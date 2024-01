Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange

Euronext Dublin

Øvrige interessenter

Dato 31. januar 2024



Iværksættelse af aktietilbagekøbsprogram

Bankens bestyrelse har i dag besluttet at iværksætte et aktietilbagekøbsprogram på i alt DKK 1.525 mio. med det formål at annullere de tilbagekøbte aktier disse på en senere generalforsamling.

Aktietilbagekøbsprogrammet afvikles med baggrund i den generelle bemyndigelse, som bankens bestyrelse fik fra den ordinære generalforsamling afholdt den 1. marts 2023, til at lade banken erhverve egne aktier.

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 1. februar 2024 og til og med den 27. januar 2025 under forudsætning af den kommende ordinære generalforsamlings (til afholdelse den 28. februar 2024) fornyede bemyndigelse til bestyrelsen til at lade banken erhverve egne aktier - fordelt på del I med DKK 750 mio. og maksimalt 1.500.000 stk. aktier til effektuering i perioden 1. februar 2024-28. juni 2024 samt del II med DKK 775 mio. og maksimalt 1.550.000 stk. aktier til effektuering i perioden 1. juli 2024-27. januar 2025.

Såfremt del I bliver afsluttet inden den 28. juni 2024 igangsættes del II i umiddelbar forlængelse af afslutningen af del I.

I perioden fra den 1. februar 2024 og til den 27. januar 2025 vil banken således tilbagekøbe egne aktier for op til i alt maksimalt DKK 1.525 mio., dog vil der maksimalt kunne erhverves i alt 3.050.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammets to dele.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Banken kan til enhver tid suspendere eller stoppe aktietilbagekøbet. Dette vil i givet fald blive meddelt i en selskabsmeddelelse.

Betingelserne for aktietilbagekøbsprogrammet er følgende:

Formålet med aktietilbagekøbet er tilpasning af bankens kapitalstruktur.





Ringkjøbing Landbobank har antaget Danske Bank som lead manager for aktietilbagekøbs-programmet. Danske Bank vil uafhængigt af og uden indflydelse fra Ringkjøbing Landbobank træffe sine handelsbeslutninger og eksekvere aktieopkøb inden for de offentliggjorte rammer.





Det maksimale vederlag, som Ringkjøbing Landbobank kan betale for aktier tilbagekøbt under de to dele af aktietilbagekøbsprogrammet, er i alt DKK 1.525 mio., dog således der maksimalt kan erhverves i alt 3.050.000 stk. aktier under de to dele af aktietilbagekøbsprogrammet.





Tilbagekøbet må ikke ske til en aktiekurs, der overstiger den højeste af (i) aktiekursen på den senest uafhængige handel eller (ii) det højeste uafhængige købers bud i markedet på Nasdaq Copenhagen på handelstidspunktet.





Det maksimale antal aktier, der kan opkøbes på én enkelt handelsdag, vil svare til 25% af den gennemsnitlige daglige aktiehandelsvolumen i de 20 forudgående handelsdage på Nasdaq Copenhagen.





Ringkjøbing Landbobank vil ugentligt offentliggøre en separat meddelelse til Nasdaq Copenhagen og annoncere antallet af tilbagekøbte aktier og deres værdi samt vedlægge detaljeret information om de enkelte handler.





Venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

Adm. direktør

Vedhæftet fil