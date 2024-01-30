Carry1st宣布获得了Sony Innovation Fund的策略性投资

开普敦，南非, Jan. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 非洲领先的游戏发行商和电商平台 Carry1st 宣布获得了 Sony Innovation Fund 的策略性投资，后者是 Sony Group Corporation （“Sony”）旗下的创投机构。 Carry1st是Sony Innovation Fund: Africa的首个投资对象，该基金 由Sony设立 ，旨在支持非洲娱乐事业的发展。



随着业界应用科技的速度越来越快，非洲游戏产业拥有超过 2亿名独立玩家 ，而且 根据Newzoo和Carry1st的数据 ，市场规模到2024年将超过10亿美元。 虽然正式的游戏机在当地数量有限，但非洲为该行业提供了令人难以置信的发展机会，尤其是目前实时在线服务日渐兴起。

Carry1st首席执行官兼联合创始人Cordel Robbin-Coker表示：“我们很高兴能与Sony Innovation Fund: Africa携手合作。 这个合作关系有助于Carry1st推动非洲游戏业界共创辉煌未来。 在Carry1st，我们认为非洲游戏机市场是一个被严重低估的机会。 我们在当地实力雄厚，与Sony在游戏和娱乐方面的专业知识相结合，堪称强强联手。 我们希望一起为非洲各地的玩家引进世界上最好的游戏。”

Sony Ventures Corporation欧洲、中东、非洲董事总经理Antonio Avitabile表示：“我们衷心欢迎Carry1st成为我司在非洲的首个投资，大家为此深感雀跃。 我们相信非洲游戏市场存在尚未开发的巨大潜力，并希望通过对Carry1st进行投资来深入体会并做出贡献。 Carry1st拥有世界一流的管理团队，我们期待与其紧密合作，支持其公司发展并与Sony集团公司一起探索潜在商机。”

关于Carry1st

Carry1st 是非洲领先的游戏和数码内容发行商， 其使命是为业界解决难题，在前沿市场传播精彩内容。 Carry1st开发、发布游戏及作出授权，并通过Pay1st有效地从游戏获利，后者是一个专属替代性支付平台和数码游戏产品的 网店 。 Carry1st与 Activision 、 Supercell 和 Riot Games 等公司合作，帮助推广 Call of Duty: Mobile 和 Valorant 等游戏，并推出了针对非洲玩家的 Africa Glam (Nanobit)、 Mancala Adventures 、 SpongeBob Krusty Cook-Off 、 Ludo Blitz 和 Mine Rescue 等游戏。 自2018年成立以来，Carry1st已筹集超过6千万美元，吸引了众多投资者，其中包括Andreessen Horowitz (a16z)、BITKRAFT、Google、Riot Games和Nas。

关于Sony Ventures Corporation

Sony Ventures Corporation管理Sony Innovation Fund（SIF），该基金投资于各个阶段的新兴科技公司以及解决全球环境挑战的初创企业。 SIF与开创性的初创企业合作，帮助推动颠覆性科技的发展、开展新业务、为环境做出贡献，同时寻求投资回报。 Sony Ventures Corporation的总部位于日本。 如欲了解详情，请访问 www.sonyinnovationfund.com 。