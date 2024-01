Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats financiers au 31 décembre 2023

RÉSULTATS

AU 31 DÉCEMBRE 2023

Comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2023 arrêtés par le Conseil d’Administration du 30 janvier 2024 – Certification des commissaires aux comptes en cours.

UNE BANQUE ENGAGÉE POUR SES CLIENTS

La hausse des taux entamée début 2022 a constitué un défi significatif pour les revenus 2023 des banques de proximité françaises, surtout du fait de la fixation d’un taux de l’usure à un niveau très inférieur aux taux de marché pendant une partie importante de 2022 et 2023.

Dans ce contexte, le Crédit Agricole Brie Picardie a su démontrer son agilité, en étant parmi les premiers à proposer des offres attractives aux clients épargnants. Ainsi, la rémunération de l’épargne placée dans ses livres par les clients a doublé, passant de 195 M€ en 2022 à plus de 390 M€ en 2023. Le Crédit Agricole Brie Picardie a également été attentif aux conditions d’octroi des nouveaux crédits de manière à ne pas les refinancer à marges négatives sur le marché, tout en protégeant de la hausse des taux, les clients qui avaient emprunté à taux fixe.

Le Crédit Agricole Brie Picardie parvient dans ce contexte à faire progresser son Produit Net Bancaire en 2023 et à dépasser pour la première fois le seuil symbolique de 200 M€ de Résultat Net social.

Fort de ces résultats et d’une situation de liquidité très confortable, le Crédit Agricole Brie Picardie est en position favorable pour poursuivre son développement en 2024 et dans les années à venir.

AU SERVICE DE SON TERRITOIRE

La Caisse Régionale se distingue comme étant la 1ère banque de son territoire avec plus de 31% de parts de marché des encours d’épargne bilan1.

À fin 2023, l’encours de collecte globale géré par le Crédit Agricole Brie Picardie atteint 36,4 Md€, en augmentation de 4,2% sur un an.

Cette évolution est portée par l’encours de collecte bilancielle, levier de financement de l’économie de proximité, qui progresse de 0,8 Md€ par rapport à décembre 2022 (+3,1%) et atteint 25,0 Md€.

Le Crédit Agricole Brie Picardie affiche une bonne dynamique de conquête avec plus de 42 500 nouveaux clients sur l’année, pour un total de plus de 1,1 million de clients dont 429 000 sont sociétaires.

L’épargne collectée par la Caisse Régionale est utile au territoire car elle permet de financer les projets des clients. Ainsi, sur l’année 2023, le Crédit Agricole Brie Picardie a réalisé plus de 3,0 Md€ de financements à moyen et long terme.

La Caisse Régionale s’établit toujours comme le 1er financeur de son territoire avec 35% de parts de marché des encours de crédits1.

L’encours de crédits ralentit pour atteindre 29,0 Md€ à fin décembre 2023, soit une baisse de 1,5%, pénalisé notamment par le taux de l’usure début 2023 et une demande client en ralentissement en fin d’année.

Le portefeuille d’assurances des biens et des personnes a progressé de 2,1% sur un an pour atteindre plus de 724 000 contrats. Le parc de cartes bancaires de paiement est en progression de 2,0% à fin novembre 2023.

UNE BANQUE RÉSILIENTE ET PERFORMANTE

La Caisse Régionale maintient des niveaux de solvabilité et de liquidité élevés à fin décembre 2023 : le ratio de solvabilité est supérieur à 23% pour un minimum réglementaire de 10,5% et le LCR Disclosure2 s’établit à 149%.

Base individuelle (en M€) déc.-22 déc.-23 Var en % Produit Net Bancaire 669,7 693,0 +3,5% PNB sous-jacent 617,0 617,3 +0,0% Charges de Fonctionnement Nettes 407,6 389,2 - 4,5% CFN hors initiative sociétale 374,1 386,9 +3,4% Résultat Brut d'Exploitation 262,0 303,8 +15,9% Résultat Net social 151,5 201,4 +33,0% RN hors initiative sociétale 186,1 201,4 +8,2%

En base individuelle, le Produit Net Bancaire s’élève à 693,0 M€, en hausse de 3,5% malgré le contexte de changement de taux défavorable sur le court terme. Le PNB sous-jacent est quant à lui stable par rapport à 2022.

Les charges de fonctionnement atteignent 389,2 M€, dont 2,2 M€ de dotation supplémentaire au fond Brie Picardie Esprit Ouvert. La croissance des CFN hors initiative sociétale de 3,4% sur un an reste maitrisée au regard du contexte inflationniste.

Le Résultat Brut d’Exploitation s’élève à 303,8 M€. Le coefficient d’exploitation s’établit à 56,2%.

Après l’impôt sur les sociétés et la prise en compte du coût du risque, le Résultat Net social atteint un nouveau record à 201,4 M€ en progression de 8,2% par rapport au RN hors initiative sociétale de 2022.

À fin décembre 2023 et au sens de la réglementation bâloise, le taux de défaut (EAD Défaut/EAD) est de 1,38%, pour une exposition globale de la Caisse Régionale (EAD) de plus de 31,2 Md€. Dans un contexte économique qui se tend, la Caisse Régionale a su maintenir un taux de défaut bas, et nettement inférieur à celui du marché français.

Dans un souci de gestion prudente et responsable, le Crédit Agricole Brie Picardie continue de renforcer ses provisions et affiche un coût du risque de 66,7 M€, soit 23bp sur encours de crédits.

Ainsi, le taux de couverture des défauts en principal atteint 125%.

