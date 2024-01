[Communiqué de presse iliad] Vodafone rejette la proposition révisée d’iliad sur la fusion de leurs filiales en Italie

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 31 janvier 2024 à 8H30

Vodafone rejette la proposition révisée d’iliad sur la fusion de leurs filiales en Italie

Faisant suite à la proposition faite à Vodafone le 18 décembre 2023 de rapprocher les activités italiennes du groupe Vodafone et du Groupe iliad, iliad a formulé auprès de Vodafone une offre améliorée avec l’objectif réaffirmé de créer le challenger le plus innovant du secteur des télécommunications en Italie. Le groupe Vodafone a refusé cette nouvelle offre.

Les termes clés de cette nouvelle offre étaient les suivants :

Une fusion à parité à travers la création d’une NewCo ;

Vodafone Italia valorisée 10,45 milliards d’euros en valeur d’entreprise. Le groupe Vodafone aurait reçu 6,6 milliards d’euros en numéraire ainsi qu’un prêt d’actionnaire de 2,0 milliards d’euros ;

iliad Italia valorisée 4,25 milliards d’euros en valeur d’entreprise. Le groupe iliad aurait reçu 400 millions d’euros en numéraire ainsi qu’un prêt d’actionnaire de 2,0 milliards d’euros ;

Retrait de l’option d’achat initialement envisagée au bénéfice du Groupe iliad.

Le Groupe iliad maintient que le rapprochement de ces 2 sociétés apporterait, de loin, la meilleure solution afin de soutenir le secteur des télécommunications italien.

Prenant acte de cette décision, le Groupe iliad va naturellement poursuivre sa stratégie actuelle en s’appuyant sur les formidables succès enregistrés en Italie :

Plus de 10,5 millions d’abonnés mobiles depuis le lancement en mai 2018 ;

Une position de leader en termes de gains de nouveaux abonnés sur l’internet fixe parmi les 5 grands opérateurs ;

Plus d’1,0 milliard d'euros de chiffre d’affaires généré en 2023 et atteinte du point d’équilibre sur l’OFCF.

Le Groupe iliad entend continuer à renforcer ses positions sur le marché italien et poursuivre sa stratégie offensive en matière de gains de parts de marché sur tous les segments.

Inventeur de la 1ère box triple-play au monde, le Groupe iliad, créé au début des années 90, est aujourd'hui un acteur majeur des télécommunications en Europe qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Maison-mère de Free en France, d'iliad en Italie et de Play en Pologne, le Groupe compte plus de 17 400 collaborateurs au service de 47,8 millions d'abonnés et a généré un chiffre d'affaires de 9,0 milliards d'euros sur les 12 derniers mois. En France, le Groupe est un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui comptait, à fin septembre 2023, 22,1 millions d'abonnés particuliers (14,8 millions d'abonnés mobiles et 7,3 millions d'abonnés fixes). En Italie, où il s'est lancé en 2018 sous la marque iliad, le Groupe est le 4ème opérateur mobile du pays avec plus de 13% de parts de marché et comptait à fin septembre 2023 plus de 10,6 millions d'abonnés mobiles. En Pologne, le Groupe est devenu un opérateur convergent intégré après l'acquisition d'UPC Polska en 2022 et le Groupe comptait à fin septembre 2023 plus de 13,0 millions d'abonnés mobiles et plus de 2,0 millions d'abonnés fixes. Le Groupe iliad est le 6ème opérateur en Europe en nombre d'abonnés particuliers mobiles (hors M2M) et internet fixe.

iliad est l'opérateur qui a révolutionné le marché de la téléphonie mobile en Italie depuis son arrivée en 2018, avec des offres alliant qualité et transparence. En janvier 2022, iliad est entré sur le marché du fixe avec sa propre fibre et son propre modem, l'iliadbox. En mai 2023, iliad dévoile iliadbusiness, son offre pour les entreprises. Selon une étude GRIF-Luiss de novembre '22, les investissements d'iliad en Italie ont généré un retour de plus de 10 milliards d'euros sur la production nationale, avec plus de 83 000 emplois (directs, indirects et induits). iliad est présent en Italie avec une infrastructure de réseau propriétaire. iliad couvre aujourd'hui 99,6 % de la population italienne grâce à la technologie 4G, et son réseau 5G couvre plus de 3 000 villes italiennes et ne cesse de s'étendre, sur des terminaux iliad compatibles avec la 5G (pour plus d'informations et vérifier les téléphones compatibles : https://5g.iliad.it/). iliad est présent dans toute la péninsule italienne avec 53 Flagship Stores et plus de 6 000 points de vente répartis entre iliad Corner, iliad Point, iliad Express et iliad Space. L'opérateur mobile appartient au Groupe iliad, le 6ème plus grand opérateur télécom en Europe. En mai 2023, iliad a dépassé les 10 millions d'utilisateurs mobiles.

