RIBER : Chiffre d’affaires 2023 de 39,2 M€ en croissance de +41%

Chiffre d’affaires 2023 de 39,2 M€ en croissance de +41%

Forte croissance du chiffre d’affaires systèmes : +96%

Carnet de commandes à fin 2023 : 26,3 M€

Perspective de croissance du chiffre d’affaires en 2024





Bezons, le 31 janvier 2024 – 8h00 – RIBER, leader mondial d’équipement MBE pour l’industrie des semi-conducteurs, publie son chiffre d’affaires annuel 2023.

Évolution du chiffre d’affaires

en M€ 2023 2022 Évolution 1er trimestre 3,7 2,4 +55% 2ème trimestre 8,5 6,8 +24% 3ème trimestre 4,0 3,0 +34% 4ème trimestre 23,0 15,6 +48% Total annuel 39,2 27,8 +41% en M€ 2023 2022 Évolution Systèmes 29,0 14,8 +96% Services et accessoires 10,3 13,0 -21% Total annuel 39,2 27,8 +41%

Le chiffre d’affaires annuel 2023 s’établit à 39,2 millions d’euros, en progression de 41% par rapport à l’exercice 2022. Au quatrième trimestre 2023, la croissance du chiffre d’affaires a été soutenue pour atteindre 48%. Cette forte croissance résulte du renforcement de RIBER dans le domaine des systèmes MBE destinés à la production.

Le chiffre d’affaires des systèmes MBE s’établit à 29,0 millions d’euros, en croissance de 96%. 13 systèmes MBE, dont 5 de production, ont été livrés sur l’exercice, contre 6 systèmes, dont 4 de production, en 2022.

Le chiffre d’affaires des services et accessoires s’établit à 10,3 millions d’euros, en retrait de 21% par rapport à une base de comparaison élevée en 2022.

Le chiffre d’affaires annuel 2023 se répartit entre l’Asie (63%), l’Europe (24%), et l’Amérique du Nord (13%).

Évolution du carnet de commandes

au 31 décembre - en M€ 2023 2022 Évolution Systèmes 20,2 24,6 -18% Services et accessoires 6,1 5,3 +16% Total annuel 26,3 29,9 -12%



Le carnet de commandes des systèmes MBE s’élève à 20,2 millions d’euros, en retrait de 18 % après les importantes livraisons réalisées fin 2023, et comprend 6 systèmes, dont 5 de production. Ce carnet de commandes inclut la commande d’une machine de production en Europe annoncée le 8 janvier 2024. Il ne comprend pas la commande de grande ampleur de trois systèmes de production en Asie annoncée le 24 janvier 2024.

Les commandes de services et accessoires se redressent et sont en croissance de 16% par rapport à l’année précédente.

Le carnet de commandes total au 31 décembre 2023 s’élève à 26,3 millions d’euros, en retrait de 12% par rapport à l’année précédente.

Perspectives 2024

Compte tenu de la composition du carnet de commandes au 31 décembre 2023, et des perspectives de prises de commandes livrables cette année pour les systèmes, services et accessoires, RIBER prévoit pour l’exercice 2024 une nouvelle croissance de son chiffre d’affaires par rapport à 2023.

À propos de RIBER

RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à l’industrie des semi-conducteurs, et offre à ses clients un support scientifique et technique (hardware et software) afin de garantir la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements.

En accélérant les performances de l’électronique, les équipements RIBER jouent un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment les technologies de l’information, la photonique (lasers, capteurs...), les réseaux de télécommunications 5G ou la recherche, dont le domaine de l’ordinateur quantique.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

