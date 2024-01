Carry1st annonce un investissement stratégique de Sony Innovation Fund

LE CAP, Afrique du Sud, 30 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Carry1st , le principal éditeur de jeux et la première plateforme de commerce numérique d’Afrique, annonce un investissement stratégique de Sony Innovation Fund , la filiale de capital-risque de Sony Group Corporation (« Sony »). Carry1st est le premier investissement de Sony Innovation Fund: Africa, une initiative créée par Sony pour soutenir la croissance des entreprises de divertissement en Afrique.



Stimulée par l’adoption croissante des technologies, l’industrie du jeu en Afrique compte plus de 200 millions de joueurs uniques et devrait atteindre une taille de marché de plus d’un milliard de dollars en 2024, selon les données de Newzoo et Carry1st . Bien que la présence de consoles officielles soit limitée, l’Afrique présente une opportunité de croissance incroyable pour ce secteur, en particulier avec l’essor des services en direct.

« Nous sommes ravis d’unir nos forces à celles de Sony Innovation Fund: Africa », a déclaré Cordel Robbin-Coker, PDG et co-fondateur de Carry1st. « Cette relation aidera Carry1st à définir l’avenir de l’industrie du jeu vidéo en Afrique. Chez Carry1st, nous pensons que le marché africain des consoles est une opportunité largement sous-estimée. Nos capacités régionales distinctes, associées à l’expertise de Sony en matière de jeux et de divertissements, en font une combinaison gagnante. Ensemble, nous espérons offrir les meilleurs jeux du monde aux joueurs de toute l’Afrique ».

« Nous sommes ravis de nous associer à Carry1st pour notre premier investissement en Afrique », a déclaré Antonio Avitabile, directeur général, EMEA, Sony Ventures Corporation. « Nous pensons que le marché des jeux vidéo en Afrique représente un énorme potentiel inexploité, dont nous espérons faire l’expérience et auquel nous espérons contribuer grâce à notre investissement dans Carry1st. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec l’équipe de direction exceptionnelle de Carry1st pour soutenir la croissance de l’entreprise et explorer les opportunités commerciales avec les sociétés du groupe Sony ».

À propos de Carry1st

Carry1st est le premier éditeur africain de jeux et de contenus numériques. Sa mission est de diffuser des contenus de qualité sur les marchés frontières en résolvant des problématiques difficiles. Carry1st développe et publie des jeux, en octroie les licences et les monétise efficacement grâce à Pay1st, une plateforme de paiement alternative et une place de marché en ligne pour les jeux numériques. Carry1st a conclu des partenariats avec des sociétés telles qu’ Activision , Supercell et Riot Games pour diffuser à grande échelle des jeux tels que Call of Duty: Mobile et Valorant et a lancé des jeux comme Africa Glam (Nanobit), Mancala Adventures , SpongeBob Krusty Cook-Off , Ludo Blitz et Mine Rescue pour les joueurs en Afrique. Carry1st a levé plus de 60 millions de dollars depuis sa fondation en 2018 et compte parmi ses investisseurs Andreessen Horowitz (a16z), BITKRAFT, Google, Riot Games et Nas.

À propos de Sony Ventures Corporation

Sony Ventures Corporation gère le Sony Innovation Fund (SIF), qui investit dans des entreprises technologiques émergentes à tous les stades de leur développement, ainsi que dans des start-ups qui cherchent à résoudre des défis environnementaux mondiaux. Le Sony Innovation Fund s’engage aux côtés de startups pionnières pour contribuer au développement de technologies de rupture, au lancement de nouvelles entreprises et à la protection de l’environnement tout en recherchant un retour sur investissement. Sony Ventures Corporation est basée au Japon. Pour en savoir plus, consultez le site www.sonyinnovationfund.com .