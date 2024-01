CryoMass annonce un accord de financement non dilutif

DENVER, 30 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- CryoMass Technologies Inc. (la « Société » ou « CryoMass ») (OTCQB : CRYM), chef de file des systèmes cryogéniques de raffinage de cultures riches en trichomes, a annoncé aujourd’hui avoir conclu les modalités d’un accord avec CRYM Co-Invest GP, une société affiliée à CryoMass (« GP »). Selon l’accord, les entités contrôlées par GP auront le droit d’acheter jusqu’à cinq unités de CryoSift Separator™ (les « Unités ») auprès de CryoMass pour un total pouvant atteindre six millions de dollars américains. Les entités (« Buycos ») loueront à leur tour les unités à des cultivateurs et des transformateurs (les « Clients »), qui ont été sélectionnés et approuvés par CryoMass. Cette structure de financement innovante fournit un capital de croissance à CryoMass tout en permettant un déploiement plus large de la technologie de traitement révolutionnaire de la société.



Cette entente de financement n’aura aucun effet dilutif pour les actionnaires de CryoMass et fournira du capital pour la construction des unités et un fonds de roulement pour la croissance de l’entreprise. La durée de chaque bail devrait être d’au moins trois ans, à l’issue de laquelle Buycos aura le droit de revendre les unités à CryoMass au prix d’achat initial. CryoMass recevra une source de revenus récurrente provenant des frais de traitement facturés aux clients.

Christian Noël, directeur général de CryoMass, a déclaré : « Cette entente de financement innovant est essentielle, car elle nous permettra de déployer plus rapidement nos révolutionnaires CryoSift Separators™ et de favoriser l’adoption de notre processus de raffinement de pointe. Nous attendons avec impatience de pouvoir travailler avec de nouveaux clients. Nous offrirons de plus amples détails au fur et à mesure que les contrats de location sont finalisés ».

Bien que la demande pour les équipements de raffinage cryogéniques révolutionnaires de CryoMass continue d’être forte, de nombreux opérateurs ne disposent pas des investissements en capital d’importance requis au départ dans le cadre d’un modèle de licence traditionnel. En même temps, CryoMass a besoin de capital de croissance pour fabriquer et expédier des unités afin de répondre à la demande croissante. Cette entente de financement accélère les occasions pour la Société de déployer des unités.

L’accès au capital est un défi permanent pour nos clients potentiels travaillant dans l’industrie du cannabis en raison de l’interdiction fédérale. Bien que la consommation médicale et/ou récréative du cannabis soit désormais légale dans 38 États, la plupart des banques refusent toujours de travailler avec les sociétés productrices de cannabis en raison de la loi fédérale. Cela restreint considérablement les prêts ainsi que l’accès aux sources de capital traditionnelles.

Les actions ordinaires de CryoMass Technologies Inc. s’échangent sur le marché OTCQB sous le symbole CRYM. Pour plus de détails, veuillez contacter la société par courriel à l’adresse investors@cryomass.com ou par téléphone au 303-222-8092.

À propos de CryoMass

CryoMass Technologies Inc. développe et autorise des équipements et des procédés de pointe sous licence pour affiner le cannabis récolté, le chanvre et d’autres cultures de qualité supérieure. La technologie brevetée de la société mobilise de l’azote liquide pour réduire la biomasse, puis isole, recueille et conserve efficacement les délicates glandes résineuses (trichomes) contenant des composés prisés comme les cannabinoïdes et les terpènes.

En s’appuyant sur cette technologie, CryoMass a conçu sa première unité de séparation des trichomes, « CryoSift Separator™ », optimisée par un système breveté de séparation cryogénique pour capturer rapidement des trichomes de cannabis et de chanvre intacts et de valeur élevée (CryoSift™). Tout comme les raffinages de sucre et de farine, le concentré de CryoSift™ qui résulte de ce traitement est un produit supérieur à celui de la biomasse non traitée. La technologie CryoSift™ permet également de réduire considérablement les coûts de stockage, de manutention et de transport des cultivateurs, puisqu’elle diminue jusqu’à 80 % le volume de la biomasse. Convenablement entreposée, CryoSift™ prévient la dégradation de la teneur des terpènes et préserve sa valeur. Pour les processeurs, le volume d’entrée réduit permet également des économies considérables et des avantages logistiques. L’extraction de CryoSift™ par l’utilisation de solvants et la fabrication de produits sans solvants à l’échelle industrielle donnent des résultats inaccessibles autrement. CryoMass prévoit que son efficacité encouragera l’industrie à modifier les méthodes utilisées après la récolte de cannabis et de chanvre. En outre, la technologie est prometteuse pour diverses plantes riches en trichomes.

Le présent communiqué de presse n’est ni une offre de titres, ni une sollicitation d’achat, de souscription ou de vente de titres aux États-Unis d’Amérique ou auprès de toute autre juridiction où il serait illégal de le faire.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs au sens du Private Securities Litigation Reform Act des États-Unis de 1995 qui impliquent des risques connus et inconnus, incertitudes et autres facteurs, y compris les facteurs de risque identifiés dans les documents SEC de la Société, et qui peuvent entraîner les résultats réels, la performance ou les réalisations de la Société à différer sensiblement de tout résultat futur, performances ou réalisations exprimées ou sous-entendus par les énoncés prospectifs. Les risques et incertitudes incluent, sans limitation, ces changements dans l’environnement réglementaire affectant la vente et l’utilisation de produits de cannabis ou de chanvre et d’autres secteurs d’activité potentiels que la Société envisagera de créer à un moment donné, la demande pour les produits de la Société, le financement en interne et la situation financière de la Société, le déploiement du produit, la concurrence, notre dépendance vis-à-vis de nos partenaires commerciaux, les variations des marchés mondiaux des matières premières et d’autres questions commerciales impliquant la Société, ses produits et les marchés dans lesquels la Société opère ou cherche à pénétrer, ainsi que les conditions économiques générales. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse ne sont faits qu’à la date du présent document et, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent, la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres.

Mise en garde concernant les opérations de Cannabis aux États-Unis

Les investisseurs devraient noter qu’il existe des restrictions et des réglementations juridiques importantes qui régissent l’industrie du cannabis aux États-Unis. La marijuana, comme définie dans la loi sur les Substances contrôlées des États-Unis, demeure une drogue inscrite à l’annexe I de la loi pertinente, ce qui, en vertu de la législation fédérale des États-Unis, en rend illégale la culture, la distribution ou la détention, entre autres. Les transactions financières portant sur des produits générés par des activités commerciales liées au cannabis aux États-Unis ou destinées à les promouvoir peuvent être à la base de poursuites en vertu de la législation fédérale applicable en matière de blanchiment d’argent aux États-Unis. Veuillez examiner attentivement les documents déposés à la SEC par la Société en ce qui concerne le facteur de risque associé.