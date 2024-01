Nasdaq Copenhagen

31. januar 2024

Ringkjøbing Landbobanks årsrapport for 2023

Bankens bestyrelse og direktion har i dag godkendt årsrapporten for 2023.

Krig, rentestigninger og en opbremsning i økonomien kom til at præge 2023. Bankens kunder har imidlertid tilpasset sig på fornemmeste vis, så kreditkvaliteten i bankens udlånsportefølje fortsat er høj. Væksten i banken kombineret med et højere renteniveau har således sikret et stærkt resultat på 2.155 mio. kroner efter skat, der sikrer, at vi forsat kan hjælpe vores kunder og fortsætte væksten.

Basisresultat

(mio. kroner) 2023 2022 2021 2020 2019 Basisindtjening i alt 3.828 2.862 2.433 2.179 2.116 Samlede udgifter og afskrivninger 963 891 817 788 805 Basisresultat før nedskrivninger på udlån 2.865 1.971 1.616 1.391 1.311 Nedskrivninger på udlån m.v. -1 -2 -68 -223 -100 Basisresultat 2.864 1.969 1.548 1.168 1.211 Beholdningsresultat m.v. -7 -69 +7 -9 +49 Særlige omkostninger 20 20 17 15 15 Resultat før skat 2.837 1.880 1.538 1.144 1.245 Resultat efter skat 2.155 1.495 1.229 920 978





Året 2023 i overskrifter

Resultatet efter skat udgør 2.155 mio. kroner, hvilket forrenter egenkapitalen med 22%

Indtjening pr. aktie - målt både på basisresultat og resultat efter skat - stiger med henholdsvis 50% og 48%

Basisindtjeningen stiger med 34% til 3.828 mio. kroner

Omkostningerne stiger med 8%, og omkostningsprocenten reduceres til 25,2

Stærk kreditkvalitet medfører nedskrivninger på kun 1 mio. kroner samtidig med, at de ledelsesmæssige skøn øges til 950 mio. kroner

Meget tilfredsstillede kundetilgang og vækst i udlån på 5%, i indlån på 8% og i depotværdier på 11%

Udlodningsprocenten øges fra 65 til 84, og den effektueres med et udbytte på 10 kroner og en fordobling af aktietilbagekøbet til 1.525 mio. kroner

Positive forventninger til 2024 med et forventet resultat efter skat for året i intervallet 1,8-2,2 mia. kroner.





Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank



John Fisker

Adm. direktør

