M. sur les neuf premiers mois de l’exercice 2023/2024 est donc confirmée à un niveau soutenu qui s’appuie sur le bon positionnement des offres du Resort. Cette tendance devrait se poursuivre sur le dernier trimestre.

Cependant les activités du Groupe S.B.M. sont dépendantes du caractère aléatoire, sur une courte période, de l’activité Jeux. Cet aléa ne nous permet pas de faire de prévisions pour l’ensemble de l’exercice 2023/2024.

Monaco, le 30 janvier 2024.

www.montec a rlosbm.com

ISIN : MC0000031187

