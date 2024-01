Aduro Clean Technologies engage Crystal Research Associates pour la prestation de services de marketing et de relations avec les investisseurs

LONDON, Ontario, 31 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. , ci-après « Aduro » ou la « société » (CSE : ACT) (OTCQX : ACTHF) (FSE : 9D50), une société technologique canadienne utilisant la chimie pour transformer les matières premières de plus faible valeur, comme les déchets plastiques, le bitume lourd et les huiles renouvelables, en ressources utilisables au 21e siècle, annonce avoir conclu un accord de marketing et de conseil avec Crystal Research Associates, LLC.



La société annonce avoir conclu un accord de marketing et de conseil (« l’accord avec CRA ») avec une société indépendante de recherche et d’analyse en investissements, Crystal Research Associates, LLC (« Crystal Research Associates ») située à New York City, afin de produire et de diffuser un aperçu informatif de la direction et des actualités trimestrielles de la société via les réseaux sociaux et la diffusion de médias en ligne de Crystal Research Associates.

Depuis plus de vingt ans, Crystal Research Associates s’emploie avec succès à mettre les mots justes sur les histoires exceptionnelles de petites et moyennes entreprises afin de les diffuser auprès de la communauté d’investisseurs de Wall Street. Avec des méthodes bien établies qui ont fait leurs preuves, Crystal Research Associates communique des informations objectives, étayées par de nombreuses recherches et factuelles à l’intention des publics institutionnels et du commerce de détail. Ces informations sont diffusées via de très nombreux canaux, incluant des fournisseurs de données et d’informations financières de premier plan, en tandem avec des portails de médias numériques très ciblés qui touchent collectivement des millions de lecteurs. Les investisseurs peuvent accéder aux recherches de Crystal Research Associates via Capital IQ (un département de Standard and Poor’s), Thomson Reuters, Bloomberg, FactSet, AlphaSense, ainsi que via son site Web et ses réseaux, entre autres. Crystal Research Associates utilise également LinkedIn et d’autres plateformes médiatiques pertinentes pour accroître la visibilité de ses clients.

Dans le cadre de l’accord avec CRA, signé pour une durée de deux ans et prenant effet le 1er février 2024, Aduro versera à Crystal Research Associates des frais globaux en liquidités nettes de 90 000 USD plus les taxes en vigueur, dont 35 000 USD versés lors de la signature de l’accord avec CRA, 15 000 USD versés trois mois après le début de la fourniture de services et 40 000 USD versés au 1er février 2025. Aduro a également accordé à Crystal Research Associates 300 000 options d’achat d’actions de la société. Les options sont acquises dès leur attribution et peuvent être levées au prix de 1,28 CAD pendant une période de 24 mois. Crystal Research Associates ne possède aucune action de la société à la date des présentes et n’a aucune relation directe avec la société autre que celle indiquée dans le présent communiqué de presse.

La mission de Crystal Research Associates vise à accroître la visibilité des technologies en cours de développement d’Aduro aux États-Unis et à l’international.

Aucun des titres acquis dans le cadre de la levée des options d’achat d’actions émises par la société ne sera inscrit au sens de la loi américaine « Securities Act » de 1933, dans sa version modifiée, ou « loi de 1933 », et aucun ne peut être ni distribué ni vendu aux États-Unis sans faire l’objet d’une inscription ou d’une dispense des exigences d’inscription en vigueur en vertu des dispositions de cette loi.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat. Aucune vente de titres ne sera réalisée dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies brevetées à base d’eau, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, à convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et à transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la société exploite les propriétés uniques de l’eau dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le 21e siècle.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Ofer Vicus, PDG

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, relations avec les investisseurs



ir@adurocleantech.com

+1 604--362--7011

Arrowhead

Thomas Renaud, directeur général

enquire@arrowheadbid.com

+1 212 619 6889

Déclarations prospectives

le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives ». Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques qui portent sur des activités, des événements ou développements que la société croit, prévoit ou anticipe sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la direction envers les informations actuellement disponibles et sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes. Dans le présent communiqué, les déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, les attentes concernant la mise en œuvre de services de marketing et de relations avec les investisseurs de Crystal Research Associates et, en particulier, les effets prévus des services de marketing proposés, y compris une sensibilisation accrue à la société et à ses technologies en cours de développement aux États-Unis et à l’international. Bien que la société estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives sont raisonnables, aucune déclaration prospective ne garantit une future performance. Par conséquent, il est conseillé de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur incertitude inhérente. Les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement des attentes de la société incluent, sans toutefois s’y limiter, le fait que les services de marketing ne soient pas fournis comme prévu, que la prestation de ces services n’aboutisse pas aux résultats escomptés, que les conditions du marché soient défavorables et que d’autres facteurs échappent au contrôle des parties. La société décline expressément toute intention ou obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prospectives, indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.

La bourse de valeur canadienne n’a pas examiné, approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0e23a040-df86-4dee-95df-5884d8191ef4