Base consolidée (en M€) déc.-22 déc.-23 Var en % Produit Net Bancaire 698,0 693,4 - 0,7% PNB sous-jacent 627,4 609,9 - 2,8% Charges de Fonctionnement Nettes 408,7 392,0 - 4,1% CFN hors initiative sociétale 374,2 389,7 +4,1% Résultat Brut d'Exploitation 289,3 301,5 +4,2% Résultat Net consolidé 187,5 199,0 +6,2% RN hors initiative sociétale 213,7 199,0 - 6,8%

En base consolidée, le Produit Net Bancaire s’élève à 693,4 M€ en diminution de 0,7%. Le PNB sous-jacent consolidé est en baisse de 2,8%, après avoir progressé de 6,3% en 2022 et donc en hausse de 3,3% par rapport à 2021.

Hors donation aux fonds, les charges de fonctionnement sont en hausse de 4,1%. Le Résultat Net consolidé s’établit à 199,0 M€ en baisse de 6,8% par rapport au RN consolidé hors initiative sociétale de 2022.

Les dettes envers les établissements de crédit (essentiellement Crédit Agricole S.A.) et envers la clientèle représentent respectivement 63,5% et 33,7% de l’ensemble des dettes.

Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 5,0 Md€ à fin décembre 2023, pour un total bilan consolidé de 42,2 Md€.





CERTIFICATS COOPÉRATIFS D’INVESTISSEMENT (CCI)

Le cours de clôture du CCI Brie Picardie (code ISIN FR0010483768) s’élève à 17,44€ au 31 décembre 2023. L’actif net par titre au 31 décembre 2023 est égal à 65,67€.

La valorisation boursière rapportée à la quote-part du résultat 2023 affectée aux CCI ressort à 4,8. Le bénéfice net par CCI est égal à 3,64€.

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale du 29 mars 2024 une rémunération de 1,10€ par CCI, soit un rendement de 6,3% par CCI. La date de détachement est prévue au 4 avril 2024 pour une mise en paiement à partir du 8 avril 2024.

Cette rémunération permettra de verser au fonds de dotation Brie Picardie Esprit Ouvert un dividende sociétal de 1,6 M€, en croissance grâce à la hausse de la rémunération des CCI.

Sur les douze mois de l’exercice 2023, 287 013 CCI ont été rachetés par la Caisse Régionale pour plus de 5,2 M€ dans le cadre du programme de rachat, dans un objectif sociétal.

La mise à jour du programme de rachat des CCI sera soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale du 29 mars 2024. La Caisse Régionale a fixé un objectif de rachat de 20 M€ en 2024, au prix maximum de 66€ par CCI.

Au 31 décembre 2023, le fonds de dotation « Brie Picardie Esprit Ouvert » détient 1 471 329 CCI ce qui correspond à la promesse de 30 M€ de donation annoncée en novembre 2022. L’impact de ces donations sur le résultat net (après impôt sur les sociétés) de l’année 2023 est neutralisé.

1 Dernières données disponibles à fin septembre 2023

2 À fin décembre 2023, le ratio LCR Disclosure s’établit 149%. Les sorties nettes de trésorerie sont calculées en moyenne sur les montants observés (sur les 12 déclarations réglementaires concernées) incluant, le cas échéant, l'application d'un plafond sur les entrées de trésorerie (75% maximum des sorties brutes). Le ratio LCR s’établit à 107% à fin décembre 2023 pour un minimum réglementaire de 100%.

ANNEXES

Indicateurs alternatifs de performance

Indicateurs Définition Collecte globale La collecte globale comprend les encours de collecte bilancielle et les encours de collecte tierce. Charges de fonctionnement nettes Les charges de fonctionnement nettes correspondent à la somme des postes « Charges générales d’exploitation » et « Dotations aux amortissements et aux dépréciations sur immobilisations incorporelles et corporelles » des états financiers. Taux de couverture des défauts Le taux de couverture des défauts correspond aux provisions individuelles et provisions collectives rapportées aux encours en défaut. Le total des défauts est égal à la somme des « défauts vifs » et des « défauts en période d’observation ». Les « défauts vifs » correspondent à des situations de dégradations avérées qui présentent toujours une anomalie, et les « défauts en période d’observation » sont constitués des dossiers sortis des défauts vifs récemment (généralement moins de trois mois). Coût du risque sur encours Le coût du risque se définit par le rapport entre le coût du risque annualisé et l’encours de crédits à fin décembre 2023. Actif net par titre L’actif net par titre correspond au ratio entre les capitaux propres sociaux hors résultat de l’exercice (en normes françaises) et le nombre de titres composant le capital social (parts sociales, CCI et CCA).

Passage du PNB social publié au PNB social sous-jacent

Base individuelle (normes françaises) Décembre Décembre Variation (en millions d’euros) 2022 2023 en% Produit Net Bancaire 670 693 3,5% Retraitement des produits/charges du portefeuille de placement 3 1 Retraitement des opérations de restructuration de bilan 32 9 Retraitement des dotations/reprises de la provision épargne logement -16 -7 Retraitement des dividendes (Rue La Boétie, SACAM Mutualisation) -71 -79 Produit Net Bancaire sous-jacent 617 617 0,0%

Passage du PNB consolidé publié au PNB consolidé sous-jacent

Base consolidée (normes IFRS) Décembre Décembre Variation (en millions d’euros) 2022 2023 en% Produit Net Bancaire 698 693 -0,7% Retraitement du portefeuille de placement et de participation valorisé à la juste valeur par résultat 16 -7 Retraitement des opérations de restructuration de bilan 10 4 Retraitement des dotations/reprises de la provision épargne logement -16 -7 Retraitement inefficacité MTM (€STR/BOR) -9 7 Retraitement des dividendes (Rue La Boétie, SACAM Mutualisation) -71 -79 Produit Net Bancaire sous-jacent 627 610 -2,8%

Pièce jointe