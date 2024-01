Tecnologias de Nuvens Conectadas da Command Alkon Disponíveis em Mercados de Todo o Mundo

BIRMINGHAM, Alabama, Jan. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Command Alkon, fornecedora líder de software e soluções para a indústria de materiais pesados de construção, está comprometida em fornecer soluções de nuvem de última geração a clientes em todo o mundo. Com um compromisso inabalável com a inovação, a empresa evoluiu seu portfólio de produtos para incluir soluções de ponta em nuvem e conectadas à nuvem para operações de lote, despacho, transporte e escritório.



“Tenho orgulho de compartilhar com vocês nossa dedicação para com o fornecimento de tecnologias em nuvem e conectadas à nuvem para o preparo de operações de mix nos mercados internacionais”, disse Leo Marthe, Vice-Presidente de Vendas Internacionais da Command Alkon. “Por sermos o líder global com o nosso sistema de controle e despacho de lotes, é essencial que os mercados saibam que estamos na vanguarda da inovação e que fornecemos soluções que permitem que os produtores de misturas prontas administrem seus negócios desde as vendas, passando pela produção e despacho, até o gerenciamento de frotas e operações de escritório. Nossas tecnologias em nuvem estão transformando o setor e capacitando nossos clientes com as ferramentas necessárias para operações mais seguras, eficientes e lucrativas. Nos dedicamos a impulsionar mudanças positivas e revolucionar a maneira como as empresas operam em todo o mundo."

Pioneira no espaço de software de materiais de construção pesados, a Command Alkon vem transformando a forma como as empresas de construção operam, por meio do estabelecimento de um padrão com suas soluções de loteamento e despacho de misturas prontas. Ao longo dos anos, a empresa se expandiu para mercados em todo o mundo, atendendo a uma ampla gama de produtores de misturas prontas, bem como fabricantes de produtos de concreto, produtores de asfalto e fornecedores de cimento e agregados.

A empresa oferece um conjunto de soluções nativas e conectadas à nuvem que fornecem segurança, transparência, conveniência e acessibilidade para os usuários em nível internacional. Com suas tecnologias avançadas, incluindo inteligência artificial e conectividade IoT, a Command Alkon permite o rastreamento em tempo real, o gerenciamento preciso de dados e a colaboração perfeita das operações de mix pronto, e entre os produtores e seus valiosos clientes.

Aprimoramento das Operações de Despacho de Mix Pronto com Insights em Tempo Real

O Dispatch nativo em nuvem oferece aos produtores a capacidade de planejar, fazer e rastrear pedidos durante todo o processo de despacho. O Dispatch automatiza o agendamento e o planejamento diário dos motoristas, traz transparência às necessidades da cadeia de suprimentos e reduz as complexidades do back-office para facilitar o gerenciamento das finanças e acelerar o crescimento dos negócios. Com seus controles de segurança robustos e integração perfeita com sistemas de terceiros por meio de APIs abertas, o Dispatch ajuda a modernizar e a mobilizar os fluxos de trabalho de despacho.

Maximização da Utilização da Frota com Telemática Flexível

O TrackIt e o TrackIt Advantage são ofertas flexíveis para rastreamento de veículos e gerenciamento de frotas para atender às necessidades das operações de qualquer tamanho. Essas soluções de telemática unem o rastreamento de veículos, loops de status específicos do setor, tempo e frequência e recursos de mensagens, permitindo que os fornecedores de materiais maximizem a utilização dos seus recursos de transporte por caminhão.

Agilização de Projetos e Capacitação dos Compradores

O Portal do Cliente permite que os compradores de materiais façam o autoatendimento por meio do compartilhamento instantâneo e confiável de dados e criem, gerenciem e acompanhem pedidos 24 horas por dia. O Portal do Cliente está totalmente integrado com as soluções da Command Alkon para rastreamento e despacho de veículos para oferecer total transparência aos clientes sobre o status dos seus pedidos e cargas.

Conexão de Lote à Nuvem e Controle de Qualidade

O COMMANDbatch e o COMMANDqc podem ser perfeitamente conectados à nuvem, permitindo um fluxo eficiente de dados e informações durante toda a operação do Ready Mix.

Para mais informação sobre as soluções Command Alkon, clique aqui.

SOBRE A COMMAND Alkon

A Command Alkon é a principal provedora de software e soluções para a indústria de construção pesada. O conjunto de soluções focadas no cliente da Command Alkon permite que o controle de tarefas operacionais e de produção distribuídas e complexas, ao mesmo tempo em que capacita as equipes a gerar impacto no mundo real. A sede da Command Alkon está localizada em Birmingham, Alabama e a empresa tem escritórios em todo o mundo. Para mais informação, visite www.commandalkon.com.

Para mais informações, Contato:

Karli Langner

Command Alkon

(205) 879-3282 x 3968

klangner@commandalkon.com